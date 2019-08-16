暑期亲子消费，家长要防这些“坑”

参加游泳课、上个编程班、来趟亲子游……暑期里“娃经济”红红火火，不少家长选择通过亲子消费来和孩子增进情感，为孩子“充电”“打气”。

新华社记者调查发现，热闹的“娃经济”背后藏有不少“暗坑”：一批亲子游泳班、早教班收完钱后“人去班空”；一些培训机构运营资质不清不楚、不少商品或服务“货不对板”……已有不少家长不慎掉入“坑”中，维权不易，叫苦不迭。

“我的权益说没就没”

知名早教品牌家盒子“黄”了！这让家住北京西单的肖女士十分不解：“我的权益为何说没就没？”

“已考虑到有机构‘跑路’的危险，千挑万选才找了这家规模大、经营久的品牌，没想到还是中招了。”肖女士称，去年7月份她在家盒子西直门店充值了约两万元的消费卡，包括游泳和早教课，但孩子的课才上了半年，今年2月份西直门店就以动力系统故障为由停止了营业。

无独有偶。吴女士在上海早教机构凯瑞宝贝浦东大拇指广场店给孩子报了价值6万多元的各类课程并预交了大部分费用。然而，今年7月，该店突然通知停业。吴女士还有价值两万元左右的课程至今无法退款。

一些亲子旅游产品则存在严重的服务“蒸发”情况。天津的孙先生告诉记者，今年2月他在大众点评上购买了一张亲子畅玩卡，商家宣传称可以在几十家知名合作景点享受优惠，使用期限为3年。不料到现在实际可用的景点只剩两家，且都在偏远郊区。为此，孙先生多次拨打客服电话维权，但大众点评方面都以该卡已消费过为由，拒绝退款。

三类“暗坑”让消费“步步惊心”

除权益可能说没就没之外，“娃经济”中还有3类“暗坑”，容易让家长中招。

——“多多益善”预付费。上海市民周女士准备给孩子报一个亲子游泳班，但培训机构表示每节350元的课程，必须52节起卖，且要求必须一年半以内全部用完。她告诉记者，当前市场中多是这类一次性打包缴费的课程，“万一有事去不了，那么贵的学费很可能就打水漂了”。

——“不清不楚”缺资质。记者在走访中发现，不少培训机构对教师资质的认定十分含混模糊，缺乏统一权威的认定考核标准。另外，在涉及诸如体育训练等明确要求机构或教员应取得相关资质资格的特定专业领域中，机构或教员往往都无法提供相应的运营资质或职业资格证书。近日，上海市卫健委公布了对沪436家人工游泳场所的抽查情况，其中有包含亲子培训业务的场馆就因存在类似问题而被定为不合格。

——“挟‘娃’自重”逼消费。家住杭州的常女士告诉记者，因一家摄影机构宣传称可免费为新生儿拍摄5张照片，她决定同意其拍摄自己的宝宝。可实际拍摄时，该机构擅自为宝宝拍摄了100多张照片，并强行向其推销高价套餐。常女士表示，该机构一面称不买套餐就不会还给她孩子的底片，一面以“这点钱都舍不得为孩子花算什么父母”等话语冷嘲热讽，“最后我没办法，花了2000多块钱了事”。

亲子消费“填坑”为何难

业内人士称，亲子消费已成为继零售和餐饮之后，购物中心吸客力最强的一类业态。但记者发现，仅去年至今，相关纠纷投诉、判例就有数千条之多。多名专家告诉记者，当前“娃经济”里“坑多多”，消费者安全感不强，消费信心受到影响。

法律依据不足，司法保护弱是亲子消费领域“填坑难”的原因之一。据中国法学会消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江介绍，对于商家“跑路”、服务“蒸发”类问题，当前相关法律大多设立的是事后监管，“成本太高，效果也成问题。”

而在规范预付缴费问题方面，陈音江指出，商务部曾颁布《单用途商业预付卡管理办法（试行）》，但并不适用于教育机构。教育部等六部门发布的《关于规范校外线上培训的实施意见》又只针对“面向中小学生、利用互联网技术实施的学科类校外线上培训活动”，规范亲子消费缺乏具有针对性的法律依据。

北京声驰律师事务所律师史随心等专家认为，应通过完善法律依据、建立制度机制等方式，为“娃经济”发展提供有力的制度保障。

中国电子商务研究中心法律权益部分析师姚建芳建议，市场监管机构应提升动态监管效率，维护市场公平安全的环境。消费者保护机构则应在暑期等亲子消费纠纷高发时段组织专项维权行动，为消费者提供成本更低、效果更好的维权服务。（胡洁菲 龚雯）

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