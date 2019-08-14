清华园迎来3800余名新生 武亦姝、柯洁到校报到

人民网北京8月14日电（孙竞、实习生王子文、刘一凡）今天，清华大学正式迎来了3800余名“九字班”新生。“诗词才女”武亦姝、“围棋‘七冠王’”柯洁、IMO满分金牌得主谢柏庭等纷纷现身清华园，完成报到手续。

柯洁在接受采访时表示，前辈古力等也在清华学习过，给了他许多建议。面对大学生活，柯洁希望沉下身心，能像大家一样面对大学这个新起点与新征程，分配好学习和下围棋的时间。

在报到现场，记者看到，被媒体广泛关注的云南宣威的“励志少年”林万东，《爸爸，我考上了清华大学，以后别再对我撒谎了》文章的主人公、来自江苏如皋中学的周鹏宇，以及广东新兴县新兴一中37年来首位考入清华的学生邝永胜等自强典型受到了师生们的热情欢迎。

清华大学校长邱勇向林万东赠送“绿色通道爱心大礼包” 刘一凡/摄

前来看望新生的清华大学校长邱勇在绿色通道现场向正在办理手续的同学们赠送了学校精心准备的“绿色通道爱心大礼包”，礼包内包括教材卡、自行车卡、通讯卡、游泳卡、超市卡、理发卡、观演卡和鸿雁卡等，覆盖了校园生活中学习、体育锻炼、生活的方方面面。

在签到墙签名的清华新生 刘一凡/摄

清华大学今年共录取内地学生3400余人，国际学生约300人，港澳台学生60余人。内地学生中，理工类考生占比77.3%，文史类考生占比8.9%，艺术类考生占比6.6%，来自高考综合改革省份的考生（不分文理）占比7.2%。来自西部地区省份的学生约占26.3%，农村及贫困地区生源占19.3%，少数民族考生占10.9%，男女生比例略超过2:1。

新生中共有4对双胞胎，包括来自四川石室中学的张家豪和张家杰，来自清华附中的卢逸名和卢逸杰，来自天津南开中学的戴蓓和戴蕾，以及来自福建龙岩一中的廖子健和廖子康。

年龄最小的新生为来自北京十二中的鹿泽宇，尚未满15周岁。他酷爱化学，中学期间就参加化学竞赛并获得第32届中国化学奥林匹克(决赛)银牌，顺利考入清华大学化生类。

清华新生在“学生证”卡板前留影 刘一凡/摄

被清华大学录取的国际学生来自全球51个国家，主要生源国为马来西亚、美国、韩国、俄罗斯、加拿大等。这些国际本科新生将参加国际新生拓展营，以提前适应校园的学习和生活环境。

今年5月18日校园开放日宣布成立的人工智能学堂班也已经完成了首次选拔，共录取30人，其中包括14名保送生、12名自主选拔考生以及4名高考统招学生。未来，这些学生将在姚期智先生的引领下努力成长为人工智能领域领跑国际的拔尖创新人才。

今年，清华大学主动将自2011年首创并实施的“自强计划”升级为“自强行动”，聚焦国家深度贫困区，力促教育公平，积极为来自边远、贫困、民族地区的寒门学子圆梦清华创造条件和机会。共有194人通过自强计划获得了30-60分的降分认定，最终106人成功考入清华，认定人数与录取人数均创历史新高。另外，清华通过国家专项计划录取273人，比去年增加7人，自国家专项计划实施以来全部超额完成录取计划。

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