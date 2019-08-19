媒介融合召唤高校为自己“代言”

习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上指出，做好党的新闻舆论工作，事关旗帜和道路，事关贯彻落实党的理论和路线方针政策，事关顺利推进党和国家各项事业，事关全党全国各族人民凝聚力和向心力，事关党和国家前途命运。高校肩负着培养担当民族复兴大任的时代新人的职责，更有必要思考如何做好主题教育活动的宣传工作。

2019年6月6日，工信部正式发放5G商用牌照，中国进入5G商用元年。5G的普及，即将带来的是流量的裂变式增长和信息的无时差同步，也为媒体的发展带来了更多的可能性。对于身处公众关注焦点的高校而言，抓住信息化革命的时代机会成为了扩大自身影响力、明确定位特色和应对外界舆论的必由之路。

8月2日，2019全国高校宣传思想工作研讨会在大理大学召开，来自全国170余所高校的教师参与到了会议当中，共同交流来自一线的高校宣传工作开展经验，探讨媒介融合背景之下，高校如何为自己“代言”。

高等教育的初心使命

大理大学背靠苍山主峰，坐望洱海渔舟。校园内地势层层拔高，拾级而上，极目望去，便可纵览依山傍海的全景。大理历来是白族人聚居之地，白族人崇尚白色，而会场便设在这样一所白色的建筑之内。

“教育事业的育人‘初心’如何更好地与为中国人民谋幸福结合起来？如何更好地体现以人民为中心的发展思想、满足‘有更好的教育’的期盼？教育事业的强国‘使命’如何为解决新时代我国社会主要矛盾、推动实现中华民族伟大复兴作出贡献？如何更全面更深入地把握教育强国的内涵？高等教育的‘初心’‘使命’是什么？如何进一步凝练聚焦？与实现内涵式发展的关系是什么？高校宣传工作的‘初心’‘使命’是什么？如何在学校层面和国家层面更好地服务于育人根本、强国大局？”清华大学宣传部常务副部长覃川用九个问号，启发了与会者对如何拓展深化教育事业“初心”“使命”的思考。

去年年底，清华研工部组织拍摄、宣传部协助传播的“我和我的祖国”快闪实录视频，引起社会各界强烈反响，被多家媒体广泛报道，三日内全网播放量超过了2200万。

为了做好“本科教育质量年”的主题宣传，武汉纺织大学组织了“纺大育人”“教育教学新作为”“建功青春 有你有我”三大专题，用生动活泼的形式报道了学校的学术活动、教学改革和典型人物，在学生间引起了很大的共鸣。“主题教育宣传就是要深入了解校情，围绕主题活动方案，根据学校实际，策划推送一批有思想、有温度、有态度的深度报道。”武汉纺织大学党委宣传部常务副部长认为，关键在于统筹理论和舆论、文明和文化、内宣和外宣、线上和线下，整体谋划、协同推进，把主题教育活动各项工作落细落小落实。

“故事承载着真理，是国家的软实力。讲好中国故事要跨越文化障碍，讲故事不是编故事，要真实立体全面、丰满自然生动、身边鲜活易懂。”2018年来华留学生已经达到49.2万人次，中国已经成为了亚洲最大的留学目的国，北京语言大学宣传部常务副部长展明锋认为，要借助来华留学生搭建起的中外人文交流纽带，讲好中国故事，推进国际传播能力建设，完成中国立场的国际表达。

习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上指出，做好党的新闻舆论工作，事关旗帜和道路，事关贯彻落实党的理论和路线方针政策，事关顺利推进党和国家各项事业，事关全党全国各族人民凝聚力和向心力，事关党和国家前途命运。高校肩负着培养担当民族复兴大任的时代新人的职责，更有必要思考如何做好主题教育活动的宣传工作。

高校校报如何自救

“加入当今受宠的新媒体平台还得注重编辑排版设计的美观的话，那么，受到冷落的校报就没有任何理由可以不顾版面的颜值了。‘版面颜值’是校报自救的一种好方法。”校报作为高校曾经的宣传主阵地，在新媒体的冲击下地位日渐失守，广东校报协会副理事长曾建平从版面图像化、风格杂志化、编排模块化、提升留白意识、增加专题专版五个方面，讲解了校报颜值的打造方式。

在新媒体迅猛发展的今天，传统媒体更要锐意求变，增强自身的不可替代性。广东高校校报好新闻增设“专题类”“标题类”奖项，每年在校报年会上举办校报版面展示，用展板形式或者会上放映形式，展示每所学校的版面，互相交流学习，每隔两到三年举办“好论文”评选活动，年会上做学术交流，并以广东高校校报研究会名义设立课题申报项目。

1958年，毛泽东在《湖南师院报》上发表《蝶恋花·答李淑一》：“我失骄杨君失柳，杨柳轻扬直上重霄九。”多年之后，《湖南师院报》转身为《湖南师大报》，承载的历史记忆和校园文化，却不曾改变。“高校校报的个性在哪儿？我认为，在于它的价值与标准，在于它的校园标识与文化气质，说到底，在于它在社会评价体系和广大师生员工心目中的权威性与文化性。”湖南师范大学党委委员晏昱提出，制作“传播盆景”不如制作“传播大餐”，要在全新的媒体变革当中守护价值、捍卫标准。

“无论媒体格局、舆论生态、受众对象、传播技术如何深刻变化，内容为根本的理念时刻不能动摇。没有深度策划，就没有强大的原创能力，没有足够的公信力、影响力、竞争力，不以增强‘脚力、眼力、脑力、笔力’为根本，无论传统媒体还是新媒体，就没有基础和根本。”中国石油大学（华东）宣传部部长沈刘峡认为，做好高校新闻策划需要手里有料、脑里有弦、眼里有活、心里有数。

除了常规的动态报道和加强选题策划之外，无锡职业技术学院还紧紧围绕学校教学、科研、人才培养等中心任务，坚持每两个月在校园网和学生记者团例会发布宣传报道提示，为顺利推进各项工作创造良好的舆论环境，树立校园主流媒体形象。

新媒体坚持内容为王

“我一直主张内容渠道决定论。传播媒介技术会改变新闻传播的阅读方式，我每天都能从手机上看到推送的新闻，终端变革会加快新闻传播的速度，以前发稿时态为昨天发生，现在都是今天、一小时前、一分钟前。但内容渠道不会发生改变，这才是内容生产最重要的基本功：策划、采访和写稿。”“教育头条”总编辑郑超认为，新闻终端不会改变做新闻的方式。

即便在新媒体时代，内容为王依然是传播的关键要求。然而，好的内容也需要有好的表达形式相匹配，才能够达成传播效果的最大化。如何用吸引人的形式将有质量的内容传达给更广大的受众，成为了高校新媒体人思考的问题。

清华大学出台了一系列宣传工作相关文件制度，全面启动新闻宣传工作改革，与媒体高层建立直接沟通渠道，成立形象建设与传播专家组，建立多个跨部门的联席会议机制，面向基层单位明确新闻宣传负责人职责，推动设计新闻专岗，将校报《新清华》和清华新闻网合并为采编中心，迈出了媒体融合的坚实一步。

“目前很多高校的新闻生产架构乃至人员配备都还是前网络时代奠定的格局，当务之急是破除畛域，实现流程再造，整合内部力量，施行一体化运作。无论平台千变万化，信息是同源的，要根据不同平台的特点，对同源信息施以不同的个性化加工，立体展示、矩阵推进。”上海财经大学的新媒体宣传注重视觉传达，无论是网页、海报，还是通知、周边，在设计上都极尽美观之能事，带给读者丰富的感官享受。宣传部部长章益国介绍，这离不开优秀的团队，和给予团队自由创作的空间。

做好高校新媒体宣传工作，要善用矩阵的扩散力量。中国海洋大学以提升全民海洋意识为目标，牵头成立了中国海洋文化新媒体联盟。目前，中国海洋文化新媒体联盟形成了覆盖6省70万余人的海洋领域新媒体传播矩阵。

今年毕业季，“#高校为8400名毕业生定制专属戒指#”的话题一跃而上为微博热搜榜第二名，阅读量超过1.3亿，西南石油大学由此成为众多网友口中“别人家的大学”。“要跳出宣传部来思考、谋划和推动宣传工作，超越新闻发生了就报道、热点来了就宣传、舆情来了就应对的格局，还要经常性地审视与地方及兄弟高校在宣传工作方面的差距，学习、借鉴别人的好思路好方法。”西南石油大学宣传部部长易联树提出，要主动与学校职能部门或学院合作，“有预谋”地策划有传播力的新媒体宣传选题。

《中国教育报》2019年08月19日第3版

(责编：实习生(王子文)、熊旭)