原标题：“在哪儿入园都一样”

日前，江西省吉安市新干县公开招聘教师笔试面试圆满完成，一下选入了10名幼儿教师，为学前教育注入了新鲜血液……

近年来，新干县大胆探索城乡幼教共同体建设，充分发挥优质城区幼教资源辐射引领作用，有力提升了全县公办、民办园整体办园水平，全县幼儿实现了“在哪儿入园都一样”的求学梦想。

以城带乡，打造全新优质园

“今年参加了几次亲子活动，不仅看到农村幼儿园的喜人变化，而且学到许多全新的育儿知识，真的是大变样啊！”新干县溧江镇中心幼儿园家长刘莎感叹道。像刘莎一样，该县越来越多的农村幼儿家长一改过去舍近求远将孩子送到城区私立园就读的做法，纷纷将孩子带回老家就近上学，幼儿“回流”农村成为该县幼教新动向。

由于历史原因，新干县各乡镇中心园多依附当地小学办园，由各乡镇中心小学管辖，村级公办园附设在村小内，导致“小学化”倾向严重。2018年起，该县城区3所省级示范园试点幼教管理体制改革，同时，乡镇中心园实行独立办学，登记为事业单位法人，其人员、财务、事务不再受本乡镇中心小学辖制，并计划逐步将村级（村小附设）幼儿园划归本乡镇中心园管理。

在此基础上，该县将城区3所省级示范园分片与乡镇中心园组建幼教共同体，由城区公办园派副园长或中层干部担任乡镇中心园执行园长，将先进的办园理念、管理模式带到乡镇中心园，并投入50万元以上资金为每所乡镇中心园添置设备，开设专业规范贴近幼儿成长特点的课程，摆脱“小学化”倾向。

与此同时，村小附设幼儿园也一律向乡镇中心园看齐，从户外环境到幼儿日常生活居所，全部精心设计，统一采购配置教学设施设备，切合幼儿生理、心理需求。

师资共享，打造专业化队伍

为打造一支专业化队伍，新干县坚持补充与培养双管齐下，竭尽所能调剂编制。截至目前，该县有公办幼儿教师121名，另有40名“三定向”幼师专业学生待毕业后将分配到乡镇中心园工作。

2018年，该县政府按照每人每年2.3万元的标准，面向社会购买70个乡镇中心园服务岗位。今后还将根据需求逐年增加，最终达到公办园每个班“两教一保”的标准，逐步实现100%拥有专业资质。

同时，该县以示范园为枢纽，带动全县幼儿教师专业化成长。一方面，推行城乡幼儿教师交流轮岗制度，新补充农村幼儿园教师在城区公办园跟岗学习一年，城区公办园骨干教师以挂职锻炼形式到乡镇中心园轮岗帮扶；另一方面，实施以示范园为枢纽的帮带培养体系，每年3所城区公办园与所在共同体内的乡镇中心园联合开展园长研修班、园长沙龙、教玩具制作比赛等活动，共同提升业务水平。

“以前去幼儿园，为孩子学了很多字而开心，现在才知道，读幼儿园最重要的是参与游戏与活动，培养实践能力与生活能力，孩子在那里也很开心。”该县三湖镇中心幼儿园家长朱琳感慨地说。

管理融合，打造规范幼教圈

为引导全县学前教育规范化优质发展，该县出台了《新干县深化学前教育规范发展改革的意见》，以幼教共同体为平台，以示范园辐射引领，通过行政督导、示范园引导，实现共同推进、整体提升。

在“督学责任区”建设和“两大评估体系”的落实中，幼教共同体发挥了重要职能。学前教育督学责任区安排了城区3所示范园园长担任责任督学，负责本园所结对帮扶片区的挂牌督导工作，每月深入到各园随访督导，定期进行专项督导，调研热点难点问题并“把脉问诊”，精准发力。

公办园办园水平督导评估体系采取共同体园捆绑考核机制，根据团体得分评优评先，促进公办园加强帮带力度。在民办园等级（星级）评估认定体系中，城区公办园和结对的乡镇中心园协助教育部门，发挥业务优势，提供参考意见。通过幼教共同体的带动，该县整体办园水平显著提升，“择园热”大幅降温。

目前，新干县已基本实现城区南、北、中三个区域“一区一所”省级示范园，乡镇“一乡一所”公办中心幼儿园，行政村2000人以上规模的“一村一所”村级幼儿园，加上“小区配套，小村共点，公民（办）互补”，该县基本完成县、乡、村幼教网络全覆盖，学前一年、二年、三年入园率分别达92.3%、89.1%、85.7%。预计到2020年，该县将基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。（甘甜）

(责编：李依环、袁勃)