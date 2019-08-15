让红色基因代代相传(牢记嘱托 奔跑追梦——收到总书记回信之后)

孩子们在照金北梁红军小学快乐成长。

本报记者 曹树林摄

村里的老人常给你们讲照金的革命历史，这片红色的土地让你们骄傲和自豪。希望你们多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范人物学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，用实际行动把红色基因一代代传下去。

你们说，今天的幸福生活来之不易，这话讲得很好。希望你们怀着一颗感恩的心，珍惜时光，努力学习，将来做对国家、对人民、对社会有用的人。

——习近平

“没想到总书记这么快就给我们回信了！”回忆起收到习近平总书记回信的情景，陕西省铜川市耀州区照金镇北梁红军小学的师生们至今仍激动不已。

2018年5月，孩子们给习近平总书记写信，汇报了学习革命历史的体会和学校发展变化的情况。一周后，习近平总书记给同学们回了信，勉励他们珍惜时光，努力学习，将来做对国家、对人民、对社会有用的人。

“我们给习爷爷写封信吧”

照金是陕甘边革命根据地的中心。上世纪30年代，刘志丹、谢子长、习仲勋等老一辈无产阶级革命家在这里创建了西北地区第一个山区革命根据地——陕甘边照金革命根据地。初建于1955年的北梁红军小学，原址就在北梁村陈家坡会议旧址附近。

2000年6月，习仲勋同志的夫人齐心老人来到照金。看到北梁红军小学教室简陋，设施陈旧，她动员全家捐资15万元对北梁红军小学进行迁址重建。

2001年，何新春调入北梁红军小学担任校长，负责新校建设。“当年多亏有了齐心老人那笔捐款，才让北梁红军小学重现生机。”何新春介绍，此后10余年间，在党委政府和社会各界的关心支持下，学校办学条件持续改善。

路面硬化了，有了校车接送，老区的孩子们上学不再难；学校有了自来水，师生喝上了清洁的直饮水；高年级学生有了宿舍，还能够洗上热水澡；学校还新招了一大批青年教师，个个都是大学生……

“学校变化这么大，我们给习爷爷写封信吧！” 2018年5月中旬，北梁红军小学二年级和三年级的孩子们萌生了写信的念头。信中写道：“习爷爷，您知道吗？我们学校现在变得可美了！而且，我们学校已经恢复六年制完全小学啦！这样，我们以后上四年级就不用跑很远的路了……”

5月23日，何新春骑着摩托车载着执笔人王天娇小朋友来到照金邮局，郑重地把信投进邮箱。

孩子们心想：“习爷爷那么忙，他会看到我们的信吗？习爷爷会回信吗？”

没想到，仅隔一周，5月30日，习近平总书记就回信了。

“你们的来信我收到了，看了以后感到很高兴。”习近平总书记在回信中说，“希望你们多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范人物学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，用实际行动把红色基因一代代传下去。”

全市学生喝上直饮水

走进北梁红军小学，映入眼帘的是一幅美丽的图景。新的教学综合楼、学生宿舍楼基本建成，塑胶操场正在建设。现任校长封岗战介绍，新教学楼总建筑面积2105平方米，楼体为框架结构，可抗8级地震。1—3层为教学用房，包括普通教室、音乐教室、舞蹈教室、计算机教室、实验室、阅览室等，4层为办公室、会议室等。新宿舍楼建筑面积962平方米，宿舍为8人一间，设公共卫生间和浴室。两栋新楼今年秋季开学即可投入使用。“到那时候我们的硬件条件将会再上一个台阶。”

执笔写信的王天娇现在上四年级。封岗战介绍，她的学习成绩一直很好，收到习近平总书记回信后学习更努力、各方面表现更突出，后来还当了班长。“习爷爷对我们寄予厚望，我们要铭记习爷爷的教诲，珍惜今天的幸福生活，长大后成为建设祖国的栋梁之材。”王天娇说。

去年底，陈子涵同学到北京参加国际儿童阅读大会，朗诵内容就是收到习近平总书记回信的感受。陈子涵父亲高兴地说：“收到总书记的回信，孩子可激动了，更自觉地用功读书了。”

副校长郑东东2015年9月到北梁红军小学教音乐，“当时学校还没有专业的音乐老师。新的教学综合楼启用以后，学校就有专门的音乐教室了”，郑东东告诉记者，他打算组建鼓号队和合唱团，教学红色歌曲。

“以前的北梁红军小学只有几间土坯房，没有自来水没有暖气，学生上学要爬坡过河走十几里山路，冬天还得自带小火盆取暖。”回忆当年，老教师段公社感慨不已。他告诉记者，照金北梁红军小学现在有16名教师，除了他自己是退休返聘的，其他教师都是年轻人，都有大学文凭，专业涵盖德育、智育、体育、美育等各个方面。“现在的教学条件以前根本不敢想象，更重要的是，总书记的勉励把大家精气神提起来了，大家都憋足劲，要干出个样子来。”

铜川市委常委、宣传部部长常雅玲介绍，习近平总书记回信以后，铜川市多方筹措资金，完善中小学幼儿园直饮水和寄宿制中小学校洗浴设施。目前，全市所有中小学、幼儿园学生都能喝上直饮水，所有寄宿制中小学学生都能洗上热水澡。

理想信念永远不会过时

校舍变新了，师资变强了，不变的是代代相传的红色基因。

上午10时，一辆黄色校车缓缓驶入校园。30多个刚刚在照金镇表演完节目的“小红军”叽叽喳喳地从车里跳下来。杜晨燕小朋友是文艺活动主力，唱红歌、跳舞、演情景剧，她样样拿手。快言快语的杜晨燕告诉记者：“我们都有两套校服，一套是运动服，一套是红军服，我喜欢文艺演出，也爱穿红军服。”

“总书记在回信中要求我们，用实际行动把红色基因一代代传下去。”封岗战说，“传承红色基因”是照金北梁红军小学一贯的教育主题。学校不断完善机构和课程设置，唱红歌、讲红军故事、走红军路，用寓教于乐的方式告诉下一代，我们怎样走来，未来去向何处。

据了解，耀州区认真贯彻落实习近平总书记回信精神，在全区中小学开展唱红色歌曲、讲红军故事、行红军路等八大系列活动，深化红色教育。该区还组织编写了革命历史教材《红色照金》，即将下发全区使用。

“理想信念永远不会过时，”何新春说，“革命历史教育不只是忆苦思甜，青少年最应该学习的是革命先辈身上那种执着、奉献、忘我的特质，这是任何年代都需要的。”

郑东东介绍说，学校每年都会组织高年级的同学从学校出发，步行约5公里前往照金薛家寨革命旧址，参观当年红军住过的岩洞，“重走一遍红军路，感触会更深”。

“总书记回信后，北京等大城市的一些机构纷纷前来联系，要求联合举办助学助教活动，愿意来当志愿者的也多了。”封岗战告诉记者，学校正在考虑增加感恩教育内容，既培养孩子们热爱家乡、建设家乡的情怀，也要教育他们传承红色基因，回报社会，用光热温暖更多人，把爱传递出去。

《 人民日报 》（ 2019年08月15日 04 版）

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