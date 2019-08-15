原标题：[考动力]清华迎新 申请助学资助只需诚信签名

昨天，清华大学迎来3800余名本科新生，他们将组成新一届“九字班”。为方便家庭经济困难学生申请助学资助，今年清华大学简化认定手续，《家庭经济困难学生认定申请表》上无需提供村镇、街道盖章，由申请学生诚信签名即可。

最小新生未满15周岁

2019年，清华大学共录取内地学生3400余人、国际学生约300人、港澳台学生60余人。内地学生中，理工类考生占比77.3%，文史类考生占比8.9%，艺术类考生占比6.6%，来自高考综合改革省份的考生（不分文理）占比7.2%；来自西部地区省份的学生约占26.3%，农村及贫困地区生源占19.3%，少数民族考生占10.9%，男女生比例略超过2：1。

“九字班”有故事的新生不少，诗词大会上出口成章的“诗词才女”武亦姝，围棋“七冠王”柯洁，考出高考实考分全国最高的杨晨煜，国际数学奥林匹克竞赛（IMO）满分金牌得主谢柏庭，云南宣威“励志少年”林万东，《爸爸，我考上了清华大学，以后别再对我撒谎了》文章的主人公、来自江苏如皋中学的周鹏宇等均是“九字班”成员。

“九字班”最小的成员叫鹿泽宇，来自北京十二中，尚未满15周岁。他酷爱化学，中学期间就参加化学竞赛并获得第32届中国化学奥林匹克（决赛）银牌，顺利考入清华大学化生类。

昨天，来自山西省阳城一中的宋笑谊等8名新生还共同迎来了18岁生日。

“九字班”中的国际学生来自全球51个国家，主要生源国为马来西亚、美国、韩国、俄罗斯、加拿大等。

高考实考全国最高分进了“智班”

清华今年新成立的人工智能学堂班（简称智班）已完成首次选拔，共录取30人，其中包括14名保送生、12名自主选拔考生以及4名高考统招学生。

来自广西南宁二中的杨晨煜，高考成绩达730分，这是高考实考全国最高分。他选择报考智班，并成功被录取。他说：“荷塘中如流水般的月色，清华学堂中厚重的历史，这座校园无穷的魅力吸引着我。但更重要的是，她的精神牵住了我的内心。我渴望在这里真正具有‘行胜于言’的踏实，‘独立之精神，自由之思想’的真实，进而成为一名‘自强不息，厚德载物’的清华人。人工智能是我的兴趣所在，我想要探索人类智慧中的奥秘，实现更深层次的智能；人工智能是工业4.0的核心，是未来的战略制高点，我希望能为国家贡献自己的智慧和力量。”

杨晨煜将和他的同学们在姚期智的引领下，努力成长为人工智能领域领跑国际的拔尖创新人才。

“寒门学子”录取人数创新高

入学绿色通道前，清华大学校长邱勇迎接新生，他给通过绿色通道入学的学生们送去“绿色通道爱心大礼包”，礼包内包括教材卡、自行车卡、通讯卡、游泳卡、超市卡、理发卡、观演卡和鸿雁卡等，覆盖了校园生活中的学习、体育锻炼、生活的方方面面。

清华招办主任余潇潇介绍，今年，共有194人通过清华“自强计划”获得30分至60分的降分认定，最终106人成功考入清华，认定人数与录取人数均创历史新高。另外，清华通过国家专项计划录取273人，比去年增加7人，自国家专项计划实施以来全部超额完成录取计划。

今年，清华学生资助体系再升级，简化家庭经济情况认定手续，学校不再要求新生在《家庭经济困难学生认定申请表》上提供村镇、街道的盖章，申请学生签署诚信签名，声明所填事项真实、准确即可。（记者 任敏）

(责编：郝孟佳、熊旭)