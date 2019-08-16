长沙师范学院励志学生张兹华：将得到的爱传递下去

“小朋友们，你们学会了吗？”“学会了，谢谢张老师。”今年暑假，在湖南省安化县梅溪村村委会大楼里，每次下课时张兹华都要对一群七八岁左右的孩子满脸笑容地提问，而她也总能得到孩子们认真的回答。

今年21岁的张兹华是长沙师范学院学前教育专业大三学生。看上去神采奕奕、自信大方的她，之前经历了很多辛酸。如今，在政府和学校的帮助下，她渡过了生活的难关，不仅带着两个年幼的妹妹上大学，还回馈家乡，在村里成立了“青少年成长中心”，免费教留守儿童学英语、背古诗、做科学实验、唱歌等，被大家誉为精准扶贫扶出的励志青年。

精准帮扶解后顾之忧

张兹华1998年7月出生于安化县，13岁时父亲车祸去世，高三时母亲因患病住院，生活不能自理。两个妹妹还年幼，生活的重担全部压在了她的身上。

2014年6月，张兹华家被纳入建档立卡贫困户，每年能领到3000余元贫困补助维持生活。2018年1月开始，政府实施兜底保障措施，张兹华一家每月能领到1000余元保障金。

为了帮助三姐妹上好学，梅溪村驻村扶贫干部时常去看望张兹华。“有我们在，你们就安心读书”，扶贫干部的话成了张兹华的一颗“定心丸”。

2016年，张兹华以优异的成绩考上长沙师范学院。2017年，该校为张兹华三姐妹制定了帮扶方案，向教育局申请将两个妹妹转至就近的小学与中学就读，并空出一间大学寝室让姐妹三人居住；给张兹华提供暑期兼职的机会；对姐妹三人的思想和心理进行教育与帮扶，减轻压力；组织志愿服务队学生义务为妹妹做好学业课外辅导……2018年春节，长沙师范学院学前教育学院的教师们还筹集了4000元帮助三姐妹过新年。

当地政府也对张兹华家进行了危房改造，解决了漏水、停电等一系列问题。张兹华说:“现在村里给每家每户修了水龙头，我们再也不需要走很远的路去井里挑水了。”

带着两个妹妹上大学

有坚强的帮扶做后盾，张兹华的生活没了后顾之忧，但她希望自强不息，成为生活的强者。她决定，带着两个妹妹上大学。

从2018年9月开始，张兹华的寝室成为学生宿舍里一道独特的风景。每天早晨6点半，张兹华叫醒熟睡的妹妹，送她们上学。晚上7点，她开始专心辅导她们的家庭作业。等妹妹们进入梦乡，张兹华这才打开一盏小灯，开始记单词、写论文。

“辅导作业、开家长会、洗衣服、讲故事……我在这里的角色就是妈妈。”张兹华笑着说。

为督促妹妹，张兹华将“每天4瓶水”“半小时阅读”等9项任务整理制成一个工作表，贴在了床头。“我们生活上需要相互激励，每完成一个任务，就会打一个勾。”她说。

为了攒钱，张兹华勤工助学在学校食堂擦桌子，还跑去10公里外的辅导机构当助教。每月赚的500元钱大多花在了妹妹身上，给她们买铅笔、作文书和生活用品……虽然生活拮据，穿的是别人捐赠的衣服，但她们三人从未感到自卑。张兹华常常告诉妹妹：“虽然我们不同于普通家庭，但生活是能通过自己的努力变好的。”

妹妹梓梓的一张铅笔画，被张兹华贴在了寝室门的正中央，她画的是自己梦想的家——每一层的阳台上都有花草，晾着漂亮衣服，每一扇窗户后都是幸福的人。“这一定会是我们的未来！”张兹华自信地说。

回馈家乡传递爱心

接受爱，传递爱。张兹华所在的梅溪村，是个“去镇上要绕十几个弯、翻越几座山”的村落，当地有大量的留守儿童。第一次放寒假回到家乡，张兹华发现受家庭的影响，家乡孩子往往会表现出内向、不善与人交流等问题。“我的心底埋下了改变家乡教育现状的种子。”张兹华说。

2019年寒假，张兹华联系同村的两名大学生，在村委会的帮助下成立了“青少年成长中心”，努力发现学生闪光点，鼓励他们建立自信，不断完善自我。

“在话剧《王二小》中演日本兵的陈陈只有5岁，经过我反复指导，他在表演当天流利地背出了台词；一年级的兰兰是中心里最忙的孩子，跆拳道、朗诵、舞蹈等节目她都没落下……”说起印象深刻的孩子，张兹华眼里是毫不掩饰的骄傲。

返回长沙的那一天，孩子扯着她的衣角依依不舍：“张老师，你可不可以不走。”张兹华说：“我要去外面学习更多的本领，回来再教给你们！”

今年6月，张兹华加入了中国共产党。“未来要靠自己的双手创造，我想成为一名乡村教师，用学到的知识造福家乡的孩子们。”暑假前，张兹华又回到了梅溪村，带着孩子看望老人、开运动会、教他们垃圾分类知识，将她得到的爱传递下去。（李珺 陈思怡 尹湄 阳锡叶）

《中国教育报》2019年08月16日第1版

(责编：实习生(王子文)、熊旭)