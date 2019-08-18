深刻认识“课程思政”的时代价值（凭栏处）

“课程思政”是高校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于教育工作的重要论述为根本遵循，落实立德树人根本任务的重要举措，是构建德智体美劳全面培养的教育体系和高水平人才培养体系的有效切入，也是完善全员全程全方位“三全育人”的重要抓手。

教育是国之大计，党之大计。高校肩负为党和国家培养人才的重任，应高站位认识“课程思政”的时代价值，提升立德树人的针对性和实效性。

高度上，“培养什么人，是教育的首要问题”。与传统把思政课作为育人主渠道的观念不同，“课程思政”是将所有课堂作为育人主渠道，旨在将思想政治教育有机融入各门课程的教学和改革，实现知识传授与价值引领的有效结合，实现立德树人的润物无声，进而实现培养社会主义建设者和接班人，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才的根本任务。因此，要按照中国特色社会主义伟大事业兴旺发达、后继有人的要求，从解决“首要问题”的根本举措的高度，提升深化“课程思政”建设的境界和情怀，落实好立德树人根本任务。

深度上，“课程思政”是构建“两个体系”的有效切入点。当前，如何把思想政治工作体系有效贯通高水平人才培养体系是高等教育领域亟待攻关的重大课题。“课程思政”应以课堂教学为切入点，以教师作为思想政治教育工作的最活跃要素，着力优化课程设置，修订专业教材，完善教学设计，把思想政治工作体系贯通学科体系、教学体系、教材体系、管理体系等。“课程思政”建设的逻辑思路充分体现了把思想政治工作贯通人才培养体系的可能与价值。因此，要按照加快教育现代化、建设教育强国，办好人民满意的教育的要求，从构建“两个体系”的深度，加大深化“课程思政”建设力度，探索“专业思政”“学科思政”建设，全面提高人才培养能力。

广度上，“课程思政”是完善“三全育人”的重要方面。“课程思政”不是哪一门课或哪一个部门的事情，而是一项为党育人为国育才的系统工程。它强调包括思想政治理论课在内的所有课程都有育人功能，所有教师都有育人职责。推进“课程思政”建设是全体教职工的共同责任，涉及教育教学全过程各方面，纵向需要层层激发动力、形成共识，横向需要多部门协同配合、互相支持，客观上有利于带动“三全育人”格局的形成。因此，要按照完善中国特色高等教育制度，实现教育治理体系和治理能力现代化的要求，深化“课程思政”建设，推动完善“三全育人”工作体系和机制。

近年来，北京联合大学把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“课程思政”建设的源头活水，把“课程思政”作为落实立德树人的根本性举措，全方位行动，持续性推进，实现了思想政治工作从思想政治理论课为主渠道向所有课堂为主渠道的转变，把立德树人纳入党委主体责任，开创了高校教师党支部推进“课程思政”建设的先河，牢牢把握住“教育者先受教育”这个难点和思想政治教育元素的“挖掘”与“融入”这个关键点，教师具备了立德树人“三项基本功”。通过“课程思政”建设，爱党、爱国、爱人民、爱社会主义在师生中实现高度统一，“三全育人”格局加速形成，教师党支部站到了立德树人的第一线，提升了课堂建设的质量。

学校“课程思政”建设实践表明，高校只要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，真学真懂真信真用，坚持把立德树人作为根本任务，坚持以人民为中心发展教育，就一定能实现教育的改革创新。当然，“课程思政”作为一项系统工程，目前仍处于起步阶段，还需不断深入探究“课程思政”教学规律，全面强化体系化、规范化建设，科学实施考核评估与效果评价等，需要高校工作者不忘初心，牢记使命，坚定方向，才能圆满完成党和国家交给的任务，落实好立德树人根本任务。

（作者为北京联合大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2019年08月18日 05 版）

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