中央民族大学将协助曲水整体提升

人民网讯 中央民族大学历史文化学院教学科研实践基地日前在西藏自治区拉萨市曲水县揭牌，曲水县历史文化工程由此启动。中央民族大学党委常委、副校长宋敏表示，应“幸福曲水、美丽家园”建设的关切与需求，基地将从历史资源梳理、文物普查保护、非遗资料整理、文化风情调研四个方面着手，协助曲水整体提升。

中央民族大学党委常委、副校长宋敏与拉萨市委常委、常务副市长占堆为基地揭牌

曲水县委副书记、县长格桑邓珠表示，基地是曲水借助“外脑”、引才引智的又一重大成果。“摘帽”之后，曲水要避免返贫，并实现经济可持续发展。通过合作，进一步整理发掘曲水的历史文化资源，并利用多个“非遗”项目打造全域旅游事业，就是曲水近期的“牛鼻子”和“增长极”。

在座谈会上，宋敏表示，中央民族大学将持续支持曲水发展建设。她同时强调，正是当地政府的绝对信任和毕业生的不懈努力，才能实现共同的抱负和理想。

作为民族院校唯一的“双一流”A类高校，中央民族大学党委把为民族地区提供更多、更深入的服务，作为“双一流”建设的重要目标。国家民委专职委员、中央民族大学党委书记张京泽说，要不忘初心、牢记使命，始终把为民族地区和少数民族服务作为中央民族大学的首要办学使命。

据了解，2016年、2017年、2018年三年，中央民族大学赴西部及西部八省区的毕业生，分别占到选择就业毕业生的27.59%、30.55%、30.06%和23.47%、25.62%、25.25%。这意味着，该校每年接近三分之一的就业毕业生，带着青春和热情奔赴祖国最需要的地方。张京泽表示，在奋力推进新时代民族地区的长足发展和长治久安、决胜全面建成小康社会征程中，人才智力支撑是关键，而人才培养主要在高校。服务民族地区、培养少数民族人才，是民族院校创立之本，中央民族大学始终保持着与民族地区的血脉联系。

2017年7月至今，中央民族大学先后与多地签署协议，与地方政府、科研院所、地方院校共推校地合作、校校合作，涵盖人才培养、学科建设、协同创新、战略研究、决策咨询、产学研用、智库咨询等方面。

据了解，中央民族大学经济学院教学科研实践基地2017年6月已落户曲水。同年两会期间，国务院扶贫办以曲水县为典型案例，向国内外介绍了我国扶贫工作，展示了精准扶贫工作的成就。中央民族大学党委副书记、校长黄泰岩说，在曲水县设立教学科研基地，是学校服务民族地区经济社会发展的重要举措。基地旨在助力曲水县脱贫工作，通过人才培养、产业政策咨询、项目规划、经济机制创新、农业现代化体系建设等助力曲水经济发展。

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