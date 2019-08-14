大学毕业生当“保姆” 屈就还是高就？

据报道，最近一段时间，一些就读家政学的大学生最怕人问的话题就是“读什么专业，毕业后去做保姆吗”。这令他们深感尴尬。

这个话题早在今年6月国务院办公厅印发《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，提出了36条具体政策扶持家政行业发展后，就进入热议期。随后，7月5日，教育部职业教育与成人教育司负责人谢俐表示，每个省份原则上至少有一所本科高校和若干所职业院校开设家政服务相关专业。

这些规定和政策进一步在社会上激起千层浪，其中的核心就是，大学家政毕业出来还不是做保姆？这个大学是不是白上了？

然而，这种担心和歧视即便不是误解，也是一种对时代变化没有反应更谈不上敏感的体现。变化其实早就不是春江水暖，而是四月阳春之暖和五月初夏之热。未来，如果读大学后能有一个“做保姆”的工作，实际上是高就而非低下。因为，现代的保姆不是过去的保姆，而是现代家政。

家政从属于服务业。按照传统的产业、经济和职业分类，除了农业、工业外的其他行业，都可以划归为服务业。今天，经济越发达，社会分工越细密和越专业，文明程度越高，服务产业就越强大，产值也越来越高。事实上，从产值产能上衡量，服务业早就是第一产业。据世界四大会计师事务所之一的德勤的统计表明，服务业增加值占世界GDP比重已达68.9%，在数字化经济时代还在迅猛发展。2017年，中国服务业增加值427032亿元，占GDP的比重为51.6%，超过第二产业11.1百分点，成为中国第一大产业。

当然，家政服务在服务业中的产值现在还较小。2018年中国家政服务业的经营规模达到5762亿元，同比增长27.9%，从业人员总量达到3000万人。但是，现在的家政服务产值不是太高和从业人员不是太多也意味着，这是一个可以有较大升值空间的领域，而且也反映了随着高科技的发展，会有大量的人员向服务业，尤其是家政服务中获得工作，而且是一门不错的工作，体面的工作。

家政服务专业不仅需要学习服饰设计与制作、服饰美学、家庭营养烹饪学、心理学（包括老人和儿童心理学）、护理学、茶艺与插花、社交礼仪等，还得学习如何与被服务者和谐相处，需要学会交流的艺术，需要情商，例如谈话和谈判的技能与艺术。做家政服务，一个简单的聊天，就需要既不断学习和了解各种知识，还要提高谈话艺术，要根据被服务者的具体情况进行拉家常式的谈话，以减轻对方的心理压力，甚至焦虑和抑郁。

至于说到家政服务的雇佣感或认为地位低下，其实这在哪个行业中不存在呢？只要在单位或公司，你没做到CEO，就必然要听命于一层一层的上级，即便是CEO也要听命于董事会，这个道理是一样的。而且，做家政，并非对方就是主人而你是仆人，而是相互之间关系的转化与平衡。

当人口老龄化越来越发展，专业化分工越来越细之时，社会对家政人员的需求也会越来越多和越来越依赖，家政服务的高薪也是大概率事件和必然现象。而且，未来，如果没有多方面的技能和高情商，想进入家政业恐怕也难。因此，大学毕业做家政服务一点都不低下，即便今天的家政与唐顿庄园时代的家政有相似的地方，但已经由于时代的变迁和人们生活的变化而产生了巨大的差异，而且由于职业化、专业化和高水准的要求，今天的家政正在成为一种正式的受人尊重的职业。（张田勘）

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