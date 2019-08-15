原标题：私立转普惠 幼儿园学费每月省近两千

私立转普惠 幼儿园学费每月省近两千

回天地区14所中小学全部纳入市级扩优改革；去年以来新建、接收幼儿园12所

8月12日，北京市昌平区天骄幼儿园操场，小朋友在老师的带领下玩“套环”游戏。新京报记者 王贵彬 实习生 陈婉婷 摄

一年以来，“回天”地区建成12所普惠制幼儿园，共提供3810个学位，每月保教费用由最高6200元降至最低600元；引入人大附中、清华附小两所优质教育资源，9月份招生后增加2040个学位。优质教育资源的入驻，带动了学生的回流。

在北京市新闻办昨天召开的发布会上，北京市教委相关负责人介绍，“回天”三年行动计划实施教育项目26个，其中2018年计划实施的14个项目，有11个项目已经移交完成，有3个新建、改扩建项目已全部开工。2019年原计划实施9个项目，后来政府新增7个项目，今年扩增到16个项目。2020年计划实施的3个项目，在加快办理前期手续。

目前，回天地区14所中小学全部纳入市级扩优改革范围，实现全覆盖。为弥补优质资源短缺，回天地区在前期引进首师大附属育新学校、育翔小学等名校后，今年又引进了人大附中、清华附小在回天地区办学。

去年以来，回天地区新建幼儿园两所，接收小区配套幼儿园10所，规范社区办园点28所，累计增加幼儿园学位1万多个。据市发改委介绍，回收的10所幼儿园全部建成公办或普惠园，今年上半年，回天地区新增8所普惠幼儿园。

市教委负责人表示，对于办成普惠园的，按每月每生700元和1000元标准给予定额补助，今年以来，市区两级对回天地区普惠园给予资金支持共计8600万元。

教育方面

项目任务

规范提升现有社会办园，扩大普惠园覆盖范围；

通过名校办分校等多种方式，着力改善教学条件；

大力提高地区办学质量，推进优质教育资源均衡化。

计划实施幼儿园项目20个，中小学项目12个。

目前进展

原计划32个教育项目已开工16个，其中已完成14个，到2019年底还将开工14个。

亮点成果

现已完成12所普惠制幼儿园

预计增加3810个幼儿园学位

每月保教费用降至最低600元

天通中苑西区小学引入清华附小，9月份实现招生。

来源：北京市发改委

探访1

转普惠后幼儿园学费降至每月750元

家住天通苑北三区的李女士，去年9月把儿子送到位于天通苑北三区43号楼的天骄双语幼儿园(简称天骄幼儿园)。当年12月，天骄幼儿园变成了普惠园，李女士的直观感受就是收费降低了。

学费+保育费+餐饮费每月省2000元

虽然正值暑期，但在天骄幼儿园里，很多孩子在操场上做游戏。

“去年刚来的时候，学费是每月2700元，加上保育费和餐饮费，每月是3300元左右。从12月开始，学费就变成了750元每月，加上保育费和餐饮费每月也就1300元，学费每月省了近2000元。”家长李女士说，她家就在附近，选择这所幼儿园的原因是不用过十字路口。幼儿园变成普惠园后，孩子的活动比以前还增加了。

据悉，同一时间，回天地区共有10所幼儿园转为普惠园。

400多个孩子中非京籍约占两成

天骄幼儿园2006年起在天通苑办园，去年开设了14个班。今年的招生已经结束，共招收150名新生，将增设两个班级。

园长殷光杰介绍，幼儿园生源以天通苑北三区为主，也会接纳北二区和天通中苑三周岁以上适龄儿童。“在学位有富余的情况下，不是本地户籍、但在天通苑的双职工的孩子也会收。目前400多个孩子中，300多人有北京户口，其余是非京籍，占比约两成。”

据她介绍，转为普惠园后，市教委每个月进行一次督查，昌平区教委每月进行一次督学。“在检查过程中，也提出了一些问题。比如，我们之前会有幼小衔接课程的教授，转为普惠后，就不允许出现这些内容，而是以培养孩子生活能力、社会交往能力等为主。”殷光杰说。

探访2

清华附小天通苑校区比计划多招两个班

备受天通苑居民关注的清华附小昌平学校天通苑校区目前已经完成第一次招生，原定招4个一年级班，最后扩为6个。

校区改造预计8月25日前完成

这所位于昌平区天通中苑76号的学校2007年12月开建，2010年完工，因未进行规划及竣工验收一直未办理移交。记者去年夏天探访时，校园内长满杂草。8月12日，记者再次来到学校，发现原来烂尾的教学楼已经装饰一新，工人正在平整栅栏旁边的土地，准备植树绿化。

据施工方负责人、昌开公司副总经理李文介绍，预计8月25日前完成所有工作。他了解，天通苑只有一所天通苑小学，已经满负荷运行。昌平区教委发展规划科副科长邵立森也对此消息予以肯定。

名校带动天通苑地区学生回流

清华附小昌平学校执行校长刘建伟介绍，即将开学的天通苑校区将是小学加中学，生源集中在天通中苑还有部分天通东苑的学生，原计划小学24个班，现在小学一年级由原来的4个班变成了6个班。录取标准上，户籍和房产一致的肯定排位靠前，其次是户籍在这里但没有房产，然后是只有房产没有户籍的，再就是非京籍学生。

因为此前教育资源不足，很多家住天通苑的学生会选择去海淀、西城等区就读，“在我校东小口校区，非京籍学生的数量每年基本恒定，但是我们招生总人数从110多人变成了250多人，这说明天通苑地区原本会去其他区借读的学生选择了回到这里读书，带动天通苑地区的学生回流。”刘建伟分析。

新京报记者 李玉坤

(责编：郝孟佳、熊旭)