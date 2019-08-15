原标题：游戏成瘾的留守儿童：“不玩游戏，还能做什么？”

自控力差？管教不严？网游公司的错？

3名留守儿童游戏成瘾之惑

专家：有关方面应为留守儿童提供一些娱乐设施及组织文化活动；网游公司应完善防沉迷系统

右手拇指时不时左右规律晃动，眼里充满血丝，一脸不情愿，被父亲刘新建拽着脖领拎进来……8月11日，在沈阳市一家专门为农民工开设的心理咨询室内，《工人日报》记者见到了留守儿童刘峰。这个暑假，因为沉溺网游，他的父亲刘新建已经摔碎了一部手机。

刘峰只是中国农村近千万青少年网民之一。

江西留守儿童玩游戏花光家里8万元、湖南9岁娃偷花奶奶5万元充点卡……近年来，这类新闻经常见诸报端。媒体报道多将留守儿童沉溺游戏的原因归结于自制力差、家庭和社区管教不严以及游戏公司的“罪恶”。然而，在越来越多人的关注下，沉溺游戏背后，留守儿童自身究竟有怎样的困惑？

没啥娱乐活动和设施

12岁的刘峰出生在沈阳，6岁时回老家沈阳法库县包屯乡读书，和奶奶同住，成了一名留守儿童。没公园可逛，没儿童乐园可玩，甚至村里连滑梯、跷跷板都没有。只有小广场上聊天的老人，偶尔有打扑克的人，嫌他小也不带他玩。电视里翻来覆去播放的总是《喜羊羊与灰太狼》《熊出没》等，这让他觉得生活很没意思。

不仅没啥娱乐活动和设施，连能玩的小孩都没几个。“上学时还有同学，放学回家就自己一人宅在家里，尤其是寒暑假，无聊得很。”刘峰闷头说。同村的同龄人本来就少，一到假期都被接进城里，连个一起聊天的小伙伴都没有。

刘新建和爱人在沈阳市沈北新区的一家建筑工地上打工，两人每月共赚1万多元，每年11月至来年3月回老家陪儿子。篮球、遥控汽车、水枪、变形金刚、奥特曼，每次回家都会给他带不少玩具，现在这些玩具被胡乱堆放在炕柜里。

“买回去啥都只有两天新鲜劲儿，就缠着我玩手机。前两年，我把电话卡卸下来给他玩消消乐。”刘新建觉得，好不容易陪儿子，别让孩子扫兴，学习的日子长着呢，就没怎么管。

前年，刘峰拿着攒了3年的压岁钱900多元要买手机，刘新建想每天视频通话方便，就同意了。刘新建不是没有私心，刘峰是家里的独子，夫妻俩忙工作，孩子孤单。买部手机能上网看新闻、查学习资料、拍照、和同学聊天，不至于在村里太闭塞。另外，每年买玩具的钱也够买部手机了。

聊了很久后，刘峰向心理咨询顾问王冠吐露心扉，他觉得有手机，为父母省了钱，少惹不少麻烦。买手机前，他曾和同村大孩子游野泳，用柳树枝做弓箭射邻居家的鸡和狗，还用铲子在家门口挖水坑，奶奶管不住，常向孩子父亲告状。为此，刘新建没少责骂儿子。

7月10日，刘新建接刘峰来沈阳玩，刘峰哪也不去，就窝在出租屋里，整天拿着手机打游戏，刘新建一怒摔了手机。

《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告(2019)》数据显示，留守儿童上网设备以手机为主，娱乐消遣功能占据主导地位，多数留守儿童上网目的几乎都是玩游戏。

同学带同学，技术好才能一起玩

同样的心理咨询室，同样是父子俩闹矛盾，6个月前，郭晨阳的问题严重多了。他改了姥姥的支付宝密码。为了排名靠前，他花了4000多元买点券抽取“厉害”英雄。

13岁的郭晨阳是铁岭市昌图县八面城镇的留守儿童。第一次上网是在8岁，打游戏是在五年级被同学带的，他是“自学成才”，上手快。他说，只需注册一个微信号或QQ号，啥游戏都能玩，多大年龄的都能一起玩，有钱没钱都能一起玩，顶多没钱的多花点时间。

“不玩游戏会如何？”记者问道。郭晨阳不屑地说，不玩就是班里的“大傻子”。10个男生7个玩，剩下的就是连游戏都不会玩的“傻子”。郭晨阳班里18人，10个男生，不玩游戏会被孤立。大家课间讨论的都是吃鸡战术、上分英雄、新出的乱斗模式。“你要不玩，都插不上嘴”。

“交朋友看游戏段位，起码是‘铂金’。” 在郭晨阳看来，游戏是公平的，没有农村孩子和城里孩子的区别，没有老师眼里“好孩子”和“坏孩子”的区别。游戏的输赢看的是个人技巧和配合程度，他和好友排位“铂金”，打得烂的“青铜”段位同学会被踢出群去。

郭晨阳向记者展示自己的手机，有16个微信群，其中11个游戏群，主要是玩“王者荣耀”的同学朋友，初一到初三的都有，附近村镇学校的也有。一个班级群，剩下的用来分享链接攒“人物皮肤”。

“年龄小的玩天天酷跑，年龄大的玩穿越火线。男生玩王者荣耀，女生玩冒险岛、劲乐团。”郭晨阳告诉记者，玩同样游戏的人聚在一起，玩大游戏的看不上玩小游戏的，彼此之间也没有交流。

王冠认为，虚拟游戏改变了留守儿童对现实生活的理解和社交方式。

“逃避现状，对未来没期待”

“不玩游戏，还能做什么？”同为13岁，朝阳市大庙镇的留守儿童李旭斌告诉记者，他觉得生活很枯燥，玩游戏能暂时逃避这一切。

中国青少年研究中心少年儿童研究所有关负责人对记者表示，该机构曾对全国10个省区市6000多名学生及其所在的家庭进行过详细调查，分析得出缺乏社交能力、自我认同度比较低的青少年容易沉迷网络。李旭斌便是后者。

李旭斌读的是寄宿中学，最不喜欢学校的“圈养”。5点半之前必须起床，6点到8点上早自习，8点半到晚6点上课，晚自习上到晚上8点半。

“处处有人管着你，让你干什么就得干什么。上课有点小动作，还要罚站。”同学人手一部手机，刚开始都收上去，后来周末发下来，大家就整天打游戏，寒暑假更是打得疯。

李旭斌学习成绩中游，也会按时完成作业，对于学习这件事，他觉得没啥大用，考上高中就去读，考不上就跟着同村的“张工”出去打工。但他认为自己考上高中的可能性不大，已经有了去天津打工的打算。在这之前，他觉得总得找些“营生”度日。

“玩起游戏就什么也不用想，不想爸妈，不期待未来。”有那么几个瞬间，他会忘了瘫痪8年的爷爷，整晚咳嗽的奶奶，忘了总也学不会的几何图形……

“捍卫留守儿童的童年，家庭、社区、学校以及游戏公司有责任为他们‘找健康的乐子’。”辽宁社会科学院社会学研究所所长王磊认为，留守儿童因为父母外出务工而丧失了完整童年，应该得到补偿。强制的管教不是长久解决之道，有关方面应当为留守儿童提供一些健康的娱乐健身设施以及多组织一些文化娱乐活动，保护留守儿童童年的价值和尊严。同时，加强对一些网游公司的监管，要求其提供更完善的防沉迷措施。

王磊指出，在一些农村地区，家长存在“读书无用论”的观念，这在一度程度上影响了孩子，但这种观念很显然是落后的，也不符合实际。家长还是应多抽时间陪陪孩子，给予他们关爱和情感交流，与学校一起培养孩子的自制力，引导他们好好读书。

(文中未成年人及家长均为化名)

本报记者 刘旭

(责编：郝孟佳、熊旭)