海外游学: 改变了什么？

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吴静好和弟弟金羿安（右）在参观社区美术营作品展

王馨在新加坡

唐可予在英国

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见世面究竟有多重要？有一个回答是：“能享受最好的，也能够承受最坏的。”对孩子而言，见世面最直观的方式就是游学。

眼下暑假仍然在线，有条件的中国父母仍然忙着安排子女出境各种花式游学，为的是开拓眼界，增长见识，积累提高应对生活、环境各种变化的经验和技能。那么对已经回来的中小学生而言——

世界原来这么大

■ 吴静好 上海 德闳学校 二年级学生

今年暑假，妈妈带我和弟弟来到美丽的加拿大温哥华。我们住在妈妈的朋友伟靖阿姨家，参加的夏令营就在阿姨家附近的小学，开车5分钟左右就能到。

我们每天上午参加“阅读、写作和户外科学”班，下午是另外一个机构在同一学校举办的“体育和艺术夏令营”，上下午各3个小时，午饭要自己带。

我们班一共有24人。早上一来到教室，老师让我们从书架上挑选自己感兴趣的书阅读。上课铃响后，我们围着老师在地毯上席地而坐，学习新的内容。“森林中的动物”是我们3周学习的主题。第一周，老师带领我们一起读关于浣熊的书，然后分组阅读，接着给练习册上的图片填色，并用文字和图画完成四格的动物特征介绍。后两周，老师为我们讲解松鼠、熊和秃鹰的特征和习性。老师还会带我们去户外观察自然。我们带着放大镜，去草地上看野花、昆虫和石头，把它们的特征记在本子上。

上午的课结束后，我和弟弟得去图书馆集合，继续参加下午的课程，我们学习了忍者武术、戏剧表演、歌舞和瑜伽。我不太喜欢戏剧表演，因为每个人都需要在大家面前表演，有时是演手偶，有时是情景对话。虽然我担心英语说得不好会被人取笑，但最后还是鼓起勇气完成了任务。

3个星期的夏令营结束了，我学会了不少新的动物名称，会拼写更多的英文单词，胆子也比原来大了。和在国内学习不同的是，我们不仅在课本上学习动物，还在自然中用自己的眼睛观察它们。我们在操场上看到过一只可爱的浣熊在树上打瞌睡，还有活泼的小松鼠在草地上蹦来蹦去。

在上海，我只在动物园和电视上见过熊，但在加拿大我们的住处附近，经常会有熊出没，公园和马路上的垃圾箱都装有特别的装置，防止熊来打开。我第一次感受到原来世界是这么大，每个国家又是如此不同。我好想以后能到更多地方去探索世界的奇妙。

家长感言

战胜内心的胆怯

■ 吴诗虹 上海 自由职业者

许是因为自己曾经留学英国的经历，在我家龙凤宝贝开启求学路之际，我和先生达成共识，希望孩子们在国内打好中文基础之后，能够有机会去海外留学，接受中西方文化的熏陶。

孩子上幼儿园以后，我就开始为他们的假期海外游学做准备了。游学的第一个目的地，当然是我曾经留学过的伦敦。因为对当地生活较熟悉，我们没有通过中介，而是从夏令营的筛选、报名到租房等一系列都全程自助完成。

3年前的暑假，我们一家四口搭上飞往伦敦的航班，开启了孩子们人生第一次的海外游学之旅。我们事先在夏令营地附近租了一套民宿，又花两天时间摸清了住处周边的生活设施和往返营地的公车线路。

夏令营按不同年龄分班，一个班10人左右。日常安排基本围绕运动和美术两大类，老师也会带领孩子们唱歌、跳舞，给他们讲故事。每周都有不同的主题，例如急救、恐龙、海滩冲浪等。每周五下午会举行汇报演出，邀请家长出席，每个班的孩子表演一个节目展示该周的活动主题。

5周的夏令营生活平淡也不乏亮点，尽管吃不惯午餐，听不懂笑话，在汇报演出的舞台上拘谨害羞，但两个英语说得磕磕巴巴的孩子正在逐渐融入。女儿在第二周获得了“营地之星和最大进步奖”，喜欢折纸的她手把手教会老师和小伙伴们折千纸鹤，以致其他班的老师们见到我都会大大称赞一番女儿手巧。孩子们完成的美术和手工作品，我都千里迢迢地从伦敦带回上海。虽然并不完美，却是孩子成长历程中一个特别的印记，值得留存。

时光飞逝，转眼两个孩子即将升入小学三年级。今年暑假，受在加拿大定居的好友邀请，我带着两个孩子来到温哥华，参加当地夏令营。与英国夏令营不同的是，我希望他们除了更好地适应英语环境，还能在学科知识方面有所收获。于是，我选择的是公立小学针对当地孩子的暑假学习班——3周每天3小时的“阅读、写作和户外科学”课。除此之外，还有下午的艺体营和一周由社区文化中心主办的全天美术营。

也许是有英国的夏令营经历和上的是双语学校的缘故，孩子们在语言交流上已经没有太大障碍，课堂作业也完成得不错。唯一的问题是，性格慢热的女儿因为初来乍到没有好朋友而感到失落，为此在学校还哭了几次鼻子。所幸的是老师发现后很关心她，特意安排了亚裔同伴和她一起玩。虽然直到最后一周，女儿因为分离焦虑时而嘟囔，但还是坚持了下来。最后的学期报告，两个孩子都得到了好评。4周的夏令营生活终于平顺度过，我为孩子们战胜内心胆怯、迈出成长又一步而感到自豪。

学会了如何放松

■ 陈远歌 北京 人大附中 初一学生

色彩缤纷的灯光、环墙而贴的气球、激动人心的音乐，整个活动中心大厅灯光闪耀，人声鼎沸。中外同学们挤在一起，随着音乐又唱又跳，欢呼声此起彼伏，紧张学习的疲惫随之飘散——这便是夏令营传统的周末舞会。看着同学们甩着那些我没见过的小彩球，唱着那些我从未听过的英文歌，我内心极度兴奋，却又紧张得不敢“擅自闯入”。在同学们的热情邀请下，我最终战胜了恐惧，情不自禁地加入到狂欢的行列中。我喜欢这种张弛有度的学习环境，周末舞会不仅让我学会了很多英文歌曲，增强了适应环境的能力，还让我学会了如何放松。

今年暑假，我赴美参加资优天才营为期3周的学习。在这个历史悠久的夏令营里，我收获良多：

在这里，我们上课做得最多的不是端坐在那里听老师讲课，而是参与各种小组讨论。同学们被编成不同的小组，我因此有机会和每一位同学讨论各种话题。无论在教室、报告厅，亦或是草坪上，小组讨论占据了课堂的主要地位。讨论使模糊的问题变得清晰，对所学知识的了解更深更透。我喜欢这样的上课方式，不仅锻炼了积极主动思考问题的能力、勇敢表达自己想法的勇气，还极大增强了学习的热情。

在这里，我很佩服美国同学的运动能力。报到第一天，宿管通知我们每天早晨都有自愿参加的晨跑，要求清晨6时20分在操场集合，之后围着400米跑道奔跑将近1个小时。这可不是件容易的事，但我还是毫不犹豫地举手报名。正暗暗为自己的“壮举”自豪时，一回头发现近一半同学都举了手！3周的晨跑我们一同坚持了下来，没有人中途退出。通过参加各种体育活动，我和同学们的关系更加融洽。我喜欢他们热爱运动的生活方式，它不仅让我的身体变得更加健壮，也让我的性格变得更加开朗、更加阳光。

敢开口讲外语了

■ 万诗怡 江西南昌 新远中学 初二学生

从小学开始，我就在国内参加各种夏令营，去过北京、南京等地，目的是锻炼自理能力以及与老师、同学相处的能力。有了之前的经验积累，去年暑假时我报名参加了学校组织的美国游学团，去国外开阔眼界。

那时一放暑假，我们就飞奔美国，去了华盛顿、纽约和旧金山，总共待了15天。为了更好地体验当地生活，我们二三人一组，住进了美国寄宿家庭。刚开始语言不通，沟通有些困难。后来我们慢慢敢开口用英语简单地交流。在寄宿家庭，最大的改变是，我们学会了自己的事情自己做，这和在家是不一样的。平时在家我只管学习就可以了，生活上的事都是爸爸妈妈包办。他们总以为我们做不好，其实我们都能做得很好，包括自己洗衣服、收拾东西。现在在家，我平时也能做一些力所能及的事了。

游学期间，我们和一所中学的学生一起上课。印象最深的是上课就是各种玩，不像我们的学校大部分是上文化课。第一节是游戏课，玩各种游戏，比如桌游，然后是游泳课，还有玩水课等，让我特别羡慕。但游学对我最大的改变还是口语和听力，以前不敢开口说，现在能进行简单的交流，和人交流的胆量也变大了。

除了增长见识、锻炼独立性，解决问题的能力也有提高。印象最深的一件事，是有次在旧金山，我把身份证和银行卡都丢了，第一时间吓哭了。平静下来后，我先找老师、再打电话给父母说明情况，很好地处理这一突发状况。

魏本貌、熊婷婷采访整理

懂得了规划开销

■ 王 馨 四川成都

泡桐树小学 四年级学生

9月一开学，我就该上五年级了。回想起去年到新加坡游学的经历，我记忆最深的要数对花钱有了规划，学会了管理零花钱。

那是我第一次离开父母，跟随老师外出游学。手里的钱数额有限，所以我不得不学会整理财务、履行计划和适当开销。在此之前，每当父母发零花钱之后，我都是随手一放，花起来也毫无计划。但经过这次游学的锤炼，我都快成为“理财师”了！

“妈妈的礼物、爸爸的礼物……那我要不要给自己也买一个纪念品呢？先看看自己的钱包再说吧！”走进环球影城卡通形象集合厅，我喃喃自语道。

打开“小金库”，点了点钱数，我发现当天40元新币的限额已经花完，到底要不要预支一下明天的钱呢？犹豫不决中，心里的小天使对我说：“你既然已经制订了计划，就要严格遵守”……“啪！”心中的小恶魔一把打倒了小天使，抢着对我说：“没关系没关系，从明天的钱里预支一点儿没什么大问题！”

就在我举棋不定时，脑袋里一下子蹦出来黎巴嫩作家纪伯伦的一句话：“我们常常从我们的明天预支了来偿还我们昨天的债负。”我当机立断，合上钱包，拿起已买的东西头也不回地走了——游学的第二天，我坚定地执行了原定的开销计划。

除此之外，这次游学还让我学会了制订计划，让自己的生活不再随性而为；学会了整理书包和房间，以方便更快地找到所需要之物；学会了辨认花草是否有毒，知道了污水是如何变成自来水甚至是直饮水……

我觉得每次旅游或多或少都会有收获，更不用说游学了。在我们还有时间走出家乡去外面看看的时候，一定要去。外面的世界，很大也很精彩。

开拓了国际视野

■ 唐可予 北京 清华附中 初一学生

读万卷书、行万里路。无论寒暑假，只要翻看微信朋友圈，各种主题的、不断更新的海外游学动态便能带领我游历全世界，隔着屏幕感受浓郁的游学气氛。这也使我时常想起自己曾在英国谢菲尔德的游学生活和游学生活对我的改变。

游学培养和提高了我学习的主动性。

初到英国，阴雨绵绵，想家。为了早日实现来英游学的目标，我决定先从语言上实现突破。课上认真听课、参加活动，课下利用英语学习视频进行听说读写训练。这样坚持不到1个月，我就能主动、自信地和英国同学们交流，并组织活动了。同时，为了保持与国内课程同步，我坚持每天1小时自学语文或数学。而今，我良好的学习习惯和自律，要由衷感谢在英国那段主动学习的经历。

游学丰富了我的学习生活。学校的音乐会上，我从容大方地用竹笛演奏一曲《茉莉花》，展示中国民乐的风采，收获了全场雷鸣般的掌声；运动场上，我积极参加各项体育活动，当收到老师的表扬信时，那种喜悦和自豪无以言表；“惠特比”教育旅行中，我和同学们融成一片，甚至被窝畅谈，难分难舍。

游学让我收获了国际的友谊。临近学期结业式，我发现教室里悬挂了两串三角形的小彩旗。走近一看，那些小彩旗的一面画着图案，一面写着留言。仔细阅读，这竟是老师和同学们为我精心准备的离别礼物！我不禁感动得热泪盈眶。

游学生活短暂又美好，提高了我的英语水平，丰富了学习生活，开拓了国际视野，锻炼了意志，提高了个人修养，还让我收获了珍贵的国际友谊。

(责编：曹昆)