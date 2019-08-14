原标题：再见了，“马背课堂” 这最后一课让人难舍又惊喜

山路难行，志愿者们用马匹驮着教学器材，或者肩扛手提着上山，“马背课堂”因此得名。

孩子们的欢笑“治愈”了所有支教辛酸。

山路弯弯，马蹄声声。一群年轻的学子牵着马匹，深一脚，浅一脚，行走在山与山之间……这一走，便是五年多。

2014年，贵州省镇宁县八河村，来了一群扬州大学的志愿支教老师。为了克服山路崎岖，志愿者们用马匹将一批批教学器材搬上山，大家亲切地把支教活动称为“马背课堂”。今年8月初，“马背课堂”再次来到山区开展教学。这一次，志愿者们发现，蜿蜒的水泥路从山脚延伸到林莽深处。队长李若牵着那匹熟悉的枣红马，这次是这个“老伙计”最后一次驮着教具进山，“马背课堂”将结束历史使命…… 紫牛新闻记者 陈咏 通讯员 张运 受访者供图

历时5年的“马背课堂”

心灵的震撼：大山深处的孩子让人心疼

2014年4月，一次偶然的机会，扬州大学支教团队走进了贵州省镇宁县八河村的村小。这里坐落在高原的崇山峻岭间，几年前，不少寨子几乎与世隔绝，马匹便是他们通往山外的主要交通工具。

年轻的教师们来到了村小，虽然早已给自己“打了预防针”，但眼前的情景还是让他们惊呆了：教室是用竹片围成的，上无片瓦，一块斑驳的石棉瓦就是教室的大门。

大山里教室和老师都是十分紧缺的，有些村小只有一两名老师，两三个年级的学生们紧巴巴地共用着一个教室。大部分班级只能上语文和数学两门课，同龄孩子们都能接触的科技文艺、审美教育、心理健康等第二课堂素质拓展教学内容，在这里几乎都是空白。

“寨子里大部分教师的年龄都在50岁左右了。受制于知识结构、教育理念和精力，不少学校根本没法开设其他课程。”当地牛田小学校长马龙舟感慨道。

“冰淇淋为什么是凉的”、“长城是建在云朵上的吗”、“城市的高楼比眼前的大山还高吗”……孩子们眨巴着好奇的大眼睛询问远道而来的老师们，他们稚嫩而天马行空的问题也让年轻的老师们陷入了沉思。

回忆第一次走进大山里小学的场景，第一届支教团团长陈晟告诉紫牛新闻记者：“这里的孩子大部分从未走出过大山。他们对外部世界的了解，仅仅来自课本和老师的描述。孩子们的问题，让我们心酸，也让大伙坚定了来这里教学的想法！”

开课了：哥哥姐姐为山里孩子打开眼界

2014年6月，第一批扬州大学的志愿者们，开始在这里驻扎，为了给孩子们拓展教学，建起流动的“第二课堂”。

志愿者们首先要做的就是从山下把一批批教学器材搬上山。山区里交通不便，从山下到村小，有六个小时的荒山野路，而且山路崎岖，只能用马匹把这些器材背上去。

“刚开始的时候，我们租用山民的马匹，后来得知是我们的公益行为，家长们便自发组织起来，轮流送我们上山。”志愿者陈晨告诉紫牛新闻记者，就这样，指南针、风向仪、静电发生器、电脑、投影仪、多媒体……都上山了。这里山路极其难走，有好几次，志愿者们几乎是贴着山崖边缘往上走，脚下就是万丈深渊，十分危险。“但看到孩子求知的眼神，感觉一切付出都是值得的。”

“马背上的第二课堂”就这样组建了起来，而这条路，一走就是5年。扬大的志愿者换了一批又一批，学长离开，学弟学妹顶上。

志愿者们还发动远在扬州的老师同学，大家通过义卖、义演甚至是捡废品等方式筹集支教费用。团队还联系爱心人士为孩子们捐赠物资，当爱心人士把助学金发放到学生手中时，却有几名学生捧着助学金，用颤抖的声音说：“老师，这个钱交给您，帮我们买一些课外书吧。”

孩子们稚嫩而清澈的声音，让在场的所有人泪奔。

志愿者的到来，给山里的孩子们带来了新的知识，从音乐体育到天文地理，再到生活常识，新鲜的课程内容，让学习不再枯燥乏味。

300多志愿者，4000余课时……

“为什么大家能坚持下去，不怕艰苦，不怕危险？因为当地的孩子太需要我们了，他们应该和其他孩子一样，了解外面的世界。”志愿者李文慧对紫牛新闻记者说，几乎每一次上山前，总会有孩子提前迎接、等候他们，这让志愿者特别感动。

志愿者陈晨也说：“家长的淳朴和热情，期盼和真诚，让我们觉得自己的行为是多么有意义，甚至神圣，也感觉到所做的还远远不够。”

“僻远的山村里，孩子走不出去，外面的老师不愿意来这学校上课，与教学物资匮乏相比，师资短板的问题更加严重。”志愿者陈晟回忆起五年前的场景，至今仍感慨不已。

“除了在课堂上进行教学补嵌外，我们更注重完善当地的教育体系。”指导教师刘斯文告诉紫牛新闻记者，志愿者们与当地教育主管部门合作，开发了“创艺家”心理诊聊课程，解决部分留守儿童的心理问题。针对少数民族地区传统文化传承保护问题，团队与当地教育部门组建了“笙歌跳月”舞蹈团等文艺社团，开展基础性非遗文化教学。

紫牛新闻记者了解到，2014年至今，“马背上的第二课堂”累计开展素质拓展教学4000余课时，为当地6所少数民族村小筹集了140余万元公益物资，援建了教学楼、运动场、图书室等一大批教学基础设施。为山区输送了300多名志愿者，其中40余名长期驻守支教一线。

2018年5月，贵州省委书记孙志刚给团队写信，点赞他们在脱贫攻坚中的公益坚守。

“最后一课”

和孩子们一起

绘制“梦想与希望”

5年多时间里，一拨一拨志愿者给孩子们输送去知识，也一点点地见证了这个闭塞小山村的发展。

今年五月，一阵清脆的鞭炮声打破了木厂小学的宁静，这是位于黔南山区最深处的一所苗寨村小。如今，这个寨子里的第一座教学楼拔地而起——三年前，这里不少孩子还挤在竹棚里上课。与教学楼的落成相对应的是，山区正在发生翻天覆地的变化，就连这最偏远的寨子也通上了水泥路。从9月份开始，木厂小学将迎来三名新教师，学校已经可以自行开设所有课程。

交通的便利，带来了产业的发展，教育的进步。现在，已经可以驱车一直到达村小门口，“马背课堂”的历史一去不复返。这个暑期，志愿者们将给孩子们上马背课堂的“最后一课”，小老师们依旧选择马背作为载体。枣红马轻快地走在平坦的水泥路面上时，志愿者们抚摸着这个“老伙计”，百感交集，泪流满面。

“最后一课”上，志愿者们开设的主题是“梦想与希望”。支教老师们以“手绘梦想”的形式，引导孩子们树立远大理想，并将五年来记载的当地图片影像制作成小电影，向孩子们生动展示山乡巨变。讲着讲着，看着看着，小老师们又流泪了。

“授人以鱼，不如授人以渔。”紫牛新闻记者了解到，从2018年开始，扬州大学与当地教育部门合作，陆续资助山区教师到江苏等教育发达省份“充电赋能”，并结合当地的“扶贫攻坚”夜校，系统地交流传授最新的教育理念和教育方法。

“教育脱贫是一个长期过程，每一代人都有每一代人的使命。”项目指导教师刘斯文亲眼见证了当地的变化。他说，尽管“马背课堂”已经成为历史，但扬州大学支教团队还会继续来到这里帮助山区的孩子们。

(责编：李依环、熊旭)