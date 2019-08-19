互联网时代是否还需要查词典

这几天，当《现代汉语词典》App即将上线的消息传来，没有人感到惊喜，倒是有人觉得它数字化的步子有些慢——如今，网上有那么多的词典、百科，习惯于网络检索的人们，对于纸本辞书甚至已经有些陌生了。相比于其他纸质图书，辞书的数字化、网络化显得更为迫切。

辞书的“互联网基因”，似乎是与生俱来的。对于网络阅读，人们常常有“碎片化”的忧虑，而辞书恰是由众多“碎片化”的条目组成的，并且也是供人们“碎片化”检索使用的。因为有了数字化，因为有了互联网，辞书检索变得空前简便：不必熟背四角号码，无须拆解偏旁部首，不用琢磨一个字究竟有多少笔画，只要把那个字、那个词放入搜索框，轻点一下鼠标，古音、今音，古义、今义，例句乃至翻译，都可以同时呈现在眼前。

因为有了数字化，因为有了互联网，辞书的修订更新也变得更容易。重要的辞书，从《辞海》到《现代汉语词典》，无论是解释古语的，还是收录今词的，大多需要不断修订，有时是修正错误，有时是吸纳新知。对于一部纸质辞书来说，修订周期短则三五年，长则十几年，如此漫长的等待，到新版问世时，当初的新知有的已变作旧闻了。面对只有10%或20%更新，其余90%或80%原封未动的新版辞书，是否应该再购入一部？读者常常为此纠结。把辞书移植到互联网上，不仅可以实现随时随地的更新，而且可以避免那90%或80%的重复消费。拥抱互联网，改变着辞书的传播生态、编纂生态。早在几年前，《新华字典》就有了App、微信小程序，更早几年，《牛津英语词典》就宣布不再出版纸质版了。

不过，随之而来的一个问题则是：虽然辞书需要互联网，但互联网需要辞书吗？

通过搜索引擎勾连起来的互联网世界，是一个庞大的知识库，或许也可以视作一部辞书。虽然丰富无比，但也杂乱无比。即使是去查询规模小一些的网络百科，由于“开放编纂”，出于众手的百科词条，也会让你遇到真伪莫辨的难题。当你输入一个关键词，得到成千上万个结果，逐一阅读、辨别所花费的时间和精力，有时会让你觉得，还不如去查检一部权威、精当的纸质辞书。

将众多看似“碎片化”的条目集纳到一起，无异于对一个知识体系进行描述。在一个知识领域内，如何提炼、筛选词条，如何编排，如何释义，需要具备这个专业领域的素养，也离不开辞书编纂的学问。汉代许慎编纂《说文解字》时，讲究“分别部居，不相杂厕”。当编者把有“忄”的汉字罗列在这里，把有“艹”的汉字罗列在那里的时候，其实不仅是“分别部居”，便于查阅，而且也揭示了那些相同偏旁部首汉字间的相互关系。

唐代的陆德明称赞《尔雅》“实九流之通路，百氏之指南。多识鸟兽草木之名，博览而不惑者也”。“博览而不惑”，或许正是精心编纂的辞书之于芜杂的互联网的优长吧。

历经千百年的发展，带着“互联网基因”的辞书，终于有了互联网这块丰沃的土壤，理应长得更好，长得更快。当互联网辞书这棵大树高耸的时候，生长在它脚下的那些杂草，自然就不会遮蔽我们的视线了。

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)