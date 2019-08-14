学术平台的“请进来”与“走出去”（众话创时代）

2005年，端木美（左二）在法国巴黎第一大学与时任校长、著名经济学家（左一）皮埃尔-伊夫·赫宁教授及相关老师进行探讨。

中国法国史研究会是改革开放以来最早的国家一级学术型群众团体之一。1979年8月成立迄今已整整40年。40年间，研究会通过老中青几代学者、研究人员的努力，大力推动和开展中国法国史的研究和教学，加强与国外同行的联系交流，在著述、翻译、教学、外联等方面取得了丰硕成果。

我在2003年接任中国法国史研究会会长一职，当年一起进入理事会的同事大多是改革开放后上大学或出国留学深造的一代，是承上启下的一代。我们深知自己在学术根基、学术眼光、学术影响等方面远不如老一辈创会学者，所以我们认真研究前辈们的经验、虚心听取他们的指导意见。得益于老一辈建立的广泛的国际学术联系，我们很快得到法国有关机构和著名历史学家的支持，开始明确双管齐下的工作目标：请进来、走出去。我们的“请进来”，策划每年同时邀请几位法国历史学家直接给我们的历史学研究生和青年教师上课1周；“走出去”不仅是“单枪匹马”地访学，还寻求集体出访的机会。

2003年，我们同时安排了双向项目：一方面把法国历史学家“请进来”，这是以培养年轻一代学者为目的的“中法历史文化暑期班”的第一次尝试，原本应在当年7月初于杭州举行；另一方面是“走出去”，受法国巴黎一大法国大革命研究所和在维吉尔的法国大革命博物馆联合邀请，参加当年9月底举办的两场学术研讨会。但是，一场惊扰全球的“非典”迫使“请进来”计划取消。好在到了9月，“走出去”计划得以实施。研究会老中青6位同仁，在巴黎、维吉尔两地参加了关于法国大革命史的中法双边研讨会，受到当地媒体和学术界的关注和好评。

2004年夏天，杭州终于迎来延期的第一次“请进来”计划——“中法历史文化暑期班”。翌年夏在上海举办了第二期。 “中法历史文化暑期班”项目受到中法双方欢迎，被外国教授们称为“秋季大学”。2008年，瑞士弗里堡大学历史系也加入进来，成为“中法瑞历史文化研讨班”，今年9月将办第15期。

每年在上海（华东师范大学）、杭州（浙江大学）举办的这个研讨班受到历史学青年教师和研究生的欢迎，是一年一度大家盼望的学术盛宴。请来的欧洲著名学者直接为中国青年学子授课，解惑答疑、指点论文。不仅如此，这些“请进来”的欧洲学者还走出上海、杭州，到金华、湖州、南京、广州等地，或给学生授课、或参加中欧教授对话研讨。据不完全统计，受益学子已达1500多人。

“走出去”的计划也在推进。除了按计划派教师出国交流外，我们也在酝酿集体出访。

2010年二三月份，受法国、瑞士的邀请，中国法国史研究会的8名学者再次集体出访。一个月里，大家在巴黎参加历史研讨班论文集《时空契阔》法文版首发式、参与多场学术对话、到不同大学做学术报告。随后，又到瑞士做“中国知识分子史”“80年代的中国”系列报告等，传播了中国声音，扩大了中国影响，所到之处受到热烈欢迎。此后，我们又在2013年2月组织第三次出访，有4人受邀。先在瑞士参加了中瑞法“中国与欧洲”研讨日及“全球与区域”瑞士历史学家大会，之后前往巴黎，参加法国人文科学之家组织的学术活动。

今年是中国法国史研究会成立40年，通过“请进来”和“走出去”，学会的研究和交流取得了可喜的成果。我们在传承老一代历史经验的同时，也在努力构建新时代创新型国际学术交流平台，这是研究会未来的发展方向。

（作者系中国社会科学院世界历史研究所研究员、中国法国史研究会名誉会长。上世纪80年代末曾留学瑞士弗里堡大学历史系。）

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