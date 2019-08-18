原标题：暂停！全国青少年“信奥”联赛

本报讯（记者牛伟坤）中国计算机学会日前发布通知，由于某种原因，全国青少年信息学奥林匹克联赛NOIP（普及组及提高组）从2019年起暂停。

据了解，全国青少年信息学奥林匹克联赛NOIP由中国计算机学会CCF主办，是全国青少年信息学奥林匹克竞赛NOI的系列活动之一。每年的NOIP分为普及组和提高组，其中，普及组面向小学和初中，提高组面向高中。NOIP一般被当作是全国青少年信息学奥林匹克竞赛NOI的预选赛。对于暂停举办NOIP一事，中国计算机学会并没有给出官方解释。

其实，关于NOI的举办今年早有波折。今年1月29日，教育部办公厅公示了《关于2019年度面向中小学生的全国性竞赛活动名单》，五大学科竞赛中，信息学奥赛（NOI）并未出现在公示名单中。主办方中国计算机学会秘书长杜子德在接受媒体采访时表示，未入选原因在于信息学奥赛并未进行申报和提交材料，因为很难做到“零收费”。在中国计算机学会3月份的一份公告中提到，与其他知识理论型的竞赛相比，NOI竞赛具有较高的成本，包括设备费、网络费等都是知识理论型竞赛所没有的。除了覆盖竞赛活动的直接成本，NOI活动经费还包括师资培训、教材编写和出版发行、竞赛系统和管理系统的建设与维护、资助经济困难学生以及NOI的普及推广等活动。这些费用的支出对于NOI活动的可持续健康发展是非常必要的。然而，根据教育部的要求，面向中小学生举办的全国性竞赛活动原则之一就是公益性，即竞赛活动一律不得收费，不得以任何方式转嫁成本。

不过，教育部2月发布公告称，拟补充确定全国中学生信息学奥林匹克竞赛为2019年度面向中学生开展的全国性竞赛活动。

有业内消息称，CCF将会出具一份新的比赛通知，新赛的初选形式将有所变化。NOIP2019 山东赛区初赛预备(预报名)通知显示，今年的名称可能用两个名称比赛：计算机程序设计等级考试和全国青少年信息学奥林匹克联赛。初赛形式由之前的笔试改为计算机网络考试。

中国计算机学会曾表示，NOI竞赛的结果不宜作为学校录取学生的依据，任何把NOI纳入行政轨道的行为都是与NOI的定位相违背的。学会致力于通过NOI活动激励更多的学生学习计算机科学，进而促进这一学科的普及。

(责编：袁勃)