原标题：两个“别人家的孩子” ：考上清北的这个夏天比以往更忙碌

这两天，北京大学和清华大学陆续开始报到。对于考上这两所大学的天之骄子们来说，心情既忐忑又兴奋，更多的是对未来生活的向往。

我们采访了两个刚考上清北的杭州孩子，想知道，在这个夏天，他们的暑假是怎么过的。

意外的是，他们并未因为考上了中国顶级大学而放飞自我。相反，暑假相比以往反而更忙碌。这再次印证了那句话，没有谁能随随便便成功。学霸，是没有暑假的。

考上清华大学的她，整个夏天都在学英语和微积分

杭州学军中学毕业的马程田，今年高考凭借712分全省第13名的成绩，成为清华大学钱学森力学班的一员。前天下午，钱报记者联系上她时，小姑娘正在清华同学的帮助下搬行李。清华大学新生训练营刚结束，她要把行李搬到自己的宿舍。

“幸好我的宿舍在2楼，‘搬家’还算轻松。”电话那头的小马喘了口气说。

小马参加的“2019新生骨干训练营”，为期三天，针对的是日后想参与学校学生工作的学生。所有2019届的清华大一新生都可以报名，但也有门槛，需要提交以往参加各种实践活动的简历。用马程田自己的话说，她是一个“闲不住”的人。高中时，她曾给作家刘慈欣写信，述说自己对现代社会技术爆炸的困扰，以及对人类的未来思考。

在启程去北京之前，马程田给自己布置了两个学习任务：一是学托福，坚持每天练英语口语，保持语感；二是预习大学数学微积分，为接下来的学习打基础。

我们拿到一张她的暑假作息时间表，看上去和一名高三学生没多大区别。高考后，马程田先在六月学习托福，还报了相关的培训班。每天除了吃饭睡觉，大多在背单词、上课、写作业中度过。只有晚上7点半以后，才有一段难得的自由活动时间。

到了7月份，日程更是安排得满满的。早上8点吃完早饭，就去图书馆自学大学微积分课程。中午吃饭简短休息，下午继续学微积分。她可以在图书馆泡一整天，偶尔会看一些别的课外书籍。

记者有些费解，都考上清华大学了，为啥还要这么拼？为何不利用这难得的超长暑假放松一下？

“我录取的是机械航空与动力类专业，听说班上有许多数学和物理竞赛的大神，压力山大呀。”不愧是学霸，她还觉得这样的暑假安排挺好，“暑期的学习效率和压力根本比不上高考那段时间，上大学后估计就没这么轻松了。”

据她报料，在同学中她还不算最忙的，“好多人都忙着考驾照、和学弟学妹分享高考经验、提前预习大学课程……有的同学已经提前完成学校布置的学习任务了。”

那么，为什么只学了托福和微积分呢？

早已习惯给自己的学习和生活做详细计划的马程田说，一是听取了学姐学长的建议，二是清华新生入学后就要参加英语分级考试。“这两门课都是基础学科，日后我也有出国留学的打算，学了一定会有用。”

在清华大学新生骨干训练营的三天，马程田重新认识了这所国内顶尖的名校。

“活动很多，也很有趣，我学到了很多东西。”她说，3天的训练营生活紧张又充实。从早上7点到晚上12点，除了日常的学习和校园活动，马程田还负责班级风采展示环节的舞台策划部分。“这次的训练营虽然学习难度不高，但每个人的综合素质和集体合作能力都得到了提升。”

8月13日晚，训练营正式结束，这也意味着马程田的大学生活即将开始。不过，她目前还有一桩烦恼：还没读完清华大学校长邱勇的赠书《万古江河》。这也是她行李箱内最厚的一本书。

“7月下旬，我收到了清华大学的录取通知书，还有一本邱校长赠送的新书《万古江河》，还有一句寄语‘从历史文化中汲取力量’。这本书有540多页，我只看了一遍，还没来得及细读。”说到这里，小马有点苦恼。正式入学报到后，她就要参加军训。据她了解，清华大学新生军训时，都有一个“读书交流会”环节，“希望在接下来的一段日子里，我能抽空读完它。”

即将去北大报到的吴越，暑假常骑车去钱塘江边吹吹风

比起马程田，即将入读北京大学的杭二中毕业生吴越，要稍微从容些。因为今年北大的新生报到日是8月17日，他还有时间慢慢准备。

实际情况是，在8月13日采访这天，吴越的行李还一点都没收拾。离开学不到一周，他还上网参加了一场计算机编程比赛。

这个小伙子从初中就开始学信息学，保送进杭二中后更是如鱼得水，在专业老师指导下，成绩越来越好。高二那年，吴越凭借在信息奥赛方面的出色表现，拿到了北大的预录取资格。今年高考，他被北大信息管理与信息系统专业录取。

因为要参加信息学竞赛，之前几年的暑假，吴越基本都是在训练中度过的。对他这样的学霸来说，学习是有惯性的，即使高考后不再集训，也无法丢掉自己的“老本行”。整个暑假，吴越仍旧会定期到网上打打比赛练练手。

“网上的比赛由算法网站出题，参加后可以获取积分和排位，有点像打游戏。”吴越说。暑假里，他每隔一两周就去参加一次比赛。

“相对来说，国际比赛更有挑战性，但因为有时差，参加起来比较麻烦。”吴越说。除了坚持训练，暑假里他还在自学大学数学课程。

“除了填新生注册表，北大没给我们安排暑假任务，我一般都是自学大学数学和托福。”他说。

实际上，自学正是吴越的强项。整个中学时期，包括信息学奥赛在内的内容，他一直都以自学为主。当然，相比起一切都有计划的马程田，吴越的暑假自学显得要随意些。“我自学的时间不固定，很多时候是看时间安排和心情——可以是十几分钟，闲下来随手翻翻书；也可以是好几个小时，有时候静下来思考一个题目，时间眨眼就过去了。”

尽管依然很忙碌，吴越还是认为今年暑假是他度过的最“惬意”的一个暑假。中学的几年，夏天都得参加集训，每天6点多起床往学校赶，作息跟平时差不多，一个暑假休息时间不多。

这个在他口中“漫长的暑假”，每天上午可以睡懒觉到八九点，有大把的时间可自由支配。他白天更多地选择“宅”在家里：“外面太热了，我通常就在家看看书，也读了几本科幻小说。有时我会去国外网站看一些哲学、心理学、语言学之类的视频，我看的东西很杂，各个学科都想了解，虽然那些学科跟我的专业看起来关系并不大。”

到了傍晚，外面没那么热，吴越出门租一辆共享单车，从上城区的家里一路骑到钱塘江边。

他报考了驾照，但假期快结束了才刚通过理论考试，“暑假报名学车的学生太多了，根本预约不上，排到现在还只考了科目一。”

对于即将开始的大学生活，吴越已经有了一个大概的目标：“计算机一直是我的兴趣所在，我想去考北大的图灵班，希望将来自己还能继续钻研信息学方面的内容。”

(责编：郝孟佳、熊旭)