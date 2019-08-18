苏州：职业教育带来更多选择（在一线）

太仓姑娘王逸雯，如今已是江苏省苏州健雄职业技术学院中德工程学院的一名大一学生。她从未想到，职业教育竟能让人生如此出彩。

时间回到一年多前，在王逸雯高中即将毕业时，设在太仓的德国企业亿迈齿轮有限公司，到她所在的高中来宣讲并“招工”。

所谓“招工”也是招生，学生进入该企业与苏州健雄职业技术学院的双元培养班。这个班40%的时间在学校学习，60%的时间在企业接受培训。没有特殊情况，毕业后学生可以在这家德企工作。

“学院名声好，工作有保障，做到车间主任的话，年薪能有二三十万元。”在家人的支持下，成绩位于本科线边缘的王逸雯不再犹豫。通过考试和双选，她与该企业签约并顺利入学。

“在读书的3年里，企业不仅为我承担了7万至8万元的实训及考试成本，每个月还补贴1000多元的生活费，基本不用再向家里要钱了。”王逸雯告诉记者。

在这里，学生所受的培养模式是“三站互动、4—6轮换”，即每4到6周一个轮换，学生在职业学院、培训中心、企业岗位3个场所进行理论学习与实践能力训练。学校中德工程学院副院长韩树明介绍，2007年以来，该学院共与德企联合培养学生2500多名，而这一模式也已推广到全国100多所高职院校。

在苏州，王逸雯的选择并非个例。苏州现有中职学校25所、技工学校13所，在校生9.69万人；高职院校17所，在校生10.47万人。职业教育主要发展指标和综合实力位居江苏省和全国前列。

走进苏州富强科技有限公司的一间教室，苏州工业职业技术学院工业机器人专业的学生们正在上课。讲台上的教师来自企业一线，教材来自于生产一线，与车间设备仅一门之隔。“职业教育需要真实项目，最忌讳脱离实际。”学院副院长温贻芳说，在这里，生产线专为教学量身打造，设备更新紧跟行业发展，生产教学围绕项目展开，真正实现了教师、教材、教法“三教融合”，而这是以往顶岗实习难以达到的。

在苏州高等职业技术学校的中德职业技术培训中心，机电一体化专业的学生们正穿着统一的工装在铣床操作区生产线实训。整个操作过程以学生为主、注重能力挖掘，指导老师及外教主要进行检查和纠偏。校长万烨锋介绍，学校教师团队由德国外教、企业工程师与学校教师联合组建；所用教材由活页教材结集整理而来，将企业工作手册与学校教材相融合。

今年初，《国家职业教育改革实施方案》印发，提出启动“1+X”证书制度试点工作。前不久，全国首批职教“1+X”证书制度试点名单出炉，其中涉及在苏职业院校17所，获批证书试点21个。

以苏州农业职业技术学院为例，记者了解到，学院入选“物流管理专业首批1+X证书制度试点院校”后，今年暑假已组织教师进行专门培训，9月将正式启动实训建设。“近年来，学院持续推进课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，积极探索技能等级证书考核标准，努力实现证书考核标准向职业考核标准的转化融通。”学校经济管理学院副院长冯琳表示，此次入选“1+X”证书制度试点，不仅有利于复合型人才的培养，也为学校发展带来契机，受到家长和学生的广泛欢迎。

《 人民日报 》（ 2019年08月18日 05 版）

(责编：曹昆)