“STEAM教育课程教学改革”项目中期师资培训会举行

人民网北京8月18日电（李依环）据东南大学消息，由教育部基础教育课程教材发展中心主办的“STEAM教育课程教学改革”项目中期师资培训会日前在该校举行，现代教学技术教育部重点实验室主任胡卫平等全国200余位专家、一线教师、教研员参加此次培训。

据悉，“STEAM教育课程教学改革”项目自今年三月启动，为期一年，山东、河南、江苏、四川等全国12个课改实验区120余个项目学校开展了“STEAM进课堂”的实验教学。据调查统计，过去一学期， 91%的学校为STEAM教育整体解决方案《创意科学实验课程》开设了固定的课时，师生满意度超过95%，70%的一线教师在实际教学中都依照数字教育资源库中提供的教学设计流程实施教学。

有关负责人介绍，此次召开中期师资培训会，一是为了总结上一学期教学实践中遇到的问题，通过集体教研讨论出解决方案，为下一学期教学开展扫清障碍；二是为了提升实验区一线教师的STEAM教学能力，进一步培养教师的创新思维和专业素养，助力我国STEAM教育的本土化发展。

培训活动期间，胡卫平、彭蜀晋、柏毅、马利荣等多名专家进行了主题授课，分别就中小学STEM课程体系的建构与实践、国际科学教育进展、基于大概念理念的探究式科学教育、STEAM工程与技术领域教育设计实践与思考、小学科学课程标准及STEAM课程的设计方法等话题进行了主题授课。

据了解，接下来的培训议程中，其他专家还将采用学科理论教学、主题讲座、交流研讨、户外参与式活动等多种方式，从STEAM教育课程理念、课程设计、课程实践和课程评价等维度与教师进行全方位交流探讨。

(责编：李依环、袁勃)