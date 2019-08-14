原标题：让世界通过小提琴了解中国:11岁琴童顾格宇倾情演绎《梁祝》

今年正值小提琴协奏曲《梁祝》首演60周年，这首经典之作超越了时空，甲子之年，蝶舞翩飞，弦韵依旧。

为向经典致敬，向音乐致敬，2019年8月4日北京中关村二小五年级学生，年仅11岁的顾格宇与北京新乐交响乐团合作，在北京中国国家图书馆音乐厅倾情演绎小提琴协奏曲《梁祝》全曲，为现场观众献上一场音乐盛宴。

用孩童对音乐的热爱、执著与追求阐释了中国00后，新生一代向经典的礼赞，向中国优秀传统文化的礼赞！

年仅11岁的顾格宇，近27分钟的小提琴独奏，台风稳健，自信从容、技术娴熟，透露出超出年龄的成熟。他的演奏细腻深情，委婉动人，欢快处尽显风光明媚同窗嬉戏，悲恸处尽感哀痛欲绝催人心肝，展现了梁祝相逢、相爱、抗婚、化蝶的情感和意境。

演奏得到了现场专家的高度认可和观众的一致好评。著名旅美青年小提琴演奏家、美国纽约大都会歌剧院乐团演奏家袁泉表示“这么小的孩子能够与交响乐团合作，这么完整地演出并获得满堂彩，实在是一个奇迹！。”北京新乐交响乐团团长范欣评价说“他克服了所有技术难点，技巧娴熟，更为难能可贵地是真正表现出了音乐，情绪饱满，与乐团的合作极为流畅，让人赞叹！”现场观众更是掌声雷鸣，由衷赞叹小小年龄的顾格宇对这首曲子的把握、情感的处理、音乐的表达。

甲子之年，蝶舞翩飞，弦韵依旧

1959年5月27日，由何占豪、陈钢作曲的小提琴协奏曲《梁祝》在上海首次公演，俞丽拿担任小提琴独奏。这支中国有史以来最著名的小提琴曲，完成了交响音乐民族化的创世纪。这首曲子自诞生以来，就风靡全球，与贝多芬、柴可夫斯基等大师的作品并列，成为千年以来最受听众欢迎的十大经典音乐作品之一，被誉为中国民族音乐的经典，中国的骄傲。可以说，有中国人的地方，就有《梁祝》！

《梁山伯与祝英台》——国家级非物质文化遗产

《梁山伯与祝英台》是中国民间四大爱情故事之一，是中国最具魅力的口头传承艺术及国家级非物质文化遗产，也是唯一在世界上产生广泛影响的中国民间传说。千百年来，它提倡求知、崇尚爱情、歌颂生命，深深打动着人们的心灵。梁祝传说还流传到朝鲜、越南、缅甸、日本、新加坡和印度尼西亚等国家，其影响之大在中国民间传说中实属罕见。

据梁祝传说改编的越剧《梁山伯与祝英台》、小提琴协奏曲《梁祝》等各种文学艺术作品，以及由此而形成的求学、婚恋的独特风尚，构成了庞大的梁祝文化系统。

小提琴协奏曲《梁祝》以越剧中的曲调为素材，综合采用交响乐与我国民间戏曲音乐表现手法，依照剧情发展精心构思布局，由鸟语花香、草桥结拜、同窗三载、十八相送、长亭惜别、英台抗婚、哭灵控诉、坟前化蝶构成，是中国优秀传统文化中的瑰宝。

让世界通过小提琴更加了解中国

演出结束后，记者采访了小提琴独奏顾格宇，问到他为什么要演奏这首音准难度极高，民族风格鲜明的曲子时，他认真地说，他知道《梁祝》这首曲子是全世界影响力最大的由中国人创作的小提琴协奏曲，而且讲的是中国的故事。所以特别希望用手中的小提琴去讲好中国的故事，他希望未来不仅在北京演奏，在中国演奏，也到中国乡村演奏，到全世界去演奏，让全世界都能响起中国的音乐，讲咱们中国自己的故事。”

顾格宇来自北京海淀区中关村二小，为搭建文化与友谊的桥梁，曾于2018年8月受北京市教委和中关村二小选派，赴捷克和匈牙利参加皮赛克国际民俗艺术节(Pisek International Folklore Festival)，参加国际少儿音乐节的演出，并慰问当地敬老院，多次演奏《梁祝》、《茉莉花》等经典曲目。

据悉，顾格宇多次代表学校赴张家口举办爱心书屋捐赠，自2016年山东省临沂市罗庄区顾沙沟孔子学堂创办以来，每年都为村民们开展《中国古代历史与文化》、《第二次世界大战》等专题讲座，从一年级开始每年到山东临沂看望孤寡老人，践行中华民族孝老敬亲美德。

(责编：郝孟佳、熊旭)