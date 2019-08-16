原标题：开学在即新小学生们，准备好了吗？

两个月的暑假晃眼就过了四分之三，孩子们很快就要回到学校开始新学期的征程了，尤其是要上小学一年级的新生，即将告别快乐的幼儿园，进入一个全新的、跟以往完全不同的教育环境。对于许多新生家长来说，新学期开始前要做好哪些准备工作，如何帮助孩子尽快进入角色等， 是这段时间新生家长们最为关心的话题。

培养兴趣，循序渐进

初上学的一年级新生虽然不会有什么“开学恐惧症”，但幼儿园释放天性的玩乐为主教学方式和一整个假期的无忧无虑生活，却也容易让孩子无法顺利地转换即将到来的新角色，最好的办法就是提前适应，让孩子们逐渐进入学习状态。

家住近溪家园的萌萌小朋友是月亮湾小学的准一年级新生，她的母亲告诉笔者，为了让孩子能顺利适应小学生活，早在八月初她就每天陪着孩子阅读半小时以上，虽然大部分时间都是她读孩子听，但对培养孩子的耐心与专注度起到了一定的作用。萌萌母亲说：“我还给她报了幼升小衔接班，教一些简单的算术和拼音，特别是拼音一定要先学，之前她学过两年少儿英语，我怕她分不清搞混了。”

笔者去到萌萌母亲说的衔接班，发现有不少家长等在教室门外，大部分家长表示想让孩子提前接触一下小学学习的内容，等正式上学了不至于手忙脚乱，也有一些家长就是冲着“纪律习惯培训”几个字来的：“我家孩子太皮了，还有半个多月就开学了，与其让他到学校调皮捣蛋挨批评，还不如送来这里受管束，让他提前适应一下。”

有多年教学经验的章老师表示，拼音只是辅助学汉字的工具，不是目的。自2017年起，一年级的教材就一改“传统”，从识字篇开始，所以提前学习拼音着实没有必要，但若是针对行为习惯的培训，倒是可以尝试，必竟孩子的自律性的确不强。开学前一段时间可以逐渐减少他们的玩乐时间，多陪孩子看书、阅读，培养孩子对学习的兴趣，主要是有一个循序渐进的过程。

自己动手，准备齐全

新生开学，要准备的东西也是不少，书包、文具盒、铅笔、橡皮、卷笔刀、水杯等诸如此类的都要一点一点采买到位，还要注意规格型号材质，并不简单。

章老师对一年级新生的学习用品作了一个概括，切忌追求花哨和时髦，就是要简洁、实用，不宜花哨，无需带有不必要装饰和功能。

如铅笔，尽量不要选自动铅笔和B型号的铅笔，自动笔的铅芯太细容易折断，初学写字的孩子普遍握笔较紧，运笔僵硬不灵活，稍一使劲儿，笔芯就断了。而B型号的铅芯较软，写出来的字偏黑，附着力又弱，用橡皮一擦，黑乎乎的一片。最好选用铅芯为HB的、笔身为六角形的铅笔为佳，这个型号的铅笔硬度适中，书写顺畅，而六角形设计便于握笔，非常适合初学的孩子。

书包的选择不宜过重，内里的间隔袋应该是规划整齐分门别类的，让孩子可以快速明白如何整理自己的学习用品。

而挑选文具盒却恰恰相反，式样越简单越好，最好是图案简洁的单层拉链式笔袋，因为初学写字的小学生只需配备铅笔、橡皮、直尺和卷笔刀， 最简单的笔袋足够使用，因为一年级新生在课堂上注意力集中的时间本就很有限，拥有繁复功能的文具盒只会降低孩子们的专注度，影响学习效果。

这个准备的过程可以让孩子全程参与进来，既培养了他们自理自立的习惯又增强了他们的动手能力，更能在准备学习用具的同时，培养他们对学习的兴趣和校园生活的憧憬。

调整作息，收拾玩心

“上小学后，孩子的作息时间比起幼儿园要更规律，早睡早起，不能迟到，这就需要提前让孩子适应了。”老师建议至少要在开学前一个星期便开始让孩子执行上学期间的作息制度，要给孩子一个逐渐习惯的过程，这对于一个刚迈进小学的孩子来说至关重要。如果缺少了这样一个循序渐进的过程，孩子在开学初的一段时间内，很容易出现精神不济、注意力不集中、上课困顿等情况。

幼儿园或假期都一样，孩子自主时间比较多，无需早睡早起，还可以随意看电视玩电脑，有的孩子晚上十点十一点才睡，第二天中午才起床，想要调整并不容易。针对这样的孩子，除了晚上控制就寝时间外，早上还可以试着用音乐叫醒，或是带孩子去购买一只他亲手挑选的小闹钟，第二天在他喜爱的小闹钟的铃声中醒来，提神醒脑，孩子也不会闹情绪。

除了睡眠时间要调整，一天的活动时间也要有条不紊地向学校上课时间靠拢，比如带孩子看四十分钟书，休息十五分钟，再画四十分钟画，再休息十五分钟。特别是早上八点到十一点和下午一点到三点，这个时间段正好是学校上课时间，一定不能让孩子在玩乐中度过，不论是看书还是写写画画，只要能让孩子静下心来便行。时间一长，孩子的“玩心”自然就慢慢收拢了。

孩子马上要成为一名小学生了，家长可以提前向他们描述学校的情况，会遇到什么样的同学，会和什么样的同学成为朋友，会发生什么样好玩的事情，多一些鼓励，就能让孩子们多一些对校园生活的憧憬。（童凌）

(责编：郝孟佳、熊旭)