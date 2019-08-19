原标题：行业热 招生冷 高校家政专业想“火”不容易

行业热 招生冷

高校家政专业：想“火”不容易

相较于以往，这个夏天对家政教育而言还算“友好”。

6月底，国务院办公厅印发的《关于促进家政服务业提质扩容的意见》提出，支持院校增设一批家政服务相关专业。7月初，教育部表示将重点做好完善专业结构、扩大培养规模工作，每个省份原则上至少有一所本科高校和若干所职业院校开设家政服务相关专业——迅速收获了一大拨关注度，登上了热搜榜单。

8月初，记者从湖南女子学院了解到，今年该校家政专业志愿填报率达历史新高45%，预录175人，将是该专业“人气最旺”的一届；宁波卫生职业技术学院计划招生75人左右，有老师感叹，“报考的学生积极了很多，有冲着家政专业报的学生了”；河北师范大学家政专业今年“开张”，计划招生人数为30人……

但几家欢喜几家忧，就整体来看，家政专业招生形势不容乐观，科班出身的家政专业人才对迅速发展的家政服务行业来说依然是杯水车薪。不过，这坨“冰”正在融化。

家政专业≠保姆专业

家政专业＝保姆专业？这是一众“吃瓜群众”的模糊印象，也是湖南女子学院社会发展与管理学院常务副院长邵汉清极力想澄清的概念。

在邵汉清看来，现代家政学是一门旨在帮助人们树立正确的家庭生活态度，营造和谐家庭人际关系，掌握必要的生活科学知识和技能，建设和谐、美满、幸福家庭生活的学科。

1919年，北京女子高等师范学校开设家政学课程，家政学开始进入我国高等学府。随后，燕京大学增设家政学系，继而复旦大学、金陵女子文理学院等10余所大学开设了家政学系，意味着家政学作为一门独立的学科步入高等教育行列。进入21世纪，有50余所高校开设了家政专业或家政课程，其中吉林农业大学、湖南女子学院、北京师范大学（珠海分校）、聊城大学（东昌学院）等还开设了家政本科学历教育。

目前，我国在中职、高职和普通本科的专业目录中设有家政服务与管理、家政学等数十个相关专业，开设相关专业点达到了3000多个。2019年增设了智能养老服务、幼儿保育等中职专业，新设高职家政服务与管理专业点72个，同比增长了132%。

其中，湖南女子学院在2013年新增设家政学本科专业，这是中西部地区第一个家政学本科专业，设置在教育与法学系。除了通识课程，该专业学生要学习家政学概论、教育学原理、国学基础、家庭信息管理、生活哲学、现代居家设计、家庭营养学、家庭婚姻学等专业课程。

“这个专业最初的培养方向，一是私人管家这样的智慧型家政服务人员，以满足越来越多的个性化、定制式服务，但这方面的市场还不成熟，目前主要培养家政公司管理、家政教育与培训专业人才，即知识型人才，而非保姆、月嫂等劳务型人才。”在邵汉清看来，本科层次家政学专业人才还是希望以知识型为主，逐步过渡到智慧型。

那高职层次的家政学专业呢？以2008年开设家政专业的四川城市职业学院为例，该校公共服务学院院长侯志春介绍，家政专业主要培养高级技术应用型人才，学生需要具备系统家政学基本理论和相关专业知识，掌握家政管理、营养调配、社区服务、家庭教育、家庭礼仪等专业技能，能够护理家庭病人、老人、儿童、孕产妇和新生婴儿等。

“家政服务人员不只是洗衣做饭，社会更希望他们能提供全方位服务，例如子女教育、营养管理、家居装饰、家庭理财等。而这些难以通过短时间的培训速成，只有经过系统的专业学习才行。”因此，侯志春认为，当下家政行业一线服务者素质参差不齐，鱼龙混杂，亟须专业人士对其进行引导、培训或管理，从而提升整个行业的质量，而家政专业的开设既是对社会也是对行业需求的回应。

招生冷热不均

尽管四川城市职业学院早在筹划开设该专业时就对生源数量并未期望太高，“毕竟当时‘家政’在社会上的认同度不高，普遍认为‘家政=保姆’”，但没料想到这一专业的命运会如此多舛——2008年该专业首届在读学生36人，2009年32人，2010年则锐减至13人，2011至2013年停招，2014年17人，2015年至今未进行招生。

“当时我们仍然坚持开设该专业，是希望通过专业系统的培养让家政专业人才真正得到认可，并满足社会的需求。但报读人数不多，并且录取后有转专业的，导致每一年级人数都很少，还停招了几年。”侯志春说。

这并非个例。据央视报道，南京师范大学金陵女子学院于2011年设立家政学专业本科，但专业开办3年后，没有招到一名学生。而国内最早设立本科家政学专业的吉林农业大学，首届招收的37名学生，基本是“服从专业调剂”而来。

相较而言，湖南女子学院还算幸运。自2013年开设家政学专业以来，这7年间的录取人数分别为34、61、49、71、110、117和175（预录）。“第一年录取的考生中没有一个是填这个专业志愿的，都是调剂过来的。”邵汉清记得，招生时经常有家长打电话来咨询家政专业的情况，往往只问两个问题：这个专业出来是做保姆吗？然后就是，进校后还能转专业吗？

“目前开设家政学相关专业的本科院校不到10所，冷热不均，个别院校因为学科结构调整等因素已停止招生。”邵汉清保守估计，现在全国每年家政学本科毕业生不到400人。

家政专业招生难，邵汉清认为，这背后的原因一是社会，包括考生及其家长，对家政专业和家政行业的认知存在偏差，觉得家政专业毕业就是从事保姆、月嫂等服务性质的工作，加上社会上存在对这些服务岗位的歧视，比如同样做服务行业，但人们不会歧视空姐，其实从某种意义上来讲，只是服务的时间和空间发生变化；二是家政学的学科归属并不是很明确，在高校中往往得不到学校领导的重视。

邵汉清分析，由于我国的家政教育起步晚，相当长时间不曾培养过家庭服务业的专门师资，所以目前从事家政教育的教师基本上是半路出家，缺乏系统的家政学基本理论，没有扎实的家政基本技能，许多相关的课程只能由各种相关专业教师担任。比如请教育学教师讲家庭教育，请医生讲保健，请厨师讲烹调……家政教育的师资变成了“大拼盘”，失去了家政学独特的视角与优势。

教育部职业教育与成人教育司副司长谢俐在7月5日国务院政策例行吹风会上曾表示，每个省份原则上至少有一所本科高校和若干所职业院校开设家政服务相关专业。高职扩招专项工作向家政等领域倾斜；扩大中高职贯通培养招生规模，支持家政服务从业人员通过高职扩招专项考试、专升本等多种渠道来提升学历。

也许，这将会给家政教育的发展带来新的契机。

（实习生康玺、秦臻对本文亦有贡献）

中国青年报·中国青年网记者 孙庆玲 张茜 见习记者 石佳 白毅鹏

(责编：郝孟佳、熊旭)