海归在教育领域施展才华：“我们要帮助孩子实现梦想”

图为魏巍（右）正在指导学生。

一直以来，在教育领域创业的海归不在少数。他们有的自己当老师，有的开办学校，有的搭建教育平台……他们有着共同的初心——帮助学生实现梦想，让他们看到更大的世界、成为更好的自己。

语言教育是为了架一座桥梁

魏巍毕业于英国剑桥大学和埃塞克斯大学，拥有经济学和创业与创新双硕士学位。2008年，他毕业后进入伦敦瑞士联合银行集团工作，薪资优渥，但一场金融危机，却让他开始重新思考自己的人生选择。

经过慎重思考，他决定回国，回到老家湖南湘潭在教育领域创业，从事英语教学。

“朋友们说我有教育工作者的潜质，让人有信任感，适合从事教育行业。”魏巍笑着说。谈及为何选择英语教学行业时，魏巍坦言，学习英语给他的生活带来了更多机会，甚至可以说改变了他的人生。学好外语可以打开了解世界的一扇窗，让人看到缤纷多彩的世界，为人生带来更多机遇。基于这样的思考，魏巍创办了京桥教育。

虽然出国留学多年，但魏巍的教育理念中仍留有很深的东方印记。在他看来，教育绝不是单纯的复制，“因材施教”才是教育之道。“我在英国读书时，看到很多企业都是‘小而强’的专精企业，因此我认为教育机构的规模并不是最重要的。”将“东方与西方融合、考试与兴趣结合”是魏巍的教育理念。在他看来，语言教育最重要的是帮助学生掌握沟通交流的能力，因此，课堂上不仅应有提升成绩的训练，还应有对学生综合技能的拓展培训。对于教师选拔标准，魏巍更倾向于同样有留学背景的海归，因为海归所具有的语言优势会方便教学。

提供高质量的素质教育

7月8日，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（简称《意见》），引起了社会各界尤其是教育界人士的热议。《意见》中强调发展高质量素质教育，对素质教育的引导做了顶层设计，也引起在教育领域创业的海归的广泛关注。

“孩子是祖国的花朵。帮助他们开阔视野，让他们得到更优质的教育服务，就是我的创业初心。”重庆育想家教育咨询有限公司联合创始人舒春晓说。

2004年赴英国攻读计算机专业并取得工科硕士学位的舒春晓，回国之初首先选择在一家大型央企从事管理工作。在此期间，虽然工作稳定，但舒春晓还想为自己的生活创造更多可能性。机缘巧合之下，他结识了许多教育领域的前辈，与他们的接触使舒春晓开始考虑在教育领域创业。

“教育是利国利民、功在千秋的朝阳行业，社会认同度也很高。而像我们这样的民办教育，可以作为公办教育的有效补充。”舒春晓说。

打造一家教育类综合平台，舒春晓对自己的创业之路有着明确定位。在他看来，平台需要解决三方面的问题：对教育培训机构密切监管、为教育培训机构提供场所并带来客流、降低运营成本。他希望能通过与教育培训机构的良好合作，为学生提供高质量的素质教育。

“行业发展需要优秀人才，因此对于人才的培养非常重要，也需要大家各尽其能。”舒春晓表示，伴随着教育行业的蓬勃发展，不少优秀人才加入其中，同路者渐多，这是一个极佳信号。大家的目标是相同的，那就是要为中国的教育事业出一份力、添一抹亮色。

幸福时刻是孩子圆梦之时

“我们要帮助孩子实现梦想”。对魏巍来说，每年最骄傲、最兴奋的时刻莫过于看到学生拿到了国外心仪学校录取通知书的时候。学生们能实现心愿，是对他工作的巨大肯定。创业之初，他为学校取名为“京桥”，这源于他对创业美好前景的畅想，就是希望能成为东西方沟通的桥梁，让中外学生能够更好地了解彼此的世界。

创业过程不会一帆风顺。舒春晓沉思后告诉笔者，民办教育受政策导向影响较大，以前社会上对于民办教育的重视程度较低，这也给创业带来一些困难。近年来，随着国家越来越重视民办教育的发展，在政策层面上相关部门给予了民办教育更多的支持，这让他对未来更有信心了。“从业这些年，我能感觉到家长对于孩子素质教育越来越重视，对素质教育的理解也越来越深刻。” 舒春晓说。他也期待未来会有更多资源向民办教育倾斜，助力民办教育保持良性、有序、健康的可持续发展。

创业不仅要顺势而为、把握机遇，更要牢记初心，不忘使命，这是舒春晓对自己创业之路的总结。让更多的孩子拥有接受素质教育的机会，让孩子更享受接受教育的过程，舒春晓正在朝着这个方向努力，他希望终有一天，自己能实现心愿。

吴 彤

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