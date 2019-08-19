原标题：“讲课高手”的春天来了吗 教得好就能当教授？

“讲课高手”的春天来了吗

教得好就能当教授？

不久前，南京林业大学理学院的蒋华松成为该校第一位“教学专长型”教授，引起了社会的广泛关注。没有论文，靠教学就能评职称，是如今不少高校都在探索“教学型教授”的评定道路。

然而，也有不少人在担心，这样的“口子”会不会让高校教师队伍变得良莠不齐？所谓的“教学型教授”能否真正得到同事与学生的认可？

教学型教授兴起

高校里流传着这样一句话，“科研是自留地，教学是公家田”。在一段时间内，不少高校一门心思教书的教师并不占据主流地位。

然而，不久前南京林业大学公布了2019年职称评审结果，从教33年的理学院蒋华松教师如愿评上了教授，成为该校第一位“教学专长型”教授。据了解，蒋华松无一篇论文，也无一分科研，评教授靠的是他平时课堂教学的表现和成绩。

这不是南京林业大学一所高校的新政。此前，不少高校都陆续推出相关举措。

南京理工大学应用数学系教师黄振友，虽然教学备受好评，但论文在职称评定中不占优势，自1999年以来一直是副教授。2018年，黄振友凭借自身的教学实力及成绩，成为该校第一位“教学为主型”教授。2017年，华中师范大学发布《教学型教授职称评定工作实施方案》，决定设置教学型教授岗位。2016年，山东大学决定试点教学型教授评定，以鼓励教师不断钻研教学方法。

很多高校还以重奖奖励教师教学工作。浙江大学设立了“永平奖教金”，包括杰出教学贡献奖（每人奖励100万元人民币）、教学贡献奖（每人奖励10万元人民币）、教学贡献提名奖（每人奖励5万元人民币）。武汉大学设立了“本科优秀教学业绩奖”，该奖项用于奖励在本科（含研究生基础课）教学一线工作业绩突出的优秀教师。

面对教学型教授的兴起，有评价称：讲课高手的春天来了。

更重要的是，多所高校的这项举措被认为是教育评价改革的重要探索。在今年1月的全国教育工作会上，教育部部长陈宝生指出，要把教育评价改革作为“最硬的一仗”来推进。

“教学型教授”并不是职称捷径

当“教学型教授”逐渐兴起时，有人担心，这会成为一些逃避科研的教师晋升教授的“捷径”。

对此，中国人民大学教育学院教授程方平在接受中国青年报·中国青年网记者采访时表示，在评选教授时，不应把教学和科研两者完全分开。

“有些学校对政策的解读不清楚，把它们截然分开是不对的。时间长了，有的人会觉得‘教学型教授’没有科研能力，这样贴个标签、戴个帽子并不是个好事。我们要鼓励这些教学型的教师也要做科研，他的科研内容可能是自己的专业，也可以是教育本身。教师只有做科研，他的教学才会更个性化、更能引导学生自主探索。我认为，教师的本职工作应该有两个，一个是研究方向，一个是教育。”程方平说。

事实上，在不少高校“教学型教授”的规定中，其申报条件十分严格。

在山东大学，教学型教师高级职务申报条件中，“人才培养”一栏,要求申报者须具备良好的教育教学能力；任现职以来,年均承担本科课堂教学工作量不低于256个标准课时(每周8个标准课时),或每学期开设2~3门课；教学质量综合考核为良好及以上(由教学指导委员会认定)。同时,申报教授职务者须长期承担一项课程建设任务。值得注意的是，“教学型教授”并不意味着不用发论文，他们被要求发表“教研论文”。

而在南京林业大学今年3月印发的《南京林业大学教学专长型高级专业技术职务资格条件（试行）》中，“教学专长型”教授的资格条件从学历、资历、专业理论到教学业绩、成果要求等均有规定。要求包括“在南京林业大学从事教学工作10年及以上”“任现职以来，积极承担教学工作，教学工作量饱满，受益学生面广，开设过教学示范课”等。

实际上，高校不少年轻教师面对的职称压力不小，仍然有自己的担忧：在评价体系里，教学是很重要的一部分，但是科研项目也必不可少。

对于“青椒”来说，“教学型教授”能否解除他们专心教学时的后顾之忧，成为另一条职业晋升的道路？

哈尔滨工业大学的教授评选分为科研系列、教学科研系列和教学系列。6年前，哈工大电气学院副院长霍炬当选该校第一批“教学拔尖教授”时，只有36岁。之后，他获得了国家教学成果一等奖，并连续三届获得哈工大“金牌教师”奖。

霍炬认为，“青椒”在职场道路上如何取舍，还需要学校给予相关的政策导向。“例如，我们学校要求青年教师必须要当班主任，要求教师过了教学关才能评职称等。通过这些政策导向，我相信越来越多的年轻教师可以没有后顾之忧地潜心教学”。

教授，关键在“教”

教授不教学，还是“教授”吗？

程方平表示，我国在高等教育领域，对于教学的重视程度需要加强。

“国内中小学教师比较注重教学方法，而大学教师在这方面意识不强，他们觉得‘专业好就行了’。但其实大学教育也很值得研究，方法用得对，效率就会提高。”程方平说。

程方平表示，现在国外一些知名高校，在教学上给教师指导、评级等方面的支持，而我国尽管在高等教育理论上有一些研究，但是在大学教育教学这方面的经验以及理论支持仍然较弱。“大学里，教学和科研是分不开的，有些人适合教学，有些适合科研。但是，大学是做研究的教师，也会带研究生，这也是教学。”程方平说。

因此，有专家认为，从本质上来说，大学里，“重科研轻教学”和“重教学轻科研”都是不应该出现的，两者应该平衡，两条路径没有轻重、高下之分。

对“教学型教授”的重视，实际上是在推动高校教师回归教学本职工作。

在去年6月教育部举办的新时代全国高等学校本科教育工作会议上，教育部部长陈宝生表示，人才培养是大学的本质职能，高等教育战线要树立“不参与本科教育的教授不是合格的教授”的理念。

在今年年初的全国高教处长会上，教育部高等教育司司长吴岩表示，高校基层教学组织建设要回归“教研为本”。“高校教师不管名气有多大，荣誉有多高，教师是第一身份，教书是第一工作，上课是第一责任”。

在评上“教学拔尖教授”后，霍炬感到身上的责任更重了。“教学型教授对我来说是一种激励，我就更应该好好上课。有时候上专业基础课，一上就是4个小时，第二天腰酸腿疼，但我愿意上，因为这是我的看家本领。”

如今，他的工作包括教学、科研、行政三部分，“科研方面放下了一些，但教学是我一直不愿意离开的岗位。”上学期他上了96课时的课，也在带大一新生的课。

在霍炬看来，多元化的教授评选方式可以让更多的教师在教学上有获得感。“学生的认可就是我最大的收获”。

中国青年报·中国青年网记者 叶雨婷 实习生 秦臻 康玺

(责编：郝孟佳、熊旭)