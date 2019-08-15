清华大学校长邱勇寄语2019级本科新生：踏万古江河 铸不朽人生

人民网北京8月15日电 清华大学2019级本科生开学典礼于8月15日举办，校长邱勇寄语新生：希望同学们顺应历史潮流，不负伟大时代，从历史文化中汲取奋斗力量、拓展胸襟视野、确立崇高信仰。挂云帆，踏万古江河；济沧海，铸不朽人生！

邱勇题为《踏万古江河 铸不朽人生》的演讲全文内容如下——

亲爱的同学们、老师们：

今天，美丽的清华园，迎来了年轻的新主人。初秋时节的园子，因为3800多名新同学的到来，而充满了勃勃生机。我代表全校师生员工，向你们表示热烈的欢迎！

90年前，1929年入学的赵九章、钱钟书、王竹溪、乔冠华等一批清华学子，曾在这里唱出“嗟我多士，来自远方，气求声应，济济一堂”的歌声。今天在座的你们，带着对清华的向往和对美好人生的憧憬，汇聚在这里，开启新的人生篇章。你们当中，有来自湖北、心怀外交梦想的刘雨桐同学，有来自上海、热爱中国古典诗词的武亦姝同学，有来自莫桑比克、有志于成为土木工程师的科薇（ABACAR, KELVA JANINA EDSON）同学，有来自云南、坚信“唯有自强不息，才有日后无限可能”的林万东同学。祝贺刘雨桐、武亦姝、科薇、林万东同学，通过自己的努力成为清华大家庭的一员，也祝贺全体2019级同学圆梦清华！我相信，在“自强不息、厚德载物”校训和“行胜于言”校风的熏陶下，你们一定会拥有一个无限的未来！

2019年是一个有纪念意义的年份。100年前爆发的五四运动，是中国近现代史上具有划时代意义的重大事件。在民族危难之际，先进青年知识分子成为时代的先锋，掀起了一场伟大的爱国革命运动。经过五四运动的洗礼，先进青年追寻着信仰，迸发着力量，以永久奋斗、敢于牺牲的崇高精神，推动了民族振兴、国家富强的历史进程。1916年进入清华求学的施滉学长，在新思想、新文化的影响下，积极参与了五四运动，发起成立了爱国进步社团“唯真学会”。他在不懈的求索和实践中，坚定了为多数人谋幸福的人生观，把共产主义作为终生不渝的信仰。1934年初，年仅34岁的施滉在南京雨花台为革命事业壮烈牺牲。施滉被他的同学们誉为“清华最有光荣的儿子”。五四运动爱国青年的挺立身影，永远定格在历史的长河中，焕发着持久而璀璨的光辉。

人生的意义只有在服务国家、贡献社会的奋斗中才得以彰显。著名历史学家钱穆先生说：“欲其国民对国家当前有真实之改进，必先使其国民对国家以往历史有真实之了解。”青年的家国情怀和远大理想，根植于对国家和民族历史文化的深刻理解；青年的担当作为和进取创新，来自于对国家和民族历史文化的深厚自信与深沉热爱。凝望中华民族壮阔的历史长卷，我们总能在奔流不息的万古江河中获得启迪，进而思索如何为有限的人生赋予恒久的意义。

希望你们从历史文化中获取自信、汲取力量。中国数千年的悠久历史见证了社会的沧桑变化，见证了人间的悲欢离合，更提供了修齐治平的智慧和兴衰得失的镜鉴。清代著名文学家、思想家龚自珍说过，“欲知大道，必先为史”。学习历史、尊崇历史是求知探索的前提，是深刻把握社会发展规律的基础。深厚的历史文化底蕴是自信的来源。上下五千年的历史文化承载着中华民族最深层的精神追求，蕴含着指引人们正确前行的力量。习近平总书记指出，“中华民族生生不息绵延发展、饱受挫折又不断浴火重生，都离不开中华文化的有力支撑。”同学们，你们要充分吸吮历史文化的丰富养分，建立更深沉、更持久的文化自信，获得一往无前的奋进力量。

希望你们从历史文化中涵养气度、拓展视野。广博的历史文化往往造就一个民族恢弘的气度和开阔的视野。开放包容是中华文化的优秀传统和宝贵品格。在与其他文化长期的交流互鉴中，中华文化既坚守根本、自励自省，又与时俱进、兼收并蓄，在吸纳先进、丰富内涵、提升品质的过程中发展壮大、叶茂根深。100年前，1919年进入清华学习、后来成为著名历史学家的雷海宗先生，主张中国要勇于向西方文化开放，不崇拜盲从，要自动自主地选择学习。同时，他认为“若要创造新生，对于旧文化的长处与短处，尤其是短处，我们必须先行了解”。这种治学气度，开拓了中国历史研究的宏大视野。今天，人类生活在不同文化所构成的世界里，形成了你中有我、我中有你的命运共同体。同学们，你们要思接千载、视通万里，涵养厚德载物的气度，以宽阔的胸怀来拥抱世界、审视自身，不断提升人生境界。

希望你们从历史文化中寻找希望、树立信仰。绵延不绝的历史文化总是能给予人们希望。《管子》有言：“疑今者，察之古；不知来者，视之往。”现实中的一切，都可以在历史中找到相应的影子；历史上发生过的事情，也都可以为我们今天的困惑提供启示和借鉴，给充满挑战的未来带来希望。人类社会发展的大趋势总体上是向好的，历史的车轮总是向着光明与希望滚滚前进。但是，历史的发展不总是一帆风顺的，难免会经历曲折和磨难，文化的传续也往往会遇到坎坷与阻碍。在螺旋式上升的历史进程中，只有坚定的信仰才能使人们在困境中不放弃希望，始终保持对美好与高尚的不懈追求。历史文化是一代又一代人接续创造出来的。青年正处于树立信仰的关键阶段，青年的价值选择和道路选择决定了人类的未来。同学们，你们要始终保持对人类美好未来的信心，在人生的重要关头做出正确的选择，以希望点燃信仰的火炬，让信仰之光照亮你们前行的道路。

同学们，每一代人都在历史文化的长河中前行。德国著名哲学家雅斯贝尔斯说过，“把历史变为我们自己的，我们遂从历史进入永恒。”每一个人都浸润在自己民族的历史文化之中，每一个人都是人类文明发展进程的经历者、参与者和创造者。生命因融入浩荡历史而永不凋谢，个人因投身伟大事业而被永远铭记。同学们，希望你们顺应历史潮流，不负伟大时代，从历史文化中汲取奋斗力量、拓展胸襟视野、确立崇高信仰。挂云帆，踏万古江河；济沧海，铸不朽人生！

亲爱的同学们，新的梦想已经启程。我相信，美丽的清华园一定会因你们而更加精彩，你们的青春足迹也一定将为清华园所铭记！

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