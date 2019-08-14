动画导演施佳欣： 国产动画留下海归印记

施佳欣说，她想用动画这种形式，把更多动人的中国故事呈现给中外观众。图为2017年，施佳欣携作品《天狼：狼族来袭》参加中国国际动漫节电影推介会。

近年来，国产动画发展势头强劲，大有崛起之势，从被誉为开启国产动画复兴之作的《西游记之大圣归来》、《大护法》、《大鱼海棠》，到今年初的《白蛇：缘起》及最近大火的《哪吒之魔童降世》；从制作愈加精美的画面，到用心改编、勾起观众情怀与记忆的经典剧情，越来越多的国产动画电影进入观众视野。在国产动画电影主创制作团队中不乏海归的身影。留学归国人员如何发挥优势，在国产动画中占有一席之地？近日，笔者采访了海归新锐导演施佳欣，听她讲述与国产动画的不解之缘。

“85后”海归导演

国外积累动画制作经验

施佳欣2014年本科毕业于加拿大谢里丹动画学院动画系，大二时，她就已经在一家动画公司实习，从事分镜制作。若是从实习开始算，施佳欣已经在动画行业打拼了近10年，参与过国内外多部动画作品制作。目前，她和她的团队正在制作根据作家刘学林同名小说改编的3D动画电影《天狼》，现在已进入后期制作阶段。

“在国外的求学经历，对我帮助最大的是能够让我站在不同角度去思考，比如如何让故事与观众产生更多共鸣。不同国家与民族间有着不同的思维方式，有时并非所有人都能理解你想要表达的内容。因此，我们常看到一些在国外反响非常好的影片，在国内的票房却差强人意。”谈及留学生涯带给自己的影响，施佳欣说。

国漫情怀

“用动画讲述更多中国故事”

“当我还是个孩子的时候，就开始学习绘画，制作动画对我来说不仅是儿时梦想，也是一生的追求。”施佳欣记得，虽然3D动画在上世纪80年代就逐渐开始了发展之路，但在她上大学时，国内对动画的理念及制作方式还集中在2D动画上。”她说，“现在我选择回国，成为一名动画导演和大学动画教师，也是想将自己学会的技巧教给更多国人，用动画讲好更多我们的故事，中国的故事。”

如今，越来越多优秀的国产动画作品出现在大银幕上，施佳欣觉得这也得益于各国动画创作者的交流和学习。她表示，在她身边有很多“80后”“90后”的动画创作者，他们将日本动画大师宫崎骏视为偶像，而宫崎骏的偶像却是《大闹天宫》中孙悟空的形象设计者张光宇先生。“正是因为有了各国动画创作者的交流和学习，才有了今天大银幕上一部部优秀的作品。我认为海归在国产动画中发挥的作用也在于此，那就是促进了中外文化的交流。”施佳欣说。

助力国产动画“走出去”

海归应有担当

施佳欣表示，很多外国人十分喜欢中国文化，熊猫、侠客、水墨丹青等中国元素在国外很受欢迎，他们把这些当成中国的文化符号。

国产动画如何走出国门、走向世界成为中国动画工作者下一步关注的重点。如果让中国的动画故事得到外国观众的认可？施佳欣认为，关键还是要在剧情设置上找到人类情感的共同点。“以美国动画片《寻梦环游记》为例，剧情的重心是家人间的感情，而亲情的珍贵和对亲人的不舍是全世界观众共同拥有的情感，因此这部影片得到了广泛的共鸣，也受到中国观众的喜爱。我认为这是这部影片成功的最重要的原因。”施佳欣这样评价道。

在她看来，如今动画制作技术的更新速度非常快，“学海无涯”，海归若想在这一行业大展拳脚，就需要不断学习新东西，不断提升自己的能力。她希望将自己在国外学到的动画知识与制作技术相结合，为提高中国动画影片的水平贡献自己的一份力量，把更多更好看的动画电影带给观众。

郭 煜

(责编：郝孟佳、熊旭)