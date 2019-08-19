原标题：大一大二勉强及格的他，完成逆袭

黄臻自画像

“我是我们院刷题最多的。”日前，来自中国计量大学量新学院15工试1班的黄臻，被东南大学仪器科学与技术学院成功录取为硕士研究生。

在今年考研中，黄臻以初试总分436分冲进复试（满分500），成为该校“考研总分之星”，也是这个暑假备战考研大军中流传较火的故事。

中国计量大学上一个校考研总分纪录保持者是同样来自量新学院的13工设3班刘佳豪。

对于刘佳豪考研总分427的故事，黄臻之前就有所耳闻。考试之前，他还曾算过自己每门扣几分才能考到这么高的分数，那时候，他的结论是——不太可能。

可最后，黄臻不但做到了，他还创造了一个新的纪录。

刚知道成绩的那一刻，激动与不可置信是黄臻的第一反应，可当心情慢慢平复，他感受到了来自心底的坦然——拿到这样的高分，与自己充分的备考分不开。

“大一、大二的时候，我有几门课都是擦线通过，所以我的基础知识并不扎实。”大三下学期开始，黄臻放弃了一切的竞赛、活动，专心于考研这一件事。从寒假返校的那一天起，黄臻就“泡”在了图书馆。他几乎每天都坚持早起学习，直到闭馆才离开，“那段时间去图书馆的次数是我大一、大二时的好几倍。”

刚开始备考时，因为基础差，难免有很多问题不能解决。“不过，我就是一个爱钻牛角尖的人。”每当遇到这些看不懂的题目时，他会上网查阅相关的资料，看考研网课的名师指导，花上一两个小时甚至更多的时间钻研，直到解出题目。渐渐地，复习走上了正轨。

黄臻的学习进度远比其他同学快。他坦言，有时候，自己也会有点飘，每每发现这样的小心思抬头时，黄臻就会用做难题的方法来浇灭它，告诉自己“原来我还有这么多东西是不会的”。

黄臻自学的方法很简单，就是不断刷题。他的刷题量比常人多出几倍，别人基本上刷10套模拟卷，黄臻刷了50多套，仅数学题他就刷了3000多道。“和身边的同学相比，我着手考研复习比较早，而且我把很多上课以外的时间都用在了刷题自学上。”

这个“懒人”其实并不懒，当他有了自己的目标之后，内心的潜能就被激发出来了。“我没有把握住大学的前两年，未来和别人竞争没有任何优势，考研是我的机会”，黄臻鞭策着自己牢牢地抓住了这个机会，没有让它从身边溜走。

(责编：李依环、熊旭)