原标题：上海迪士尼禁止自带饮食，被华政大学生告了

继2018年3月上海迪士尼乐园因“1.4米儿童票不合理”被广东省高级人民法院法官刘德敏告了之后，今年3月，上海迪士尼乐园又再次因为“禁止自带饮食”被华东政法大学大三学生小王告上了法庭。中国青年报·中国青年网记者日前从上海市浦东新区人民法院获悉，该案尚在审理中。

我国民事诉讼法第149条规定，人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结；有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。

令人尴尬、狼狈的“小桌子”

2019年年初，上海华东政法大学大三学生小王携带零食进入上海迪士尼乐园时被园方工作人员翻包检查，并加以阻拦。小王认为园方制定的规则不合法，导致自己的合法权益受到侵犯，便一纸诉状将上海迪士尼乐园告上了法庭。

1月28日，小王花365元在网上买了一张迪士尼乐园一日游特价票，并于1月30日前往游玩。“在购买门票时，并未见到有‘禁带食物’等相关提示。”入园前，小王花了40多元买了饼干等零食，均为未拆封、原包装食品。但在入口处，园方工作人员将小王拦下，要求对其背包进行检查。

“当时，工作人员看到我带了零食后，先要求我把零食扔掉，态度比较强硬。”小王回忆道，“我不同意，他又说让我在入园处的小桌子旁吃掉或者寄存到附近的寄存柜里。”

中国青年报·中国青年网记者了解到，园方工作人员所指的“小桌子”，是很多前去迪士尼游玩网友的“痛”。在乐园入口处的这两张桌子旁，常常会有一些游客因不舍得丢弃携带的食物，不得不当场在这儿狼吞虎咽。园方工作人员推荐的“寄存柜”，一天的寄存费要80元。“我买的零食都没有这么贵，怎么可能舍得寄存呢？”小王说。

据悉，双方当时发生纠纷，小王拨打了110，“跟警方做了笔录。回来后，这件事情并没有解决。”此后，小王还拨打了12345和12315投诉热线进行投诉。“他们告诉我，‘禁止携带食物’这个规定是迪士尼乐园制定的，符合法律规定，我跟他们说这明显是违法的。后来也不了了之。”

在多次沟通、投诉无果后，小王委屈地在“小桌子”旁或是狼狈地吃下、或是扔掉了自己购买的零食，“没办法，毕竟对方很强势，而且购买的票不能退。”

多数消费者“敢怒不敢言”

回校后，小王在上海迪士尼度假区官网的“游客须知”栏中，发现了园方工作人员所说的“规定”：“不得携带入园的物品中包括食物。而在入园检查之前，我并没有获得任何相关的提示。”

中国青年报·中国青年网记者了解到，上海迪士尼刚开园时，“禁止自带饮食”的规定因受到公众广泛质疑仅停留在“禁止自带已开封、无包装饮食”阶段，当时上海迪士尼方面的解释是无包装、已开封食品存在食品安全隐患。

但从2017年11月15日起，上海迪士尼对入园游览的游客须知进行调整，比如规定“不得携带以下物品入园：食品、酒精饮料、超过600毫升的非酒精饮料”，这与过去允许携带原始包装、密封、未开封及不需任何加工或处理即可享用的食品相去甚远。在上海迪士尼游玩一整天，如果是夏季、人多排队的情况下，游客只能花20元在园区内购买一瓶可乐。

为了解社会公众对上海迪士尼乐园禁带食品入园的态度，小王和3名华政同学进行了调研。据小王介绍，调研结果显示，多数人认为，上海迪士尼乐园相关规定的目的是“提高园内餐饮业的创收，从而侵害了消费者的合法权益”。

2019年3月5日，小王向上海市浦东新区人民法院提请诉讼，在诉状中提出以下诉讼请求：（1）要求确认上海迪士尼乐园禁止游客携带食品入园的格式条款无效。（2）请求上海迪士尼乐园赔偿原告损失，包括原告在迪士尼乐园外购买却因被告不合理规则而被迫丢弃的食品的费用，共计46.3元。

小王回忆，庭审从当天13点45分开始持续到17点左右结束。小王在调研中发现，很多消费者虽然表达了对上海迪士尼相关规则的不满，但提到“起诉”时，大家都选择“算了”“太麻烦”等选项，“经营者往往利用消费者的这种心理，钻法律的漏洞，侵害消费者合法利益。”

“我们希望通过这次诉讼呼吁社会公众更加关注自身权益，向不合理的制度说不。所以，不管这次结果如何，我们都不会怂，会将诉讼坚持到底。”小王说。

但据中国青年报·中国青年网记者了解，小王的维权路恐怕又是一场“路漫漫”的持久战。去年3月刘德敏诉上海迪士尼儿童门票标准不符合实际一案，至今尚未结案。当时，刘德敏也像小王一样获得了社会舆论和律师界的支持，但时隔一年多，该案件尚无下文。刘德敏告诉记者，后来江浙等省份的消费者权益保护委员会联合约谈了一些儿童游乐场所经营者，对方承诺将同时以年龄作为优惠购票标准。但这一“对方”尚不包括上海迪士尼。

律师：大学生诉请有法律依据

上海博和律师事务所高级合伙人白树彩律师告诉记者，小王的诉请从法律角度来讲“有凭有据”。

我国消费者权益保护法第7条、第11条、第16条、第26条、第40条都有相关可以遵循的法律依据。比如，消保法第26条规定，经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。格式条款、通知、声明、店堂告示等含有前款所列内容的，其内容无效；第11条规定，消费者因购买、使用商品或者接受服务受到人身、财产损害的，享有依法获得赔偿的权利。

白树彩说，上海迪士尼“禁止自带饮食”的规定，违反了消保法第26条第二款的强制性规定，应当属于无效条款或规定。对于小王不得不丢弃自带饮食而遭受的财产损失，上海迪士尼负有赔偿的责任，小王可以依据消保法第11条、第40条第三款的规定向上海迪士尼主张赔偿损失。

“小王的两个诉请，都有相应的法律依据，且提供了相应证据，从案件本身来说有据可依、有法可依。”白树彩说。

记者注意到，此前上海迪士尼方面在庭审中辩称，并没有强制消费者在园内就餐，消费者可以选择在园内就餐，也可以出园就餐后再返回园内，消费者是有选择的，其自主选择权没有被限制。

但小王的指导律师、上海市志君律师事务所律师袁丽指出，“出园就餐”同样有损消费者的权利。由于乐园面积很大，游玩项目较多。等到就餐时间，游客距离入口处已经十分遥远，此时游客若想外出就餐，必须原路返回至入口区域，用餐结束重新排队进入迪士尼乐园。

她认为，这是变相迫使消费者在游玩时间与出园就餐之间作出选择：消费者若不愿浪费游玩时间，就只能选择园内价格高昂的食物；若消费者选择出园就餐，就会严重浪费游玩时间。

此外，迪士尼方面还辩称，消费者可能会携带气味特殊或有安全隐患的食品入园，并且随意丢弃垃圾。因此，不允许携带食品条款，是“基于维护园内公共卫生安全而必须订立的条款”。

袁丽认为，携带食物本身不会当然导致公共卫生安全问题，被告不能因为潜在的卫生安全问题而限制消费者权利。同时，“禁带食物”不能避免所有潜在的卫生安全问题，因为迪士尼园内同样存在气味奇特的食物，游客也可能丢弃园内食品垃圾。

中国青年报·中国青年网记者将持续跟踪报道这一案件的最新进展。

中国青年报·中国青年网记者 王烨捷

(责编：郝孟佳、熊旭)