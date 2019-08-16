河南出台“一补两贴”政策 破解乡村教师待遇低难题

连续两年，河南鄢陵县马栏镇牛集小学的贾向华老师申请调入县城。今年暑假，她却不再提这事儿，主动到校值班。原来，“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，河南瞄准乡村教师待遇低这个“老大难”，出台了“一补两贴”政策。受益于此，她每月多拿890元，月均收入能达到5800元。

“以前，同样职称，工资跟县城差一截；现在收入持平，腰杆挺直了，不走了！”面对省督查回访组，贾向华笑着说。

河南省教育厅副厅长毛杰说，河南有5.36万所学校，约占全国的1/10；教职工169.39万人，占全国的8.22％，其中乡村教职工42.61万人。长期以来，受经济社会发展等因素制约，河南教师特别是农村中小学教师的工资处于全国较低水平。拿教龄津贴来说，河南执行的是上世纪80年代国家制定的标准，即根据教师从教年限，每月分别发放3元、5元、7元，最高不超过10元，远远不能适应新时代教师队伍建设改革的需要。

在主题教育中，河南找差距、补短板，着力解决群众的操心事、烦心事、揪心事。针对教师队伍建设存在的突出问题，以提高教师待遇为突破口，出台落实多项利好政策：从今年7月1日起，对乡村教师生活补助“提标扩面”，按乡镇、村、教学点分别提高到每月200元、300元和500元，国家集中连片特困地区教学点最高每月补贴800元；实行中小学班主任津贴，每人每月不低于400元；发放教师教龄津贴，按每多1年增加10元的标准累计。

7月25日，河南省政府办公厅派出4个督查组，对8个省辖市、16个县（市、区）进行专项督查。8月7日，省教育厅再次安排督查回访，确保政策落实。第一站，就是马栏镇牛集小学。

走进学校，督查组成员、省教育厅人事处调研员姜楠查看教师花名册，随机挑选一个名字，拨通电话。

“是李伟玲老师吗？请问，你的‘一补两贴’领了没有？什么时候到的账？”几个电话打下来，督查组得知，补贴已于7月30日前发放到位。牛集小学教师每月最高增加1100元，最低增加410元。

增加津补贴，钱从哪里来？鄢陵县副县长靳喜民说，为减轻基层负担，省财政承担总额的75％，市县配套25％。今年7月至12月，鄢陵县需发放津补贴1736.26万元，其中省财政拨付1296.9万元，县财政配套439.36万元。从明年起，津补贴纳入省级预算，确保按时足额发放。

好事办好，并不容易。督查中，有人反映“退休人员、调出人员能不能享受津补贴？”也有人认为，个别教学点靠近镇区，学生少、工作量小，补贴不应比村小学高。

“补贴向一线教师倾斜，必须严格界定‘时限’，退休教师就不能享受了。”姜楠说，乡村教师生活补助先在特困地区实行，现在扩大到全省农村义务教育学校，根据艰苦边远程度，实行差别化补助。

“教学点的认定能不能再细化一些？”鄢陵县教体局局长常新宇建议。

“从督查情况看，县里执行政策，是应该有一定自主权，因地制宜，公平分配。我们会把意见建议带回去研究。”姜楠一边记录，一边说。

姜楠介绍说，全省绝大部分市县已于7月31日前落实到位补贴，三门峡、济源、洛阳等地农村教师生活补助、班主任津贴在省定标准的基础上还有所提高。

不仅是提高教师待遇。河南省委主要负责人多次调研教育工作，召开座谈会听取基层教育工作者意见建议。河南省人社、财政、编制等部门提供强有力支持。

政策实施，受益最大的是乡村教师。据测算，全省乡村教师年人均增加工资收入在1万元以上。与此同时，省教育厅检视存在问题，加强整改，积极建言。省政府加强组织领导，开展自查督查，全面深化新时代教师队伍建设改革，打出了一套“组合拳”：农村教师任教30年，可直接参评高级职称，打破岗位的结构、比例限制；3年内，基本完成全省农村中小学教师周转房建设；5年内，基本完成中小学教师保障性住房建设……

“没想到好政策这么多，没想到补贴发放这么快，没想到落实这么到位！我今年44岁，评上了高级职称，工资比公务员还高。”马栏镇一中班主任李艳红语带自豪。

《 人民日报 》（ 2019年08月16日 02 版）

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