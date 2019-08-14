原标题：幼升小学会这三招，轻松背书包

名师档案：黄凌云，杭州江干区名班主任，区银奖荣誉班主任，已经当了27年班主任。在教育生涯中，她以先进的教育理念为指导，以学生思想品德、心理健康、自我发展为主线，积极探索教育智慧之路。

孩子从幼儿园进入小学，学习和生活环境都发生了很大变化，不少孩子不能很好地适应。很快就要开学了，家长们其实可以行动起来，为孩子能更好地幼小衔接做准备。

从历年经验来看，一年级新生主要会出现这些问题：自理能力弱，不能整理自己的学习生活用品，常常丢三落四；规则意识不强，缺乏纪律观念；没有时间概念，写作业磨蹭，要拖到很晚才完成学习任务。

杭州天杭教育集团的黄凌云老师建议，家长可以针对这三个问题，在开学前帮助孩子顺利平稳过渡入学关。更重要的是，这对孩子未来的学习成绩会起到非常大的促进作用。黄老师是一位有着27年带班经验的资深班主任，可以说是幼小衔接的专家。

第一招：

培养自理能力，可以这么“玩”

小学一年级的孩子活泼好动，笔、橡皮、本子不见了是常事。怎样才能让他们学会整理自己的物品呢？显然说教的意义不大。家长可以带领孩子，在游戏中初步学会自理。比如家长可以引导孩子当指挥官，把学习用品当成一个个士兵，号角一吹，指挥官指挥士兵们站好位置。孩子刚开始可能做不好，家长不要过于计较，可委婉提醒，最重要的是要激励，多在口头上表扬，或者在众人面前夸奖。对孩子好的行为，要努力正向强化，激发其自理动力。

这个训练，还可以延伸到“打扫卫生”。比如家长可以和孩子比赛，看谁能把家里打扫得更干净，让孩子逐渐感受到劳动不只是简单地干活，而是会给生活带来美好。

这些好习惯的养成，可以衍生出很多好处，如提高动手能力，注重做事效率，有责任担当等。

第二招：

培养规则意识，可以这样“引”

一些家长会对孩子念叨，上小学后需要注意的要点，这样的口头灌输不仅没效果，还可能适得其反，引发亲子矛盾。借用一些优秀的绘本，让孩子了解规则意识，是个不错的办法。例如，《大卫上学去》提示孩子在学校要遵守的规则，《最好吃的蛋糕》让孩子了解要懂得合作，《排队啦，排队啦》则讲的是遵守公共秩序。家长除了将绘本讲给孩子听，还可以和孩子讨论，引导孩子感知规则的意义。

秩序感是一种生命的需求。家长还可以通过诘问，一步步引导孩子自己寻找到谜底，慢慢养成规则意识。比如关于图书馆吵闹的现象，孩子在与家长的问答互动中，会慢慢意识到不同场合对行为有不同的要求，孩子有了规则意识，才能在将来的集体中健康而有尊严地生活。

第三招：

培养时间管理能力，可以这样“练”

孩子进入一年级后，作息时间会发生很大变化，因此让他们学会管理时间尤为重要。家长可以采用“时间有效管理三步训练法”。

第一步：明确目标。家长要根据自己孩子的特点来确定训练目标，切忌拔高要求，建议分小步推进。第二步：乐于训练。家长要帮助孩子寻找到一个感兴趣的任务，使孩子主动参与训练，并且要设定完成任务每一个步骤的时间。比如家长可以让孩子制作一份“30分钟整理书房时间表”，每个步骤设定具体的时间，并绘制简易有趣的图标，以便对自己整理所花时间做到心中有数。第三步：自我评价。完成一轮时间管理训练后，孩子进行自我评价，无论成效大小，家长要注意引导孩子积极认同自己，并且积累经验，调整下一轮训练要求。

这样经历过多次循环练习，逐渐提高孩子的时间观念，初步形成时间管理能力，就能避免一年级入学后出现磨蹭等浪费时间的现象。

在上小学一年级之前，养成好习惯远比学习知识重要。

(责编：郝孟佳、熊旭)