华北电力大学：师生宣讲团带来别开生面的暑假“公开课”

人民网北京8月16日电（李依环、实习生王子文）“新旧动能转换，破解污染围城看当阳。现在我可以很自豪的跟大家介绍三楚精粹，锦绣当阳，这就是我美丽的家乡。”近日在华北电力大学主楼礼堂，暑期留校的几位本科生和辅导员为近1500名师生带来了一场别开生面的“公开课”，确保暑期学生思政工作不断线。

图为师生宣讲团宣讲现场 学校供图

今年4月，华北电力大学党委学生工作部面向全校选拔了80余名本科生和辅导员，组成“我和我的祖国”师生宣讲团，充分发挥辅导员的思想引领作用和优秀学生代表的朋辈引领作用。宣讲团共分为14个宣讲小组，每个小组由1名辅导员和4-5名学生组成，他们坚持化大理论为小故事，贴近学生实际。

师生宣讲团结合党课团课、主题班会等活动形式，深入学生宿舍、班级、社团等广泛开展爱国主义宣讲，努力营造庆祝新中国成立 70 周年的热烈氛围，引导广大师生做爱国主义精神坚定的弘扬者、实践者、传播者。

从自己和身边的人与事讲起，力争人物事件真实鲜活，使理论宣讲更接地气。

电气学院的吴媛媛同学表示，小时候不明白为什么汇聚三楚名胜精华的当阳却总是一副灰尘漫天、垃圾围城的的模样？近年来在创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念的指引，当阳市痛定思痛，决心守住绿水青山这条发展生命线，通过新旧动能转换推动“产城共荣”，实施碧水、蓝天、宁静、清洁、细胞、绿化、减排、节能、达标等九大工程。如今的当阳环境变好了，工业产值不降反升，充分证明了绿水青山就是金山银山的道理。吴媛媛从自己的亲身见闻讲起，生动呈现了一个三国小镇坚持人与自然和谐共生实现发展蜕变的壮阔历程。

图为宣讲团学生成员宣讲现场 学校供图

发挥青年学生的朋辈优势，把思政教育的话语体系从天边拉回身边，使理论宣讲更聚人气。

“来北京的人，一定要去天安门打卡，去故宫打卡，去长城打卡…故宫，在北京玩儿绕不开的一个地儿。” 人文学院的朱健同学和大家分享了他印象中的“三个故宫”，分别从大姨看到的上世纪80年代的故宫、初中同学看到的2013年的故宫和自己上大学后看到的2018年的故宫，讲述了故宫从当初粗放开发到如今精致挖掘的变化发展。他通过前后对比，直呼“从当初开放20%的面积到如今的80%，故宫的学生票却依旧是20元，嘿，我赚翻了！”幽默风趣的语言引起了在场师生的共鸣。

图为观众认真聆听宣讲团宣讲 学校供图

“坚持以人民为中心”、“坚持全面深化改革”、“坚持全面依法治国”等一个个高大上的理论主题被宣讲团成员们以故事的形式真实、鲜活、生动的展现了出来，获得了广大的师生的普遍好评。为确保宣讲的质量，成员反复撰写修改宣讲稿、制作PPT，形成了10余万字的讲稿。他们表示“每一次宣讲都是一次正能量的传播，而每讲一次自己对科学理论的认识就会更深一点，因此理论宣讲也是一个教学相长、共同进步的过程。”

据悉，华北电力大学策划实施“我和我的祖国”理论宣讲“百千万工程”，“百”即党建和思想政治工作引领学生基层组织，师生宣讲走进100个学生班级；“千”即党建和思想政治工作嵌入学生社区，师生宣讲覆盖1000个学生宿舍；“万”即党建和思想政治工作浸润学生心灵，师生宣讲服务10000名学生。暑假期间，宣讲团师生还结合社会实践、职业体验、红色“1+1”支部共建等活动，走进企业、社区、走进广大农村广泛开展宣讲活动，通过广大师生的共同努力让“我与祖国的故事”遍地开花。

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