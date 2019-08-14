九旬教授张礼：传承学术不觉老

原标题：传承学术不觉老（暖闻热评·择一事 终一生（12））

【人物】九旬教授张礼

【故事】清瘦身形、满头银发、慈祥笑容、矍铄目光、洪亮声音……这是人们对张礼教授的直观印象。年逾九旬的张礼教授，是清华大学物理系1982年复系之后的首位系主任。1946年，张礼以学院第一名的成绩从大学毕业；1949年，放弃在美国康奈尔大学免费攻读研究生的机会，回国并加入中国共产党；1957年开始在清华大学任教。张礼教授是清华大学年龄最长的授课教师，在教学一线一干就是60多年。

【点评】

有人问，坚持一线教学，有什么动力？张礼教授坚定地说：“我喜欢啊！”只要能给学生带来启发、知识，他就觉得“心里高兴得不得了”。

喜欢，是动力所在，更是意义所在。作为老师，对物理的热爱、对教师职业的挚爱、对教书育人的责任，让这位老教授不曾有退休的念头。在他看来，脑子不行了，看不懂东西了，讲不清东西了，才能离开讲台。他不能放下的，不是一支粉笔、三尺讲台，而是把更多年轻人领进科学大门的激情、探索科学未知与传承科学精神的劲头，“活着就是为了这个”。

为人师者，讲授的是知识。有课时，张礼会早早赶去教室阅读文献；没课时，就一头扎进学术文献，不断更新知识，给课程加入新内容，为学生深入浅出地解释学术前沿。即使课程已经教了多年，每次授课前，他仍然要花充分的时间来准备；为了给学生讲好课，他要求自己时刻保持对前沿的敏感与思考。时刻保持知识更新，才能更好地教育学生。

为人师者，引导的是兴趣。回顾教学生涯，张礼说，早年间自己想把尽可能多的知识教授给学生，让他们“听懂”；慢慢发现，更重要的是尽可能激发学生的兴趣和求知欲，让他们“想学”。其实，学习兴趣与主动学习，要从思考中来，更要从立足已知、探求未知的冲动中来。就算是再深奥的物理学，只要带着热切的眼光和发现的心，去探索苍穹宇宙，哪怕在知识的星空中捕捉到微闪的一束光，也是一种贡献。

为人师者，传承的是科学精神。张礼是有遗憾的，早期做一项研究时，完成任务式地算出了数值结果，没有深入下去，而数年后，一位美国教授用他的方法取得了进一步的研究成果。这一“反面案例”，成为他反省自身、激励同学的一个案例，唯有时刻保持对学术的敏感、对未知领域的好奇，才能在发现问题、解决问题中推动科研进步。

站讲台、钻科研，贵在保有初心、守住理想。何为大师？张礼说，大师就像一颗优质的种子，只要外界提供适宜的环境与条件，这颗种子便可茁壮生长，终将亭亭如盖。张礼教授用60多年的时光，播撒下无数的种子，待其萌发生长，一定会收获八方桃李。（周珊珊）

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)