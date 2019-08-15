人民网>>教育>>滚动新闻

安徽“准大学生”撑雨衣守护倒地老人20分钟

2019年08月15日08:27  来源：中国青年报
 
原标题：安徽“准大学生”撑雨衣守护倒地老人20分钟

　　近日，安徽省肥西县的刘宏余几经周折，通过观看监控视频和发动朋友打听，终于找到了8月2日晚在暴雨中见义勇为、保护并救援自己亲人的白衣女孩——殷华婷。

　　8月2日16点，肥西县电闪雷鸣，大雨中发生了令人感动的一幕。在汤口路和三岗大道交汇处，一辆三轮车突然翻倒，骑车的阿姨摔倒在路旁。这一幕恰好被路过的殷华婷看到，她立即跑到阿姨身边，拨打120急救电话，并向路边的车辆和行人呼救。暴雨中，她用手举起自己的雨衣，为倒地的阿姨挡雨。20多分钟过去，救护车来了，阿姨被环卫工人和医生抬上了救护车，浑身湿透的殷华婷却冒雨在人群中离开了。

　　据了解，摔倒的阿姨今年50多岁，遗憾的是，她在经过抢救之后还是不幸离世。她的家人听说了救援过程后，坚持要找到这个救人的女孩。被施救者的大哥刘宏余告诉记者：“这个小女孩一直用她自己的雨衣撑着，还在路上哭着喊着，‘你们要救人、你们要救人！’家人看到之后非常感动，无论如何都要把救人的女孩子找到。”

　　殷华婷是00后，今年刚考上大学。出事那天，她正好在一家店里打暑假工。

　　据介绍，事发之后，现场陆续来了两位环卫工人，陪伴殷华婷一起等待救护车，提供帮助。两位环卫工人对殷华婷连加赞叹，他们觉得这个女孩很懂事，且十分善良。

　　“我看到阿姨很痛苦，雨那么大，而我又没带伞，我当时眼泪就下来了。我跑到车上拿雨衣给她撑着，撑了20分钟左右，我真的没有力气了。”殷华婷回忆，“我全身瑟瑟发抖，眼睛被雨水打得睁不开，就快没有力气了。阿姨中途又醒过来，看了四周几眼，我就在旁边看着，等着救护车来。”

　　“看到别人有难，不能袖手旁观当冷漠的路人，希望像我差不多大的年轻人，可以永葆一颗善良的心，让一个人的善良变成更多人的善良。”殷华婷补充道。

　　殷华婷在校期间积极参与志愿服务活动，曾荣获合肥市2017~2018学年教育系统“优秀共青团员”荣誉称号，多次获得校级“三好学生”“优秀学生干部”等称号。近日，团肥西县委上门看望殷华婷同学，并授予她“肥西县优秀共青团员”称号。（记者 王磊 王海涵 通讯员 孟平 陈寒）

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云
 

推荐阅读

教育部再度公开曝光6起教师违规违纪案例 今年四月份曝光4起教师违规违纪典型案例之后，教育部今天再次公开曝光6起违反教师职业行为十项准则典型案例。 【详细】

原创报道|

教育部等六部门发文规范校外线上培训 教育部等六部门日前联合印发《关于规范校外线上培训的实施意见》。意见要求，不得聘用中小学在职教师。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved