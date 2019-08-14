原标题：山东高职扩招8万余人报名

山东省2019年高等职业院校扩招第二批报名工作日前顺利结束，全省高职扩招报名人数达到82276人。

根据此前公布的计划，山东84所高职计划扩招68500人。山东省教育厅相关负责人表示，将根据报名情况，对招生专业和招生计划做适当调整，以满足不同报名群体的多样化就学需求。同时，遵循“有基础，有前途”的原则，充分发挥高职院校办学自主权，由高职院校自主严肃考试纪律，严格考试规范，择优录取。

在考试安排方面，A类考生考试内容为文化素质和专业技能，其中，文化素质320分，专业技能430分。B类、C类考生免予文化素质考试，只参加学校组织的与报考专业相关的职业适应性测试或面试，总分750分，分心理素质、身体条件、职业能力倾向、技术技能基础等四部分。

在教学管理方面，山东将对高职扩招学生实施分类教学，全面推进学分制，探索建立学分银行。实施分类管理，结合学生特点，适应不同生源、不同学习时间、不同学习方式，制定有针对性的学生管理办法，统筹管理，分类指导。实行弹性学制、弹性学期、弹性学时，修完教育教学计划规定内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，由学校颁发普通全日制专科毕业证书，与普通学生毕业证书相同。（记者 魏海政）

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