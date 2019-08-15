留学青年尹旭：走进古代俄语世界

中国驻俄罗斯大使馆教育处论文比赛获奖论文报告会上，尹旭在做报告。

1个月后，尹旭将在莫斯科大学参加博士论文答辩。答辩通过，他的古代俄语研究之旅将又走过一站。

就他所学的专业，在俄罗斯攻读博士期间，有国内老师和尹旭交流过，问他“回国之后怎么办，谁会学这个呀”？

确实，在不少老师、同学眼中，古代俄语专业“不太好就业，实用性不强”。但在尹旭看来，古代俄语是自己的兴趣所在，值得投身其中。“就业不太容易是事实，但不能因为实用性不强就不学。古代俄语是俄语研究中不可或缺的一部分，也需要有人去做。”

进入新的学术世界

据尹旭介绍，目前国内研究古代俄语的人才较少，不少该领域的学者年龄偏高。“在我本科和硕士就读的学校北京大学，左少兴老师是这方面研究的专家，已是89岁高龄。”尹旭说，“不只在国内，就是在俄罗斯，当地学生中选择古代俄语作为专门研究对象的博士生也不多，因为会考虑到未来的就业情况。”

但尹旭从对古代俄语感兴趣开始，就对自己的选择十分坚定。他还记得，在北大俄语系读硕士一年级时，机缘巧合，被安排将左少兴老师文章的手稿录入电脑。左老师送了他一本自己主编的《俄语古文读本》，希望他从初学者的角度提些建议。“看着看着，我发现很有意思，也开始对古代俄语有了兴趣。”

在明确了研究兴趣之后，尹旭开始为实现未来计划做准备。他经常浏览一个分享文献资料的论坛，还借此结识了莫斯科大学的一位年轻教师。正是这位老师为尹旭介绍了博士导师。“我的博士导师带外国学生很有经验，我是她所带的第一个来自中国大陆的学生。”尹旭说。

入读莫斯科大学后，无论是课程安排，还是师资水平，都给尹旭带来了很大冲击，为他在古代俄语领域的研究开启了一扇新的大门。“通识课和专题课，让我的研究视野变得开阔，同时我也学到了古代俄语研究领域中很多之前不了解的知识，再沿着这些新知识的线索顺藤摸瓜，感觉自己进入一个新的学术世界。” 尹旭至今记得入学伊始的触动。

被同学评价为“不倦”

尹旭攻读博士学位的研究题目是语法思想史,即16世纪末到17世纪初的语法思想发展。“我选了两部比较有代表性的作品进行分析，它们可以被看做是俄语语法词典的前身。通过研究，分析其和现代词典的相似性及相关性。但词典比较只是研究的一部分，重要的是分析古代词典里所蕴含的思想。”

在展开研究之前，尹旭需要将其中一部词典录入电脑，为之后的统计分析做准备。“我导师之前已经录入了一部，部头较大的这本需要我自己录入。符号非常多，只能用人工录入这种最基础的方法。”从入学当年的11月到次年10月，尹旭的大部分精力都投入到录入工作中，最终的成果是长达近500页的Word文档。“随着对材料的熟悉，可以一边录入，一边分析。若遇到一些特殊的现象，就会标出来，这为论文写作打下了坚实的基础。”尹旭说。

费时费力的录入工作比较枯燥，需要长时间面对电脑。“一旦开始录入，就连吃饭也是随便凑合，但看到成果有了进展会很开心。”尹旭说，“我在俄罗斯接触到的语言研究大多是从实例出发进行统计分析，在录入过程中，发现有趣的现象，我会感到兴奋，也有了继续做下去的动力。”

周围的同学看到尹旭做的录入工作，有的佩服，有的不能理解，在他们看来，“做类似研究的学生不多，实在太枯燥了，很难坚持。”尹旭的回应是基于“兴趣”。他还记得，入学第二年的1月，有10天时间，从早上起床到晚上睡觉前，都在做录入工作。“可能跟我性格有关，坐下就懒得动。同学对我有个评价——不倦，认为我对学习过于执著。”

填补语法思想史研究空白

录入完成后，尹旭开始进入论文写作阶段，连偶尔和同学聚餐放松也取消了。那段时间，做饭成了他的主要娱乐活动。凌晨入睡，早上八九时起床，这样的作息时间是他写论文期间的常态，几乎未改变过。同学跟他开玩笑说：“尹旭在莫斯科最远到过的地方是机场。”

去年9月，尹旭完成了论文写作。对他来说，用俄语写作是论文写作中最难的，因为需要用俄语进行思维，需要适应俄语写作习惯中的用词、语序和句际联系。

让尹旭更难忘的是，论文完成后，导师因身体原因入院手术。刚出院就开始改他的论文，天天打电话告诉他哪段需要改。“逐字逐句进行修改，前后改了1个多月。导师对学生的负责态度，让我很是感动，希望将来我也能像老师那样对学生认真负责。”尹旭说。

在论文写作过程中，2016年5月，在一个国际性学术会议上，尹旭就自己毕业论文的阶段性成果进行报告，反响很好。“我研究的这个题目，到目前为止，能看到的研究文献仅有两篇文章。”正如尹旭的老师评价他的毕业论文所说，“填补了语法思想史研究的空白。”尹旭介绍说，在学术界公认的表述中，俄语语法词典的最早版本出现在20世纪。他和老师通过分析研究，得出一个结论——俄语语法词典的原型，早在16世纪末就已出现。

有人曾问尹旭：“你从事的学术研究对社会发展有什么贡献？”

尹旭答：“从整个古代俄语研究来说，任何一部独立文献的研究都是有意义的，是补充，也是印证。”

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