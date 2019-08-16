原标题：贫困大学生反哺家乡 免费开展少儿英语辅导

来自贫困户家庭的大学生姚晓敏免费为村里小孩辅导英语。通讯员供图

今年11岁的邓丽珊从位于佛冈县汤塘镇黎安村的家中出发，步行15分钟到上黎小学，听村里的“大姐姐”给他们上的英语课。

从7月22日开始，黎安村一户贫困户的女儿姚晓敏，趁着大学暑假期间，举办了为期一个月的英语义务辅导班，帮助当地的小学生提升英语水平。

她表示，“我得到了很多人的帮助，也希望将这份爱心传递下去，为家乡早日脱贫奔康作出自己的贡献。”

受助完成高中学业贫困大学生感恩家乡

及肩的长发、开朗的性格、温柔的语气……今年20岁的姚晓敏来自黎安村的一个单亲家庭，目前在仲恺农业工程学院就读英语专业。还有一个18岁的弟弟，在佛冈二中读书。姐弟两人都在求学阶段，她的母亲靠着在玩具厂打工的微薄收入，抚养两姐弟。

从初中毕业以后，姚晓敏基本上每个暑假都会打暑期工帮补家用。而作为黎安村的建档立卡贫困户，姚晓敏家一直以来都受各界的关注和帮助。在她的印象中，从高中开始，她就不断接受到政府以及社会各界的帮助。高中时期，她依靠国家助学金、爱兰基金会助学金以及来自佛冈当地企业的爱心人士资助金支付学费，完成了学业。

“在这段时间，我得到了很多人的帮助，真的很感谢他们，同时也希望能够找到机会，为家乡建设贡献一份自己的力量。”姚晓敏说。

而在今年暑假期间，姚晓敏找到了这个机会。据了解，黎安村是广州市委编办的帮扶村，驻村第一书记兼扶贫工作队队长裴润斐介绍，“在日常走访中，村里的不少家长都向我们反映，自己的孩子在英语科目上学得比较艰难，而自己的文化水平有限，也没有办法辅导孩子，所以我们就产生了开设英语义务辅导班的想法。”

此时，裴润斐正好了解到姚晓敏的情况，于是提出由她担任英语义务辅导班的老师。姚晓敏欣然应允。

从7月22日开始，在村委以及驻村工作队的帮助支持下，姚晓敏趁着大学暑假期间，在上黎小学举办了为期一个月的英语义务辅导班，帮助当地的小学生提升英语水平。

开设义务辅导班免费辅导村中小孩学英语

目前，该英语义务辅导班共有16名学生，其中6名学生来自贫困户家庭。“这个辅导班是免费对村中孩子开放的，这些学生基本上都是五年级、六年级的小学生，正处于小升初的关键时期，我们希望通过这个辅导班，能够实实在在地帮助学生们提供英语水平及成绩。”裴润斐说。

“当初我听说了这一情况后，就觉得这件事很有意义。学校平时也会组织‘三下乡’活动，深入贫困山区送温暖送爱心，而这个暑假，我希望能够用自己的力量为家乡服务，帮助村里的小孩子成长发展。”姚晓敏说。对于这件事，姚晓敏的家人同样十分支持。“平时我们得到了村里的不少帮助，我们也希望能够回报村里。”

据介绍，黎安村总户数为1513户、人数6753人。贫困户数132户、人数258人，其中，一般贫困户40户、人数107人；低保户43户、人数102人；五保户49户、人数49人。

“村中的不少家庭并不富裕，一些家庭的孩子在初中毕业之后就会出去打暑期工帮补家里，离家远也辛苦，所以我们都会尽可能地帮助他们。”裴润斐说，“开设本次的英语义务辅导班，一方面可以让村里孩子们学习到更多的英语知识，接触到更多教育资源，另一方面，我们也会给予姚晓敏一定补贴，帮助她完成大学学业。”

从7月22日到8月22日，每周一至周五下午3时到6时是辅导班固定的上课时间。“虽然专业对口，但是由于缺少教学经验，我之前也上网或者通过各种英语教学公众号，了解很多英语辅导相关课程。”在这段时间里，姚晓敏会利用上午和晚上的空余时间做PPT、备课。

教学结合游戏帮助学生接触更多新知识

姚晓敏介绍，在她的计划中，音标是本次英语辅导班的教学重点。“这些学生本来是在初一的时候才学习音标，但是我看到他们现在的课本上已经标有单词音标了，所以就打算提前教他们，提升他们的英语发音、语调水平。”

这一想法来源于她的自身经历，“英语的音标，就像是汉语的拼音一样，是英语学习的基础。我在小学时期由于参与英语竞赛，提前接触到音标，所以在初一开始正式学习音标之后，感觉很熟悉，比较容易理解。我也希望他们能够提前接触到这个方面的知识，会拼单词也会读，对于以后的学习有实际的帮助。”

姚晓敏还会根据不同的板块内容，教导他们一些日常的情景单词及对话，其中包括生活常规、情景交际、天气等多个方面。“目前主要是按照不同的板块内容进行教学。我了解到在日常的课堂上，学生们开口的机会不多，所以会特别注重这一方面，让他们习惯开口读，学生们在课堂上也很配合。”她说。

值得一提的是，为了营造活泼轻松的课堂氛围，姚晓敏特地利用“单词蹲”“单词接龙”等小游戏，带动学生们积极参与到课堂中来，寓教于乐。

“‘单词蹲’是通过日常很火的游戏‘萝卜蹲’改编而成，所有学生分成若干组，每个人扮演一个单词，然后听口令一次轮蹲。”姚晓敏介绍，“通过这些游戏，课堂不会变得太枯燥，他们能够在游戏中学到英语知识，也会提升对英语的兴趣。”

在教学中期，姚晓敏也会自己出试卷，组织学生们进行一场期中考试，并发放小奖品作为奖励。

家长点赞教育帮扶弥补家庭教育缺失

在整洁干净的教室里，十多个学生在姚晓敏的带领下，正玩着“单词蹲”的游戏，教室里充满了欢声笑语。

对于今年准备升六年级的邓丽珊来说，姚老师就如同一个“大姐姐”。“我对于英语很感兴趣，在三个科目里，英语是我最好的科目。姚老师的课堂比较活泼，我的堂姐也有去辅导班，我们上课都学到了很多新知识，记单词也快了。”

事实上，邓丽珊的家庭并不富裕，是村中的贫困户。她的妈妈邓春燕平时在村周边打散工赚取生活费，一个人拉扯着邓丽珊等4个孩子一起生活。

邓春燕介绍，“以往暑假期间，女儿一般都是在家或者找朋友玩。参加辅导班之后，女儿回家也会跟我说在辅导班里学了音标，玩了小游戏，参加了期中考试。”

“我感觉开办这个英语义务辅导班很好，有助于提升孩子的英语水平。”今年39岁的邓春燕坦言，“我自己的文化水平有限，再加上生活工作也忙，根本顾不上辅导孩子的功课。”

“村里的一些家长听到已经参加辅导班的孩子的家长谈及辅导情况，也会在中途向我们报名。”裴润斐说。

姚晓敏介绍，“经过这段时间的学习，学生们的单词记忆力以及准确率确实提高了不少，接下来，我希望能够帮助他们提升关于音标方面的知识水平。”（记者 杨溢子 通讯员 李森泉）

(责编：郝孟佳、熊旭)