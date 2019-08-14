原标题：法国高考成绩不公引发不满

法国今年高考可谓风波不断，此前监考老师、阅卷老师闹罢工，如今又被爆惹上了官司：已有17名考生认为高考成绩不公，将教育部告上了法庭。

据法国新闻广播电台12日报道，由于反对政府的教育改革，2019年法国高中毕业文凭会考(类似中国的高考)的阅卷老师中有近2000人罢工，原定7月5日统一公布会考成绩，但在7月2日还有10万份考卷没有被批阅，部分阅卷老师扣押了考卷并拒绝提交分数。法国教育部长布朗盖没有对罢工者妥协，下令考卷被扣押、未出成绩的考生就按照其高中时的平时成绩算分，还是按原定日期放榜。7月5日放榜时，部分学生拿到了写有平时分的临时成绩单。8日，罢工老师将扣押试卷上交，9日，考生们获得最终成绩。根据布朗盖的措施，如果考生的高考成绩比平时成绩高，那么最终成绩以高考成绩为准，反之则保留平时成绩。

在校平时成绩与高考考试成绩的差异构成了考生和家长不满的根源。报道称，未获得考试通过的考生尤为不满：他们认为如果按平时成绩看，他们也可以通过。同样都是平时分过关但高考失利，考卷被扣的考生可以靠平时成绩及格，而自己却只能接受高考的失败，因此受到了不平等的对待。提起诉讼的考生希望可以重新核算分数或重新考试。

一名受委托的律师表示，今年除了成绩外，在考试环境、阅卷严肃性等方面都因为教师罢工而出现了不少问题，受到不公平待遇的学生很多。据法新社报道，法国学生家长理事联盟称，他们今年已经收到2万多起关于高考的投诉，目前只有17人起诉，可能是因为只有有钱的家庭才请得起律师进入诉讼程序。

面对公众的强烈不满，罢工教师认为这都要归咎于教育部长布朗盖，而布朗盖则表示：“每个罢工教师都将被起诉。”（本报驻法国特约记者姚蒙 本报特约记者黄可艺）

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