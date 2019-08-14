浙大竺院招考昨进行面试，考官都问了些啥

原标题：你大学毕业以后想干什么 看似简单的题目，把学霸问懵了

考生面试结束，从考场出来。

绞尽脑汁做完120道笔试题，拼尽全力跑完体测长跑，但是难关还有一道。昨天，参加竺可桢学院选拔考核的400余位浙江大学2019级新生，还要面临最后一项考试——面试。

在经历重重关卡后，只有230多个学霸中的学霸能够拿到进入竺院就读的机会，竞争可谓激烈。

和统一笔试不同，昨天上午9点开始的面试环节分专业进行，报考不同班级的学生面试方式和面试题目都不同。除了专业知识，面试官们很喜欢问一些个人问题来了解学生。虽然身经百战，这群特殊的考生们在面试时也颇为紧张。

“进去前我身体都在发抖，好在考官们都和蔼可亲，慢慢地就放松了下来。”一位报考求是科学班的同学说。

学霸们觉得最难的问题

不是专业知识而是人生规划

许多同学们面试完告诉钱报记者，他们觉得最难的并不是老师们问及专业知识，而是问起对未来学业与生活的规划。

报考神农班的刑同学，被问到的问题是：“大学毕业后你想做什么？”

“听到这个问题，一下子有点懵，以前根本没想过。”他说，“我回答的是，先把大学四年尽量过得充实，在学习专业知识的时候不断吸收其他知识，毕业后再考研。”

来自河南的何清平报考了求是科学班，面试官给他的问题是：“30年后，你想在世界上充当一个什么角色？”

何同学的思路很清晰，因为他喜欢生物学，脱口而出说：“我希望能成为生物科学领域的尖端人才。”

浙江大学竺可桢学院副院长应颂敏说，设置这些题目的初衷，更多是想让同学们思考，将来要如何成为“能担大任、主持风气、转移国运”的人才。

除了人生规划，学霸们还被问到“晚上睡不着的时候会做什么”、“用一句话形容自己”、“印象中对自己影响最大的事情”等等看似跟这场考试不太相干的问题。

当然，这些个人化的问题让平时更注重知识学习的大一新生们有机会审视自己以及身边的人。

报考混合班的陈嘉骏被问道：“如果你进入了竺院，却因为挂科被淘汰了，你会选择第一个告诉谁？”“如果是你的舍友被淘汰了，你会怎么做？”陈嘉骏觉得这些问题没有标准答案，怎么回答都不算错，“但是在思考这些问题的时候，你会更了解自己。”

笔试考过的5G又出现了

先有鸡还是先有蛋也再次被问到

来自广东的卢泓睿报考的是求是物理班，被问到“台风中心气压和台风强度的关系”的问题，可以说紧跟热点。昨天在笔试中出现的5G题目，又在他的面试中出现了。“老师问5G和4G相比，强在哪里，还好我一直都有了解这方面的知识，回答得很轻松。”他说。

毕业于杭二中的吴同学被一道大数据题目给难倒了：大数据与高中学的统计有什么区别？“我确实不了解大数据，留给我思考的时间不多，我就只能硬着头皮回答：大数据就是大，数据量很多，高中学的统计应该是基础。”

在去年的竺院考核面试中，报考求是科学班生物方向的同学被问了一道让人熟悉却又无从答起的题目：先有鸡还是先有蛋？昨天，这个问题又出现了，只是稍作了修改：先有鸡还是先有蛋在分子生物上的解答。

来自河南的何清平觉得，这个题目是一个精心设计的“大坑”。

“在我前面的三个同学，回答时都从鸡和蛋中选择了一个。但是，老师在第三个同学回答完后，又重新强调了一遍题目，我才发现我们都想偏了。”何同学说，“其实鸡和蛋都只是烟雾弹，它们各自代表的是核酸和蛋白质，所以这道题应该考的是‘先有核酸还是蛋白质’，这就比较学术性了，我们高中都没有学过这方面的内容。”

许多同学面试完，都觉得竺院的面试题目一如既往的五花八门。

“既有专业知识，又有人生规划，还有很多时事热点，比如人工智能等。”一位姓周的同学说，她觉得题目并不是特别难，临场的反应能力很重要，事先准备起不到多大作用。

有的需要用英文自我介绍

还有的让学生进行辩论

在今天的分专业面试中，最多同学面对的是群体面试，例如，混合班、求是科学班里面的物理、化学、生物、汉语言文学等都是通过群面来考察的。

钱报记者通过不同的学生了解到：群体面试，参加同一个小组面试的学生多则七八人，少则四五人，基本上都需要先进行自我介绍，然后由老师提出问题，学生依次回答或者抢答。

“本来面试之前还挺紧张的，但是因为是群面，身边有这么多同学，面试的老师也挺和蔼的，经常笑嘻嘻的，给我感觉就像是一群人在聊天。”报考求是科学班化学方向的林同学说。

虽然，群体面试多是中文面试，但是也少不了一些英文题目，比如汉语言文学方向的面试，就要求同学们分别用英汉双语进行自我介绍，化学、生物方向的面试也都有问到一两个英文题目。

智慧能源班的群体面试，还纳入了辩论赛的环节，学生通过“剪刀石头布”临时决定正反方，然后直接就考给出的辩题进行辩论。

不同于其他专业的群面，公共管理英才班一共有两轮面试，一场个人面试和一场无领导小组讨论。其中个人面试，学生需要进行一分钟的英文自我介绍，然后再随机抽取一个问题，抽中问题几乎没有思考时间，直接开始回答，需要边回答边组织语言、整理思路，难度颇大。

虽然面试的形式多种多样，但是考察的还是学生各方面的能力和水平。

“我被问到的题目其实都和专业挂钩，虽然很多题目表面看是社会热点，但是考核的内容还是和专业知识相关。”报考求是科学班物理方向的王同学说。

通讯员 邱伊娜 李荣炜 蒋文妮 王苇佳 柯溢能 本报首席记者 王湛

(责编：郝孟佳、熊旭)