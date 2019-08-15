原标题：莫让成人的物质化倾向影响孩子

儿歌是孩子成长过程中不可缺少的伙伴，甚至还担负着帮助孩子认识世界、建立价值观的作用。不过，现在适合孩子听的儿歌太少，尤其是新创作的儿歌，部分作品歌词无趣无味、三观陈旧，有的还带有物质化的倾向。为此，业内专家呼吁，不要把成人的物质化倾向过早传导给孩子，请多给孩子留一点纯净的空间。

给孩子的歌别太物质化

王府井书店的儿童图书区，家长谢女士正在给儿子挑选儿歌读物，货架上摆着几本儿童歌曲集和歌谣集，谢女士很认真地翻看歌词的内容。

“给孩子听的歌必须自己把关，要不然不知道他会学来什么。”谢女士说，儿子经常在游乐场坐摇一摇的玩具车，有一次她听到玩具车内置音乐唱到“我最近中了五千万”，歌词里还有“我准备把这五千万全部存到你的账号上，赶紧拿存折和身份证去取”。谢女士感到很迷惑，再往后一听，歌词里说的“千万”并非五千万元钱，而是祝愿对方“千万要健康，千万要幸福”等五个“千万”。

虽然如此，谢女士还是觉得心里不是滋味。“孩子还小，想事情不像大人那样全面，可能听不到后一半，他就照着前一半学了。”而且，歌曲中“老大”“存折”“取钱”等措辞，也让她觉得太成人化、社会化，不适合孩子过早接触，因此她觉得儿歌读物必须要亲自把关。谢女士说这些话时，她的儿子就在一旁瞪着大眼睛听着。她找到一本童谣集，书中的儿歌主题都是小鸭子、小公鸡一类，六岁的小男孩看了一眼，说了一句“没意思”，谢女士感到很无奈。

“现在适合孩子听的儿歌，尤其是新写的儿歌确实太少，不少作品没有童真童趣，孩子不爱听也是现实。”著名词曲作家、《小螺号》的创作者付林坦承。至于部分儿歌歌词中出现“钱”“红包”等词汇，付林表示：“社会的物质化倾向不应该过早传导给孩子，请多给孩子留一点纯净空间。”

不要用“爷爷的思维”写歌

时代在发展，儿歌也在变化，并非所有儿歌都适合当今的时代。

家长王女士就觉得现在有些儿歌“观念陈旧”，她在早教机上听过一首名为《我有一个家》的歌曲，其中一句“爸爸去挣钱，妈妈管着家”让她感到很不舒服。“这都什么年代了，男主外女主内的观念太老旧了。”王女士说，不少早教机或游戏机的内置歌曲中都有这一首，微信妈妈群里的年轻妈妈们都不太喜欢这样的表达。

“还有一首歌叫《爸爸好》，歌里说爸爸‘挣得多，花得少，剩菜剩饭他全包’。”王女士觉得又好气又好笑，“我老公有些无奈，作为爸爸有那么多值得歌颂的地方，为什么歌词要这么写。”王女士说，她猜想这首歌可能想从孩子的视角唱爸爸，想写得可爱一点、孩子气一点，但唱出来让人觉得很不真实。

事实上，有些儿歌不光家长听着别扭，孩子也不喜欢。著名词作家、《好人好梦》《向天再借五百年》的创作者樊孝斌就遇到过这个问题。他的孩子今年13岁，很多年不听儿歌了，因为儿歌太“弱智”。就比如《数鸭子》这首80后、90后听着长大的儿歌，现在的孩子会认为：“谁还二、四、六、七、八地数鸭子？”用他孩子的话说，有些儿童歌曲听起来感觉是：“你们大人怎么那么幼稚？”

樊孝斌表示：“现在社会发展太快，孩子们见多识广，对很多事情都有自己的看法，这对儿歌的创作者来说是个挑战。”他认为歌曲创作要有时代性，“不能用爷爷的思维写歌给孙子听，那小孩肯定不爱听。”

流行口水歌不能代替儿歌

既然适合给孩子听的儿歌不好找，不少学校、幼儿园选择另一个办法，放成年人唱的歌曲给孩子听。四岁孩子的妈妈肖英向记者反映，她孩子所在的幼儿园天天播《卡路里》《小苹果》《水果拳》等歌曲，让孩子们跟着音乐跳舞、做活动。

“孩子正在培养审美力的阶段，听成年人的口水歌不合适。”肖英表示，自己也苦于找不到优美又有品位的儿歌，干脆不给孩子听儿歌了，“只让他听一听根据古诗词谱曲的歌，比如作曲家谷建芬的新学堂歌，其余时间就让他读诗。”她还感叹，像自己听着长大的《兰花草》《送别》这类歌曲，现在实在太少了。

付林认为，一首儿歌想要达到高质量，对创作者来说很难，“儿歌的功能不仅要让孩子们感到开心愉悦，健康快乐地成长，还要启迪孩子心智，丰富想象力，提供美的价值。”他并不反对把流行音乐元素加入儿歌创作，但是一定要符合孩子的心理状态。

“为孩子写歌，作者一定要有真情实感，不能流于形式。”樊孝斌说，目前优质儿歌稀缺，创作者也要自省。现在的歌曲创作大多是商业行为，有邀约才创作，儿歌作品的商业回报低，肯为孩子写歌的人少。他提议，儿歌创作可以是全民行动，词曲作家创作时一定要了解孩子们的想法和话语体系，“可以去参加儿童夏令营，和孩子们一起待上几天，了解他们的想法。”他严肃地表示，“自己坐家里凭空想想就写，那是自欺欺人。”

付林还提议，有时作曲家辛辛苦苦为孩子们写了儿歌难以流传推广，学校或幼儿园的老师不知道有好作品，只能播放成年人的口水歌，“希望教育者和词曲作家、歌者联动起来，有好的歌曲一起推广，让好歌诞生后也有听众。”（记者 韩轩)

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