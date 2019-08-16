原标题：大学新生要不要迁户口？户籍民警告诉你

制图/王斌

再过半个多月，又一批大学新生将进入大学，到新的地方开启新的人生旅程。不少学生和家长纠结：到底新生要不要将户口迁至学校所在地？迁户口要做哪些准备？毕业之后是否还能将户口迁回原籍？8月15日，记者就上述问题咨询长沙市公安局人口与出入境管理支队，该支队户口审批科相关负责人进行了详细解答。

迁不迁？

可根据需求自愿选择

大学新生要不要迁户口？针对这一问题，新生及其家长首先需要知悉的是，按照目前的相关规定，普通高等学校新生入学办理户口迁移遵循的是自愿原则。《湖南省2019年普通高等学校招生工作实施办法》明确提到，考生凭录取通知书、身份证到所在中学（报名点）领取考生档案，办理党团员组织关系转移和自愿办理户口迁移等手续，并按高校规定的时间及有关要求，办理报到等手续。长沙市公安局人口与出入境管理支队户口审批科相关负责人介绍，考取高校、职业院校的新生，入学时可以自愿选择是否将户口迁入就读学校学生集体户。

此前，曾有不少新生担心，如果不迁户口，自己在学校丢失身份证或想考驾照，办起事来会比较麻烦。事实上，如今这些事都不麻烦。

自2017年起，公安部在全国推行实施居民身份证异地受理业务的举措。长沙市公安局人口与出入境管理支队相关工作人员介绍，在长沙，需要换发、补领居民身份证的全国各地居民，可在“96111便民服务桥”微信公众号预约，并到就近的身份证办理点进行业务办理；同时，可免费办理身份证挂失业务。

针对考驾照等事宜，今年6月1日起，公安部推行一系列公安交管“放管服”改革新举措，申请人可以持本人身份证在全国任一地直接申领小型汽车驾驶证，不再需要提交居住登记凭证，实现全国“一证通考”。

怎么迁？

需准备四类申报资料

如果新生想将户口迁至学校所在地，需要哪些资料？

“各地户籍业务的办理流程和申报材料可能存在一些差异。”该支队户口审批科相关负责人表示，准备将户口迁至外地的长沙籍大学新生，可提前查询学校所在地的相关规定，或直接向当地公安机关咨询。

按照长沙现行的户口政策，考取位于长沙的高等院校、职业院校的新生，入学时可以将户口迁入就读学校学生集体户。业务具体由迁入地公安派出所受理，自受理之日起10个工作日内办结。

申报材料包含四类：一是申请表，迁入地派出所会现场提供；二是户口迁移证，学生可在入学之前在原户口所在地派出所凭录取通知书办理户口迁移证。值得注意的是，省内迁移的学生无需办理户口迁移证，只需提供居民户口簿内页；三是教育部门的招生信息表或人力资源社会保障部门的录取花名册，此类资料一般由学校保管，有的学校也会直接收集学生其他申报资料，统一办理户口迁移手续，若学校未统一办理，学生可让学校相关部门提供这一类资料；四是照片，年满16周岁的省外迁入人员需提交近期标准证件照片2张，省内迁入人员或未满16周岁的人员无需提供。

能否回？

湖南籍学生毕业后可迁回原籍

近年来，不少农村学生担心，自己的户口迁入学校集体户，户口性质发生变化，毕业之后，户口将无法落回原籍。

据悉，2016年2月3日，湖南省人民政府办公厅印发了《湖南省常住户口登记管理办法》。其中，第三十五条明确规定，高校、职业院校学生因毕业、肄业、转学等原因，凭高校、职业院校学生户口迁入凭证材料、迁入人员的户口迁移证或居民户口簿内页、居民身份证，可以申请将户口迁入入学前户籍所在地或其入学前户籍所在地父母现户籍地、工作单位所在地、创业地、转入学校所在地。

因此，假如一名长沙农村地区的学生今年将户口迁至外地城镇地区的学校，毕业后仍可以申请将户口迁回长沙的原籍户口所在地。

不过，上述负责人也提醒准备来长沙读大学的外省新生，受各地发展水平及户籍制度改革进展不一等因素影响，不同省份甚至同省不同市县的地方，户籍政策都可能不同。因此，针对毕业后是否能回原籍落户的问题，新生可提前到原籍户口所在地公安机关咨询清楚，以免造成不便。

相关数据

长沙常住人口两年新增50多万人

长沙已连续11年获评“中国最具幸福感城市”。近年来，越来越多人选择来长沙居住，也有不少在长沙毕业的大学生选择留在长沙。长沙市统计局今年公布的《2018年长沙市国民经济和社会发展统计公报》显示，2018年末，长沙常住总人口815.47万人。2017年和2018年，长沙新增常住人口超过50万人，长沙也成为全省首个常住人口突破800万人的城市。

相关统计数据显示，2016年末，长沙常住总人口764.52万人，比上年增长21.34万人；2017年末，长沙常住总人口791.81万人，比上年增长27.29万人。在2017年，武汉、成都同期增量均为12.67万人，合肥同期增量为9.6万人，南昌同期增量为9.21万人。相比之下，长沙的增量远远超过这几个省会城市，其增长率甚至超过广州、杭州等城市，两项数据均排在全国省会城市前列。

2018年末，长沙常住总人口815.47万人，比上年增长23.66万人，其增长数量仍保持在较高水平。综合来看，在2017年、2018年两年时间内，长沙新增常住人口50.95万人。此外，在长沙2018年末的常住总人口中，城镇人口为645.23万人，乡村人口为170.24万人，城镇化率为79.12%，居全省第一。

网友说法

@暖阳：大四上学期我就签约到一家在专业领域很有影响的世界500强企业。可是在我即将毕业时，单位要求必须在离校前将户口从学校所在地迁到工作所在地天津，而我的户口并未在大一入学时从老家江苏迁到学校。由于时间和距离的原因，回原籍办理户口迁移已然不现实，万般无奈下我与自己心仪的单位擦肩而过。

@程序：我从农村老家到外省上大学，户口并未随迁。大二时，申请奖学金时，需要出具户口所在地提供的证明材料以及民政部门的盖章，由于时间紧迫，我无奈之下只好买票回家，坐火车再转汽车用了3天时间，奖学金也就2000元，这一来一回就花掉了近一半，还耽误学习。

@平凡人生：当初入学时，为了能让家里多分一亩地，我就没有迁户口。随着家乡道路改扩建，因为户口的关系，我家多分了一份征地补偿款。

@木子李：我到大学报到时把户口迁到了学校，由于毕业时迟迟未找到工作，学校把我迁出老家的户口又遣回了原籍，没想到这来回一转，我的户口竟然没有回到老家的村子，失去了本来可以分得的宅基地。工作没找到，还没了老家的户口，真是悔不当初啊！

@光辉岁月：迁户口主要是为了办事方便，现在交通发达了，回家也容易，迁户口对我来说已经没有什么实际意义了。而且，大学毕业后就业，可以把户口直接从家里迁到工作单位，完全不必多走一道程序。

@一团正气：我家孩子过段时间就要到大学报到了，我不准备给她迁户口。这几年在家乡已经给孩子办了医保等各种手续。况且，毕业后她还是要回来的，户口迁来迁去的不仅不方便，而且麻烦。

(责编：郝孟佳、熊旭)