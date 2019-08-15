破解中职德育工作难点：“走心”中创新 体验里“铸魂”

人民网北京8月15日电（记者何淼 实习生曹雯）全国中等职业学校德育工作学术研讨会昨日在京召开，来自全国的专家就中职德育工作进行了深入探讨。中国职教学会德育工作委员会副主任汪永智指出，中职班主任是学生思想道德教育的指导老师与“领路人”，要在“走心”中创新思想政治教育方法。教育部“全国高校优秀思想政治理论课示范课百人巡讲团”成员王学利认为，体验活动能有效提升学生的参与度，于润物细无声中引导学生形成正确的三观。

中职班主任应在“走心”中创新思想政治教育方法

汪永智接受采访 曹雯/摄

中国职教学会德育工作委员会副主任汪永智表示，中职班主任是教育管理的骨干力量，是学生思想道德教育的指导老师与“领路人”，责任重大。班主任一方面要在“走心”中创新思想政治教育方法，另一方面应结合专业让学生成为有理想、有本领、有担当的人才。

作为班主任，首先应走进学生的心灵。“班主任能够走进学生心里，把学生的所思所困所惑调查清楚解决好了，那才是一个好的班主任”。定期进行家访，教导孩子们正确使用手机，着力于提高学生的抬头率，稳定学生日常及学习的情绪，解决学生的问题、心理困惑等，这些都是汪永智推崇的“走心”方式。

此外要加强班级管理，“班级管理的最高境界就是文化建设”，汪永智表示，目前已经有很多班主任通过一点一滴的组建班干部队伍、与学生一起研究制定公约形成管理制度。他特别指出，中职具备一个鲜明的特点，即能够将优秀的企业文化引进到学校，让学生结合企业文化中的规范性把专业做好、把思想搞好，真正做到“德技并修”、“工学结合”。

体验、活动提升参与度 润物细无声中“铸魂”

王学利接受媒体采访 曹雯/摄

新疆农业职业技术学院马克思主义学院院长王学利指出，中职教学方式、方法的改革创新，除了要做到“因事而化”、“因时而进”、“因势而新”，还得做到因材施教。中职学生的群体性特征就是形象思维能力比较活跃、抽象思维能力较弱。因此在教育教学中要注重实践与体验，德育课教育亦是如此。

对此，王学利给出了自己的实践答案：第一，以案例为导引，以问题为核心，创新探究式专题化教学方法，从而激发学生的学习兴趣；第二，贴近学生的生活，结合国家的要求，提出切实能触动学生的现实问题，以此来激发学生学习和参与的动力。

王学利曾向学生们讲过这样一个“一死一活”的故事：几年前，有人为了逃避义务教育段要交学杂费、书本费等问题，向当地政府反馈说自己的孩子离世了。新疆实行15年免费教育后，他发现这个政策很好，又向政府反映说自己的孩子活过来了。讲完故事后，王学利随即向学生抛出问题——在新时代，我们的家乡发生了什么变化？由于与自身生活相贴近，学生们表现出极大的参与兴趣，从住房、教育、医疗等多个方面畅所欲言。

作为教育部“全国高校优秀思想政治理论课示范课百人巡讲团”成员，王学利认为通过体验、活动，能有效增强学生普通话水平和认同感，从而调动学生们的积极性，有效提升学生的参与度，在润物细无声中引导学生形成正确的三观，有效实现铸魂育人。

授牌仪式现场 曹雯/摄

全国教育科学规划德育学科评议组成员檀传宝、教育部中小学心理健康教育专家指导委员会秘书长俞国良、中国职教学会德育工作委员会理事李超等嘉宾也从理论和实践层面对中职学校德育工作进行了深入的剖析。据了解，本次活动由北师大公民与道德教育研究中心、广东省中职德育研究会和亚卓教育共同举办。研讨会上还为全国首批30个入选“全国中职学校班主任工作创新改革实验校”的学校进行了授牌。

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