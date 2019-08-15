原标题：安徽“准大学生”撑雨衣守护倒地老人20分钟

近日，安徽省肥西县的刘宏余几经周折，通过观看监控视频和发动朋友打听，终于找到了8月2日晚在暴雨中见义勇为、保护并救援自己亲人的白衣女孩——殷华婷。

8月2日16点，肥西县电闪雷鸣，大雨中发生了令人感动的一幕。在汤口路和三岗大道交汇处，一辆三轮车突然翻倒，骑车的阿姨摔倒在路旁。这一幕恰好被路过的殷华婷看到，她立即跑到阿姨身边，拨打120急救电话，并向路边的车辆和行人呼救。暴雨中，她用手举起自己的雨衣，为倒地的阿姨挡雨。20多分钟过去，救护车来了，阿姨被环卫工人和医生抬上了救护车，浑身湿透的殷华婷却冒雨在人群中离开了。

据了解，摔倒的阿姨今年50多岁，遗憾的是，她在经过抢救之后还是不幸离世。她的家人听说了救援过程后，坚持要找到这个救人的女孩。被施救者的大哥刘宏余告诉记者：“这个小女孩一直用她自己的雨衣撑着，还在路上哭着喊着，‘你们要救人、你们要救人！’家人看到之后非常感动，无论如何都要把救人的女孩子找到。”

殷华婷是00后，今年刚考上大学。出事那天，她正好在一家店里打暑假工。

据介绍，事发之后，现场陆续来了两位环卫工人，陪伴殷华婷一起等待救护车，提供帮助。两位环卫工人对殷华婷连加赞叹，他们觉得这个女孩很懂事，且十分善良。

“我看到阿姨很痛苦，雨那么大，而我又没带伞，我当时眼泪就下来了。我跑到车上拿雨衣给她撑着，撑了20分钟左右，我真的没有力气了。”殷华婷回忆，“我全身瑟瑟发抖，眼睛被雨水打得睁不开，就快没有力气了。阿姨中途又醒过来，看了四周几眼，我就在旁边看着，等着救护车来。”

“看到别人有难，不能袖手旁观当冷漠的路人，希望像我差不多大的年轻人，可以永葆一颗善良的心，让一个人的善良变成更多人的善良。”殷华婷补充道。

殷华婷在校期间积极参与志愿服务活动，曾荣获合肥市2017~2018学年教育系统“优秀共青团员”荣誉称号，多次获得校级“三好学生”“优秀学生干部”等称号。近日，团肥西县委上门看望殷华婷同学，并授予她“肥西县优秀共青团员”称号。（记者 王磊 王海涵 通讯员 孟平 陈寒）

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