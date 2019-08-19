原标题：物理课变成“烹饪课” 90后老师巧用红烧鸡腿讲知识点

物理概念中“升华”和“凝华”跟红烧鸡腿有什么联系？在武汉市南湖中学，90后物理老师肖瑜将枯燥的物理课讲成“烹饪课”，孩子们在毫不费力地理解物理概念后，一盘红烧鸡腿也“出锅”了。

让学生们津津乐道的这节课，是肖瑜讲的《升华与凝华》。“在听这节课前，你是怎么也不能把红烧鸡腿和升华、凝华联系起来的。”学生小方说，肖老师的物理课充满了生活的烟火气，不再是枯燥的符号和概念。她用冰箱里的冻肉讲水蒸气的凝华现象，再从冻肉解冻讲小冰晶升华现象，最后一步一步做成红烧鸡腿，这中间包含了可以用肉眼看到的冰的融化，水的沸腾，紧接着从鸡腿收汁讲水的汽化，用充满水汽的锅盖讲水的液化，把一整章节的知识点全部贯穿到一起。“一盘红烧鸡腿烧好了，我们听得口水直流，但是知识点也牢牢地记住了。”学生感慨地说。

肖瑜还自创了各种“段子”，帮助学生们理解复杂的物理概念。复杂的凸透镜成像规律，肖老师自创了一个巧妙的记忆办法，她把物和像比作一对吵架中的小情侣，“你来哄我我不理，你若走掉我追上去，你去哪里我就到哪里”，一句话就解释了成实像和虚像中物和像的运动关系，学生在大笑中轻松理解了这个概念。

肖老师鼓励学生们利用身边的物品做实验，孩子们的作品一个比一个精彩：洗衣机的排水管、吹风机、乒乓球都出现在课堂上，孩子们还给实验取了很多有趣的名字：“天女散花”“听话的球”“疯狂的水”……肖老师过硬的教学能力和独特的魅力，也帮助她在武昌区教师五项技能大赛中荣获一等奖。（长江日报记者杨枫 通讯员王琼 邱凤英）

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