原标题：自筹3.6万元奖学金 贵州一村寨鼓励学生读书

自筹3.6万元奖学金 贵州一村寨鼓励学生读书

近日，贵州一村寨自筹3.6万元奖给准大学生和优秀小学生的消息引发关注。就在8月10日，贵州黔东南苗族侗族自治州施秉县高塘村还举办了一场励志奖学金发放活动。村里考上大学的学生和其他获得奖金的小学生等依次走上领奖台，接过写有1500元、1000元、200元等不同数额的小红牌，并合影留念。

8月13日，北京青年报记者从活动发起人处了解到，此次活动的钱款来源于村民捐款，共计3.6万元，奖金已经在活动现场以现金形式发放。发起人称，参与捐款的村民希望通过微薄的力量鼓励学生好好读书。

此次活动发起人吴光智告诉北青报记者，他联系在外工作的同村村民，包括吴光智在内的五六人捐款达3万元左右。吴光智说，后来村寨里的村民听闻此事，“他们也开始捐钱，10块、20块、50块，虽然不多，但都是大家的心意。最终一共筹得款项3.6万元左右”。

吴光智向北青报记者介绍，“我们给寨子里考上了二本及以上的同学奖励1500元，一共12名。还有1至6年级考了前三名的小学生都有奖励。”

8月13日，北青报记者还联系到了高塘村村长，他说，在寨子里有一些家庭父母生病或者去世，使得家庭劳动力不足，这次的资助活动也给予了他们帮助。(记者 郭琳琳 实习记者 汪杨清)

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