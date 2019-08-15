中小学生中作息不规律者近视率远高于作息规律者

暑假期间，不少中小学生的作息变得不如上学时规律了。而不规律的作息是伤害他们视力的原因之一。上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网对1989名中小学生家长进行的一项调查显示，89.9%的受访家长称孩子在暑期期间作息不规律。进一步分析发现，作息不规律的中小学生近视率（74.9%）远高于作息规律的中小学生（52.5%）。93.9%的受访家长暑假期间比平时更加担心孩子视力下降。

89.9%受访家长称孩子暑假作息不规律

河北石家庄市民毕启明（化名）的孩子，开学就要读初三了，目前近视100多度，他感觉，假期里孩子们普遍作息不规律。“我身边不少同事和朋友聊天时都表示，自家孩子上学时不得不按时起床，放了假就自由了，家长舍不得一早就喊孩子起来。有的孩子晚上经常熬夜甚至通宵地玩，作息时间乱得很”。

河北唐山市民张亓军（化名）孩子开学升小学六年级。他对记者说，一到寒暑假，孩子经常没日没夜地拿着手机打游戏，晚上很晚才睡，第二天早上就起不来，生物钟乱了，眼睛也跟着受罪。“因为用眼过度，孩子假期经常出现眼睛红、流泪的现象”。

调查显示，89.9%的受访家长坦言孩子暑假作息不规律，其中，53.8%的受访家长称孩子作息时间有时规律有时不规律，36.1%的受访家长称自己孩子几乎每天都是晚睡晚起。小学高年级学生家长中，称孩子作息不规律的最多（93.0%），其次是初中学生家长（89.6%）。

52.6%的受访家长感觉孩子假期作息不规律损伤他们的视力。进一步分析发现，作息不规律的中小学生近视率（74.9%）远高于作息规律的中小学生（52.5%）。并且在作息不规律的孩子中，晚睡晚起的孩子患近视的（83.8%）远多于时好时坏的孩子（68.9%）。

山东泰安准高三学生吴亮（化名）左右眼近视度数都已超过600度，他对记者说，自己看书时间稍微长点，眼睛就觉得酸，闭上眼时会有痛感，“早上起来眼睛经常是肿着的，我感觉跟休息不够、睡眠不好有关”。

据受访家长观察，孩子暑假期间眼睛容易出现的不良状况包括：眼睛易疲劳（57.7%）、总揉眼睛（51.5%）、眼睛干涩（50.1%）等。

93.9%的受访家长暑假期间比平时更加担心孩子视力下降。

西南大学教育研究院院长、教授唐智松介绍，中小学生视力下降是量变到质变的过程。“中小学生在学校期间的学习、课外和课后的用眼都影响着他们视力的发展，其中任何环节的用眼不当都能导致视力或轻或重的下降。中小学生自控力弱，暑假这样的长假期，他们因为不如平时上学时生活规律，缺乏活动安排的节奏性转换，很可能出现视力急剧下降”。

教育专家：要培养孩子从小养成管理和控制的习惯

河北省沧州市第二中学某高二班主任李嘉（化名）认为，虽然近些年倡导“快乐教育”，但实际上孩子们的学习任务不减反增。到了寒暑假，学校对学生的约束力减弱许多，很多家长一方面给孩子报了很多补习班，另一方面又管不住孩子用电子产品，孩子视力就容易出问题。

“父母经常叮嘱我注意用眼卫生，但我基本都不太注意听，养不成这种习惯。”吴亮说。

“我规定孩子每天只能有半小时用手机娱乐的时间，但通常他都玩1个多小时。”河南信阳初一学生家长李虹萱（化名）说，她的孩子左眼近视300多度，右眼近视200多度，“虽然平时我也总提醒孩子注意用眼卫生，但是孩子嘴上答应着，过会儿就忘了”。

调查中，72.1%的受访家长表示，自己提醒孩子注意用眼卫生时孩子当时会听，27.9%的受访家长坦言孩子一点也听不进去。

对于引导孩子科学用眼，毕启明总结了一些办法：“不打不骂，要有耐心，告诉孩子不良用眼习惯对视力的危害有多深远，鼓励孩子出去做他喜欢的运动，比如打篮球。”

“许多家长是有科学用眼常识的，也会尝试引导孩子科学用眼。但家长的管教仅仅是外部力量，孩子是否听取并执行还要取决于他们自己。”唐智松认为，引导孩子科学用眼需要从两个方面去做，一是从小培养孩子的自我管理和自我控制能力，包括如何调节用眼活动以保护视力；二是家长和教师一起作为外部力量，督促孩子科学用眼，帮助他们避免或减缓视力下降”。

受访者中，41.4%的人是小学低年级学生的家长，36.6%的人是小学高年级学生的家长，15.5%的人是初中学生的家长，6.6%的是高中学生的家长。72.6%的受访家长的孩子已经患近视，其中，轻度近视的占61.5%，高度近视的占11.1%。（记者 杜园春）

(责编：实习生(刘一凡)、熊旭)