人民网信息技术公司举办“双微”运营风控培训

人民网北京8月16日电（张金文 冯思潮）微博、微信是目前政府、企业、自媒体等进行信息发布、宣传推广的重要出口，保障“双微”内容健康是保障互联网内容健康重要一环。2019年7月30日至31日，人民网信息技术有限公司举办“双微运营风险防控培训班”，邀请政府部门领导、人民网风控及运营专家、业界行业专家等授课，围绕“双微”内容传播进行政策解读、分析违规案例、讲授风险防控经验等。

图为学员认真听课。冯思潮/摄

人民网信息技术有限公司开展此次培训，还实现了两个首次。第一，首次将风控课程聚焦垂直细分领域，以专题培训的形式将目光对准“双微”，进行深度的剖析解读，让课程更具有专业领域的针对性。立白集团新闻传播与社会责任副总监彭甜甜认为，由于大部分“双微”运营者没有受过专业的新闻采编培训，发布的消息经常会出现信息不严谨，表述不规范，图片不合规等方面的问题，因此做好微博微信运营的风险防控工作重要又必要，并表示可以尝试官博联动，联手打击谣言，生成双微平台上的信息自我净化系统。十点读书知识付费中心运营负责人周博文表示谈到，培训帮助自己更快建立专业的风控机制，从宏观、中观、微观各个层次全面地把控每个环节，把内容安全性和内容导向做到一个新的高度。同时，分类、分级的应急处理模式，也帮助在实际运营中更有效、更快速地防控风险，把从内容生产到内容分发的整个运营流程形成更正向的导向。

第二，课程首次将“风控”与“运营”进行结合。人民网总裁叶蓁蓁此前表示，内容建设既包括“建”，也包括“管”。网上内容建设要善于抓住“两端”，一端是“顶部的优质内容”；另一端是“底部的底线管理”。本次课程在主要提高培训学员风控意识和水平的同时，增加了“如何安全制作优质内容”的课程，通过对部分正能量“爆款”内容的经验分享，鼓励学员在内容安全的前提下制作并传播更多优质内容，共同建设良性互联网内容安全生态。

培训结束后，考试合格的学员获得了培训证书。接下来，人民网信息技术公司还将继续分主题、分地区的开展互联网内容风险控制培训工作。

(责编：李依环、熊旭)