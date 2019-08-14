原标题：四川师大艺术教育下乡弦歌不绝

近日，教育部办公厅印发《关于开展体育美育浸润行动计划的通知》，拟支持20所左右高校开展体育美育浸润行动计划，每所试点高校对口支持1—2所尚未开齐开足体育美术课程的农村中小学校，在体育美育课程教学、实践活动、校园文化建设、教师队伍建设等四个方面提供服务。目前，已有多所高校开展相关活动。本报今日推出聚焦体育美育浸润行动系列报道，敬请关注。

从放暑假开始，四川师范大学音乐学院学生技能训练中心主任杨瑜就没有一点空闲。不仅是暑期，近几年，只要一有课余时间，她便带着学生到贫困山区的农村学校，帮扶当地开展艺术教育。

“在四川，农村学校开展艺术教育的硬件已非常齐全，但课程不系统、教法不科学的问题依然突出。”杨瑜告诉记者，她曾在民族地区走访，发现当地很多学生有艺术天赋，但因为缺少专业指导，没能在艺术方面有更高造诣。

如何让广大农村地区的学生享受高品质的艺术教育，是近年来四川师大艺术教育工作的重要课题，通过不断加强艺术专业学生的“师范属性”，将教师科研、学生实践与帮扶农村学校开展艺术教育相结合，走出了一条“艺术教育下乡”的新路子。

以“训练村小合唱团”为抓手

8月的凉山彝族自治州细雨不停，一首双声部彝族民歌，悠悠扬扬地回荡在喜德县贺波洛中心小学的校园中，打破了山中寂静。杨瑜正带着声乐专业的学生，进行合唱排练。

贺波洛中心小学的学生全都是声乐“零基础”，教学需要从怎么酝酿情感、调整呼吸开始。虽然一句歌词要练上几十遍，但学生们仍然聚精会神、全情投入。四川师大的师生们还给当地教师编写了训练方案，详细分解了一首歌曲中的每个演唱要点，并现场示范。

四川乡村学校的数量庞大，如何让帮扶精准有效？四川师大音乐学院副院长李亚梅说，学校以“训练村小合唱团”为抓手，通过艺术支教团的集中培训，让农村学生掌握基本原理和技巧，编写了操作性极强的教材，在训练过程中手把手指导当地教师，使其能在支教团离开后，持续指导合唱团，同时获得专业上的成长。

3年来，四川师大艺术支教团走进百余所中小学，开展“聚焦音体美，建设第二课堂”活动，还通过网络平台，让城乡学生“同唱一首歌”。

建一支“永久牌”艺体教师队伍

今年六一儿童节，位于川西高原的理塘四完小举行了一场合唱比赛，比赛结束时，师生用多声部演唱了校歌《如鹤少年》，优美的旋律、动情的演唱，让不少听众热泪盈眶。一所民族地区的农村学校为何能在音乐教育上达到这样的水平？

原来，早在2014年，四川师大教师、青年作曲家曹洪涛便开始在理塘四完小长期支教，除了开设音乐课，组织学生合唱，还帮助凝练学校文化，并根据当地诗歌“仙鹤高飞意壮哉，咫尺理塘归去来”的意境编写了校歌。

专业教师是一所农村学校开展艺术教育的关键，近年来，四川师大持续派出高质量研究生和高年级本科生到理塘四完小支教，这所高原学校的艺术教育，发生了从无到有、从弱到强的蜕变。

李亚梅认为，师范大学的艺术教育要突出、回归“师范性”。近年来，四川师大把教育扶贫与学校特色、内涵发展下成一盘棋，不断提升师范类艺术专业的招生比例，强化和提升学生的教学技能、方法。

四川师大还不断提高实践在学生专业课程中的比例，建设了覆盖城市与乡村、发达地区与贫困地区、公办校和民办校的实践基地，通过学生顶岗实践，既提升学生专业水平，又解决了贫困地区师资匮乏难题，支持了当地艺术教育的发展，为贫困地区乡村学校培养了一支“留得下、用得上、干得好”的“永久牌”教师队伍。

帮助乡村学校提升办学质量和品位

“授人以鱼不如授人以渔，感谢四川师范大学的真情帮扶！”近日，茂县凤仪镇小学校长陈禄华欣喜地告诉记者，四川师大不仅支援了学校开展艺术教育，还帮助学校挖掘、提炼校园文化，构建特色艺术课程，帮助学校提升办学质量和品位。

凤仪镇小学是阿坝藏族羌族自治州的一所农村学校，在汶川地震中遭受了严重损失，恢复重建后学校的“硬件”条件焕然一新，可是特色校园文化、校本课程建设仍然难见起色，用陈禄华的话说，就是“硬件很硬，软件很软”。

2017年，四川师范大学音乐学院在进行中小学美育情况调查时注意到凤仪镇小学，认为这所学校所面临的情况特别具有典型性：找不到校园文化建设和美育工作的突破口，有丰富的文化艺术资源，却用不上、用不好。

在四川师大的定点帮扶下，凤仪镇小学聚焦羌族文化，进行了校园文化打造、特色社团和非遗课堂建设，开发出羌语、羌歌、羌绣、羌笛、羌舞等系列特色课程，并成功申报四川省艺术教育特色学校。去年，四川师大音乐学院与阿坝州教育局签订战略协议，帮助当地收集整理文化艺术资源，建设适合中小学生的美育课程，凤仪镇小学的成功经验将复制到更多地方。（鲁磊 倪秀）

(责编：李依环、熊旭)