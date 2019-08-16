原标题：“门槛低待遇好”招聘诱人，警惕网拍模特“模卡”骗局

位于郑州市金水路浦发国际大厦的郑州某广告公司“急招”网拍模特，此为该公司办公室场所内景。记者 潘志贤/摄

门槛低、待遇好，“钱多事少离家近”，如此诱人的招聘条件，正吸引着不少想要尝试新兴行业的年轻人。近年来，网络购物已成人们的日常消费主渠道，网拍模特和平面模特市场也随之不断扩大，网拍模特行业也因此在全国多地形成了庞大的产业链。

不要求学历，不要求工作经验，只有年龄和身高等宽泛的形体条件要求，这样的“工作”颇受很多年轻人青睐，仿佛找到了一夜暴富的捷径。

殊不知，在这类看似条件宽松的招聘背后，有可能是一个连环套骗局，不少人不仅没有拿到招聘方承诺的每小时200元左右所谓的高薪，还被骗数千元拍摄费，掉进了招聘公司精心设计的收费陷阱。

“门槛低待遇好”的诱人招聘

在58同城等网站和手机App上，常有许多公司和个人发布广告称要招聘网拍模特，主要为珠宝首饰、鞋帽箱包、香水墨镜、电子产品等展示拍摄。多要求女士身高150cm以上，年龄16～55岁；男士身高160cm以上，年龄18～30岁；形象好，气质佳，体态均匀，身上无文身。

中国青年报·中国青年网记者登录58同城网，随手点开了位于管城区的郑州某文化传播有限公司发布的一条网拍模特招聘广告：急招淘宝新人试衣模特，日结，180元/小时，郑州管城区，礼仪/模特，日结，招11人，时间为周一到周日均可。

简介上的职位描述让很多人怦然心动——工作时间自由，收入可观，工资日结，“不管你有没有经验，但是你一定要有一颗敢于尝试的心”。

至于工作内容，简介上注明：“为各大网店产品做买家秀展示，展示范围如休闲装、运动装、淑女装、欧美装、日韩装、毛衣、牛仔裤等，此外，还有鞋帽、化妆品、彩妆、香水、红酒等。”

简介中还专门强调了“安全性”：“我们承诺你的工作是健康、安全、正规、合法的。本公司是正规直招公司，请各位有意者放心咨询参加，以上有无经验均可，不需要培训、押金，可点击下方微聊咨询报名。联系我时，请说是在58同城上看到的，谢谢！”

一个女大学生的应聘遭遇

今年20岁的郑州女孩何莹莹是河南某本科院校的大二学生，因为身材高挑，长相甜美可爱，被不少男生追捧称为“女神”。

“以前我走在大街上，经常有招聘网拍模特的经纪人发传单给我，说我很适合。”放暑假后，何莹莹第一时间想到的就是去做网拍模特，于是便开始浏览各大招聘网站投递简历。

看到河南某实业有限公司在58同城上发布的“直招街拍小清新气质佳”招聘广告后，何莹莹投了简历。该公司拟招聘10人，承诺工资每小时150元，简介中写道：“不影响正常工作学习，欢迎兼职，工资当天结算；试穿样衣，不用走台，不用外景拍摄。能根据摄影师要求或产品特点，及时调整POSE和表情；反馈样衣试穿过程中的问题；正常工作时长在2～4小时左右，配合好可提前完成；公司免费化妆、提供服装以及培训。”

“我在58同城上刚刚投递了简历，半天内就有10多个网拍模特公司的人给我打电话，都是上来就问我身高、体重等，说我条件不错，薪资问题需要加我微信细聊。”

在何莹莹的微信上，这些公司的人力专员都介绍了各自公司的基本情况。她发现，兼职网拍模特普遍工资是新人每小时200元左右，工资日结，3小时需换穿10套衣服，拍摄买家秀的报酬是50元左右一次。

一番筛选，何莹莹选择了4家相对低投入、高回报的公司，决定去参加面试。

“只有一家看起来是正规公司，其他3家一个比一个奇葩，坑人还坑得理直气壮。”何莹莹按照约定，前往这4家公司参加面试，“说是公司，其实都是租了一些商业写字楼中的一间房而已”。

前3家网拍模特公司，都是相同的流程：先到前台领取报名表，填好个人信息之后，由前台接待员带至经理办公室面试。

“每个公司的经理都会大致聊两句个人信息，然后就说‘我们觉得你条件不错，可以做，但是前提是你得有模卡’。”何莹莹从几个不同经理口中，也了解到了所谓“模卡”的多个名称：模特资料卡、形象资料集、写真集等。

“他们说需要用能展示姣好身材的照片给商家看，有的说需要40张，有的需要一两百张。平时谁会有那么多写真集照片？”何莹莹想起大一时学校开设的防诈骗课程，觉得这些公司索要的高额“模卡”拍摄费不合常理，并且大大超出了自己的经济承受范围。

“肯定只能听他们的，用他们的摄影师在他们公司拍，但是公司要收2000元左右的拍摄费。”何莹莹觉得这种模特公司有点不靠谱，“这几个公司的经理还没有联系招聘的人力专员热情，甚至有一家经理说话态度很不好，说开车还要驾照，模特收你个模卡费咋了？接受不了就别干！”

原本满怀期待的何莹莹怎么也没有想到，自己梦想的模特之路一开始却受到了高价“模卡”的阻拦。

何莹莹面试的最后一家文化传媒公司，要招聘的是兼职网拍模特和全职网络主播的岗位。

“除了填写报名表的常规流程，这家公司在面试时更加专业，经理问我怎么理解模特行业等问题，我回答过后他还告诉我参考答案。”何莹莹很惊奇，直到面试的最后，这家公司的经理都没有提及模卡的事情。

据该公司经理介绍，其实正规的模卡，需要有头像、全身、半身、侧身等不同角度的照片，全面展示模特的身形与容貌。其实不需要选取太多照片放进模卡中，5～6张照片，只要能够明确地表现出模特的自身特点即可。

“那些要你几千块钱拍模卡的都是骗人的。”何莹莹得知这家公司并不要求在公司先拍摄模卡后，以为自己找到了合适的公司。

为了加深对该公司的了解，何莹莹又详细浏览了招聘网站，却搜到了之前曾应聘过该公司员工写的这样的评价：“真正确定入职之后，会要求统一拍一套1680元的模卡，全职得模卡拍完之后经过商家审核才能接单，兼职也是一样，但是一周就两三次活动，还挣不够拍模卡的钱。”

何莹莹万万没想到，自己参加面试的4家公司，竟没有一家靠谱的。

“因为他们打电话过来，都说是在58同城上面看到了简历，我觉得挺靠谱的，第二天就去参加面试了。面试完非常生气，我查了查，打电话的几家公司其实只有最后一家在招聘平台注册过，其他几家公司什么信息都找不到。”何莹莹对自己十分糟糕的面试体验又生气又难过，“其实这些公司看起来就不太正规，装修档次参差不齐，感觉只是打着模特公司的幌子，骗想找专兼职挣钱的学生的钱而已。”

何莹莹说，幸亏自己在大学时曾提前接触过防诈骗课程，没有缴纳高价“模卡”费上当受骗已是万幸，“但是不是每个人都有防诈骗的意识呢？”

交了“模卡”费却没拿到高薪

来自河南省漯河市农村的张春梅今年18岁，初中没毕业就到郑州打工，在餐馆端盘子。因为一次偶然的机会，张春梅想要转行做网拍模特：“路上有发传单的，我一看不要求学历，不要求经验，感觉很容易。”

按照传单地址前往网拍模特招聘公司参加面试的张春梅，也被网模公司要求先拍1500元“模卡”才能入职。

“那个管招聘的人很会说，说1500块钱能拍好多漂亮照片，我说我没那么多钱，他们人事说可以先付一半钱先拍点，其他的钱从以后的工资里面扣。”

张春梅说，当天就交钱拍了照片，“因为给我开了收据，后来也给了照片集，以为是正经公司。谁知道之后没有一单生意，说没有适合我的商家，也不给退钱”。

没有其他证据，做了错事也不敢告诉父母，张春梅投诉无门，只能无可奈何自认倒霉。

但她也并不是个例。“和我同时期去公司的另一个女孩也是少交了一部分钱，之后接过一次单，拍摄结束后公司把她的工资全扣了，说是要补之前的拍摄费，而且还不够，以后要继续补，女孩觉得太受欺负再也没去过”。

“凡是让应聘者先交钱的都可能是骗局”

来自河南省新密市的姑娘陈婉已在郑州从事娱乐文化产业10年，“我见过太多想要做模特的女孩因高价“模卡”上当受骗的”。

陈婉说，常见的诈骗手段就是让毫无经验的女孩们先办高价“模卡”，由这些所谓的网拍公司拍摄写真集，要价1000元到上万元不等。

据陈婉介绍，模特圈乱象已经存在多年，高价“模卡”的骗局只是其中冰山一角，“新人10个有9个被骗过”，拿到的合约或者发票是对人家公司有利的，许多模特公司给签订的合同并不是雇佣合同，而是拍照片的缴费合同，所以只要公司提供了照片，公司就算没有违约，而口头承诺没有录音，就没有确切证据，相关部门也无法管控。

其实，在58同城等招聘网站上，所有模特招聘页面上都会有置顶条提示：“建立模特档案、办卡收费、试镜押金都有欺诈嫌疑，请警惕！”但是，依旧有很多所谓的招聘公司，想方设法地设置连环套骗局，从怀揣着梦想的年轻人身上“捞油水”。

近年来，网拍模特市场呈现爆发式增长，由于门槛低，确实有一些年轻人凭借高颜值和好身材，站在镁光灯下，获得无数掌声和鲜花。

不过，郑州克谨律师事务所主任律师田玉州认为，光环加持的背后，也暴露了网拍模特行业的许多问题，应聘者“哑巴吃黄连有苦说不出”的现象，应当引起政府有关部门和全社会的关注。

虽然网拍模特从业人数越来越多，但是业内始终缺乏行业规范，才让许多不法商家钻了空子。甚至，一些别有用心的招聘公司利用年轻人求职心切，把收取高价模卡拍摄费作为行业“潜规则”。“亟待出台法律法规或规章规范，来指导、规范、监管网拍模特行业的发展。”田玉州说。

田玉州专门提醒，当下，男女青年在找专兼职应聘网拍模特时，要有防范心理，警惕先交数千元拍摄费的高价“模卡”骗局，“张春梅不是第一个受骗者，也不会是最后一个”。

在何莹莹看来，“凡是招聘入职时要求应聘者交钱的，都可能是骗局”。

(应被访者要求，文中何莹莹、张春梅、陈婉均为化名)记者 潘志贤 实习生 朱玉洁

(责编：郝孟佳、熊旭)