“无作业日”很赞，但需家长助攻

广东省教育厅日前公示《落实教育部等九部门关于中小学生减负措施的实施方案（征求意见稿）》，其中要求，小学中高年级、初中和高中学生每天书面家庭作业总量，分别控制在1小时、1.5小时和2小时以内。严禁教师布置重复性和惩罚性的家庭作业，不得给家长布置作业或要求家长代为评改作业，鼓励各地开展每周“无作业日”等方面的探索。

中小学生课业负担重，如八仙桌上放灯盏——明摆着，“切实减轻中小学生课业负担”这句话我们也听了好多年。去年底，教育部还联合国家发改委等九部门印发了《中小学生减负措施》，措施有30条之多，涵盖方方面面，规定相当细致，被外界称为“减负三十条”。至今超过半年了，不知“减负三十条”效果如何。

可以肯定，教育行政部门发布的行政命令对学校是管用的，尤其是升学压力不大的义务教育阶段学校。比如“小学一、二年级不布置家庭作业”这一规定，在许多地方已成为共识并付诸行动。高中阶段学校能否不折不扣执行，有待观察。但只要看看某些学校高三教室墙上贴着的励志标语，诸如“只要学不死，就往死里学”“通往清华北大的路是用卷子铺出来的”“流血流汗不流泪，掉皮掉肉不掉队”“生时何必久睡，死后自会长眠”……就不难知道，减轻高中生学业负担何异于滚石上山。

退一步说，就算所有学校都听话，中小学生学业负担能否应声掉下来，还是一个未知数。因为，背后有一股强大的反作用力，它就像一道大坝，抵挡着“减负令”的冲击波，那就是广大家长。只要分析一下中小学生课业负担的“必选动作”与“自选动作”占比，就不难得出结论，他们的课业负担更多来自校外而非校内，来自家长而非老师。老师少给或不给孩子布置家庭作业，孩子是高兴了，可很多家长未必开心。于是，许多孩子一放学，就被他们的家长送进了各类课外班、补习班，有的连周末都安排得满满当当，一周七天连轴转，半天休息时间都不给。校内减下的“负”，不但在校外补足了，有时还加了码，负担更重了。此等语境之下，“无作业日”岂能过得了家长关？

纸面行为规范也罢，宣示性条款也罢，“减负令”还是有其存在的意义，但也不宜高估。毕竟，减轻中小学生课业负担是一项系统工程，非教育部门独力能够胜任。别的不说，要是得不到广大家长的真心配合，减负难免事倍功半。把家长争取过来，使之成为减负的“副攻手”，必须从素质教育、学生评价、高校招生、就业保障等多维度着手改善，逐步扭转“只见分数不见人”的中小学教育现状。

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