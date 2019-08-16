原标题：报告显示中国稳居德国第一大留学生来源国

德意志学术交流中心(DAAD)和德国高等教育与科学研究中心(DZHW)15日共同发布的《向全球开放的学术2019》报告显示，截至2018年共有3.69万名中国留学生在德学习，占外国留学生总数13.1%。这表明中国稳居德国第一大留学生来源国。

每年发布一期的上述报告旨在提供有关在德留学和从事研究的外国人群的权威数据和发展概况。报告显示，排在中国之后的前几大留学生来源国分别为印度(17294人)、奥地利(11130人)、俄罗斯(10795人)、意大利(8908人)和排在第六位的叙利亚(8618人)。

今年的报告同时显示，按2018年吸引留学生人数计算，德国首次超过法国，成为仅次于美国、英国和澳大利亚的全球第四大留学目的地，同时也是非英语国家中最受欢迎的留学目的地。

德国联邦教育与研究部部长卡里采克表示，报告中的数据不仅显示了德国科研和高等教育体系的高品质，同时去年毕业的近4.2万名国际学生也为满足德国的专业人才需求提供了巨大的潜力。

报告同时还对外国留学生选择来德国深造的原因进行了调查。其中，52%的受访留学生将德国作为第一选择。83%的受访留学生选择德国是出于对获得更好工作机会的预期，76%的人看重德国高等教育的高品质， 74%的人看重德国文凭受到国际认可，71%的人看重德国高校的良好声誉。此外，83%的受访留学生表示，在祖国时受到朋友或熟人推荐前来德国留学。(记者 彭大伟)

(责编：郝孟佳、熊旭)